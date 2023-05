Eislaufen in Kaufbeuren wird teurer

Von: Felix Gattinger

Teilen

Der Kaufbeurer Stadtrat hat eine neue Gebührensatzung zum 1. Juli beschlossen. © Hirschberg

Kaufbeuren – Die Benutzung des Kaufbeurer Eisstadions soll teurer werden. Die Absicht des Kommunalunternehmens Eisstadion Kaufbeuren wurde auf der letzten Stadtratssitzung im Mai genehmigt. Hintergrund der Preiserhöhungen seien zum einen die erheblichen Kostensteigerungen im vergangenen Jahr gewesen, sowie eine Entgeltrecherche zu den Gebührensätzen von 22 weiteren DEL2-Stadien, erläuterte Referatsleiter Markus Pferner in seinem Sachvortrag. Die Recherche habe ergeben, dass die Kaufbeurer Benutzungsgebühren deutlich unter dem Marktdurchschnitt lägen. Eine Erhöhung der Gebühren sei aus Sicht der Verwaltung nach über zehn Jahren zu rechtfertigen, so Pferner weiter.

Für eine Gebührenanpassung ist aus formalen Gründen der Erlass einer neuen Satzung nötig, die zum 31. Juli dieses Jahres in Kraft treten wird. Sie sieht vor, dass sich beispielsweise die Einzelkarte von 3 auf 4,50 Euro erhöht. Der Kindertarif steigt von 1,50 auf 2 Euro. Begleitpersonen, und alle, die dort nicht eislaufen, müssen nach wie vor einen Euro bezahlen. Auch die Familienkarte verteuert sich von 7,50 auf 10,50 Euro. Um Alleinerziehende besser zu stellen, werde man laut Pferner eine „kleine Familienkarte“ zu 8 Euro einführen. Die Vergabegebühren von Eiszeiten an Gruppen steigen für Kitas und Schulen pro Stunde von 23 auf 28 Euro an. Für Hobbymannschaften steigen sie von 130 auf 160 Euro.



Die einzige kritische Wortmeldung zu diesem Tagesordnungspunkt kam von Stadtrat Paul Meichelböck (Die Linke). Die Gebührenerhöhungen seien seiner Ansicht nach entschieden zu hoch und stellten eine zusätzliche Belastung für Geringverdienende aus der Bevölkerung dar, insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen Teuerungen, die fast alle Ausgaben des Alltags beträfen.



Aus einem Dokument der Abteilung Finanzen und Vermögen zu den kommunalen Beteiligungen vom 4. April geht hervor, dass das Kommunalunternehmen Eisstadion Kaufbeuren für das Jahr 2021 ein defizitäres Jahresergebnis von -1.3 Millionen Euro erwirtschaftet hat. Dies, heißt es zur Erläuterung, liege zwar unter dem Planansatz von 1,5 Millionen, sei aber auf reduzierte Betriebsaufwendungen zurückzuführen, die durch die Corona-Einschränkungen zustande gekommen waren.