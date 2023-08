Eine neue „Friedensglocke“ für den Kaufbeurer Stadtrat?

Der Vereins Friedensglocken will mit der Friedensglocke durch 14 Staaten bis nach Jerusalem reisen. © Verein Friedensglocken e. V.

Kaufbeuren - Eine beeindruckende Aktion für den Frieden hat zu Beginn der Woche Kaufbeuren erreicht, als der „Pferdefriedenstreck Süd 2023“ vor Ort Halt machte. Auf der Durchreise übergaben die Botschafter eine Friedensglocke - die nun Anwendung im Kaufbeurer Stadtrat finden könnte.

Rund 45 Personen mit 20 Pferden und acht Kutschen fahren vom 4. bis 25. August auf einer Route von 468 Kilometern durch Bayern und Baden-Württemberg und machen an 17 Orten Rast. Und doch sind diese 468 Kilometer „nur“ Vorbereitungsfahrt. Denn das große Ziel ist es, in zwei Jahren, also 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges, mit dem Pferdetreck die Friedensglocke über mehr als 4.500 Kilometer und durch 14 Staaten von Berlin nach Jerusalem zu bringen.

Im Namen der Stadt Kaufbeuren begrüßte Bürgermeister Oliver Schill den Tross auf dem Tänzelfestplatz, wo Pferde und Beteiligte für eine Nacht Quartier bezogen, um am nächsten Tag weiter nach Marktoberdorf zu ziehen.

Schill zeigte sich beeindruckt vom Engagement der „Friedenstrecker“: „Eure Bemühungen und Eure Entschlossenheit, den Frieden zu fördern, sind bewundernswert. Frieden ist keine Selbstverständlichkeit, und es ist das Engagement von Menschen wie Euch, das ihn lebendig hält.“

Neue Friedensglocke für die Stadt Kaufbeuren

Der Pferdefriedenstreck, der eine eigens gegossene Friedensglocke auf einem von vier Haflingern gezogenen Wagen mit sich führt, symbolisiert die universelle Botschaft des Friedens. Ziel des Vereins ist es, unabhängig von Religion, Hautfarbe, Herkunft und politischer Ausrichtung darauf aufmerksam zu machen, dass Frieden keine Selbstverständlichkeit ist und nur durch das Engagement von Menschen bewahrt werden kann.

Pfarrer Helmut Kautz, Vorsitzender des Vereins Friedensglocken e. V., überreichte eine kleine Tischversion der Friedensglocke an Bürgermeister Schill. Pfarrer Kautz dazu: „Möge diese Glocke einen symbolischen Platz in der Mitte Ihres Stadtrates finden.“ Schill entgegnete: „Gerne werde ich vorschlagen, diese Glocke zu unserer Sitzungsglocke werden zu lassen und mit ihrem Klang unsere Sitzungen zu eröffnen.“

Ebenfalls zu Besuch des Friedenstrecks auf dem Tänzelfestplatz waren Vertreterinnen und Vertreter der Kaufbeurer Friedensinitiative gekommen und bereicherten den Abend mit Live-Musik.