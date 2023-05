Veranstaltungsfläche und Spielplatz neben Kaufbeurer Jordanpark

Ein neuer Spielplatz wird demnächst direkt gegenüber der Veranstaltungsfläche eröffnet. © Foto: Stadt Kaufbeuren

Kaufbeuren – Mit den Abbrucharbeiten des alten Eisstadions war klar, dass die freigewordene Fläche, die direkt an den Jordanpark angrenzt, in Zukunft als Freizeitfläche und für Veranstaltungen genutzt wird. Der Jordanpark ist ein denkmalgeschützter Landschaftsgarten, ähnlich dem Englischen Garten in München.

Auch der neu errichtete Spielplatz gehört zu dieser Freizeitfläche, die für alle Bürgerinnen und Bürger ein Ort der Erholung werden soll. Im Rahmen des Familienfestes, das von der Abteilung Gleichstellung der Stadtverwaltung Kaufbeuren organisiert wird, soll der Spielplatz am Samstag, 13. Mai, feierlich eröffnet werden.

Bereits seit dem 5. Mai ist die Fläche neben dem Spielplatz in Benutzung: Dort gibt es die „Contheke – Das Gartenlokal im Jordanpark“. Die mobile Bar erfrischt die Besucherinnen und Besucher im Jordanpark mit diversen Getränken. Oberbürgermeister Stefan Bosse wird am Eröffnungstag ab 16.45 Uhr ein Grußwort sprechen. Bis zum 31. August wird die Contheke von Mittwoch bis Sonntag (ab 15 Uhr) geöffnet sein. Das Angebot ist von der täglichen Witterung abhängig. Teil des neuen Konzepts der Freizeitnutzung sind auch verschiedene Events, die in regelmäßigen Abständen dort ausgetragen werden. Die genauen Termine und Themenabende finden sich auf der Homepage des jeweiligen Veranstalters.



Oberbürgermeister Stefan Bosse freut sich auf die anstehenden Eröffnungen: „Die Fläche des alten Eisstadions mit ihrer innenstadtnahen Lage und dem Jordanpark nebenan eignet sich hervorragend als Freizeitareal. Mit der Verpachtung der Fläche ermöglicht die Stadt Kaufbeuren eine kreative Veranstaltungsfläche. Spielplatz, Jordanpark und das Veranstaltungsareal ergeben zusammen einen großen Raum, der für alle Bürgerinnen und Bürger Kaufbeurens zum Anlaufpunkt wird.“



Die Fläche neben dem Spielplatz wird von der städtischen Liegenschaftsverwaltung verpachtet. Das heißt, sie kann für eigene Veranstaltungen bei der Stadt Kaufbeuren angefragt werden. Das Verfahren soll sich ähnlich abspielen, wie beim Tänzelfestplatz in der Neugablonzer Straße. Fragen diesbezüglich beantwortet die Stadt unter der Telefonnummer 08341/437-241. Natürlich wird bei der Planung auch der Emissionsschutz eine wichtige Rolle spielen. Für alle gilt: Aufgrund der Artenvielfalt im Jordanpark ist ferner eine Nachtruhe einzuhalten.