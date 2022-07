Emotionale Feier für Wilhelm Mooser, den scheidenden Leiter des Gymnasiums Marktoberdorf

Von: Michael Dürr

Teilen

Willi Mooser erhält sein Übertritts-Zeugnis in den Ruhestand von Maja Lotz (von links), Cosima Henkel und Albert Mascart-Guggemos. © Dürr

Marktoberdorf – Und wie sie Krach machten! Elternbeiratschef Thomas Fodermeyer hatte dem scheidenden Schulleiter Wilhelm „Willi“ Mooser gerade „die Note Eins mit Stern“ vergeben und die knapp 800 Schüler des Markt­oberdorfer Gymnasiums aufgefordert: „Wenn ihr das auch so seht, dann macht mal ordentlich Lärm für euren Direktor!“ Ergebnis: Rekordverdächtige Phonzahlen bei der Abschiedsfeier für Mooser im Modeon, tosender Lärm, Gänsehaut pur!

Da konnten die Damen und Herren Festredner – im Einzelnen waren dies neben Fodermeyer Dr. Christoph Henzler vom Kultusministerium („Wilfried Mooser hat ein Herz, das für die Schule brennt“), Cornelia Bodenstab vom Staatlichen Bauamt Kempten („Es ist beeindruckend, den guten Geist in Ihrem Haus spüren zu dürfen“) sowie Personalratsvorsitzende Ulrike Sommermann („Es ist schön, einen solchen Schulleiter zu haben“), Moosers Stellvertreter Thorsten Krebs („Sie waren ein pädagogischer Glücksfall als Schulleiter“) und Willi Mooser selbst („Ich habe mich bemüht, dass den Schülerinnen und Schülern und den Lehrkräften das Gymnasium Marktoberdorf ein Lern- und Lebensort ist, an dem man sich wohlfühlen und auch mal lachen kann und an den man sich später hoffentlich einmal gerne zurückerinnert“) – noch so schöne Worte des Dankes finden und dabei kluge Zitate noch klügerer Geister einstreuen: Die wortlose, dafür umso gewaltigere Demonstration der Schüler war zweifellos der emotionale Höhepunkt der knapp zweistündigen Feier.



Gewissermaßen der schulische Höhepunkt war die Zeugnisverteilung an den scheidenden Direktor, die Cosima Henkel (5. Klasse), Maja Lotz und Albert Mascart-Guggemos (beide 6.) in Szene setzten. „Wir drehen den Spieß einfach mal um“, erklärte Albert dem im Ohrensessel sitzenden, reichlich verdutzt dreinschauenden Mooser, „jetzt kriegen sie mal von uns ein Zeugnis – das Zeugnis der Allgemeinen Rentenreife!“ Seine Versetzung in den Ruhestand sei zwar nicht gefährdet gewesen, dozierten die Schüler, „es war aber auch nicht alles Gold, was glänzt“. Beispiel gefällig? Katholische Religionslehre, wo es nur zu einer Zwei minus reichte. „Ich gehe doch regelmäßig in den Gottesdienst und spiele in Altdorf jeden Sonntag die Orgel!“, suchte der Zensierte zu protestieren, musste dann aber zugeben, dass er während der Predigten zuweilen heimlich an seinen Artikeln für das schulische Mitteilungsblatt „Memo“ schreibt. Mooser: „Aber bitte nicht verraten!“



Apropos Religion: Die unter den Ehrengästen weilende evangelische Pfarrerin Stefanie Mangold attestierte Wilhelm Mooser, „ein guter Chef“ gewesen zu sein: „Er ist ein moralischer Mensch, einer, der die Welt besser machen will und besser gemacht hat.“



Im Fach Wirtschaft sah es fürs Mooser-Zeugnis „erfreulich“ aus – Note Eins mit Stern. „Aber“, so Cosima Henkel zur Begründung, „Sie kennen ja auch alle Wirtschaften im gesamten Allgäu.“ Im Fach Sport setzte es für den Direktor dagegen eine glatte Fünf. „Schauen Sie sich doch mal an“, schimpfte Albert, „merksch selber, oder?“ Er habe doch eine stattliche Figur, suchte der Bald-Pensionär sein Heil wiederum im Protest, bekam aber von der Fünftklässlerin sein Fett ab: „Eher vollschlank bis gemütlich“, urteilte sie, „sportlich jedenfalls ist anders!“ Weil Mooser aber nicht locker ließ und darauf hinwies, dass er täglich im Kuhstallweiher frühe Schwimmrunden drehe und vergangenes Jahr sogar Radlstar beim Stadtradeln gewesen sei, ließen sich die Zeugnismacher erweichen: „Na gut, Vier minus.“ Im Fach Musik war dem Musiker Mooser die glatte Eins nicht streitig zu machen, und im Fach Deutsch erhielt er schließlich „eine sehr ordentliche Zwei“: „Wegen der tollen Abiturreden und der schönen Memo-Artikel.“ „Aber warum dann nur eine Zwei?“, konnte Mooser das Motzen wieder nicht lassen. Und bekam erneut die Quittung dafür, diesmal in Form zweier Fragen: „Rechtschreibung? Kommasetzung?“



Insgesamt sei dieses sein Zeugnis „doch gar nicht so schlecht“, meinte Mooser, befand aber, dass die Zeugnisbemerkung eigentlich doch „viel wichtiger als die ganzen Noten“ sei. Prompt zitierte Albert Mascart-Guggemos: „Besonderen Wert legt er immer auf zünftige Brotzeiten mit viel Belag, aber bei öffentlichen Veranstaltungen sollte er seinen Humor ein bisschen zügeln und manchmal nicht so einen Schmarrn daherreden.“ Als der scheidende Schulleiter erbost staunte, korrigierte Cosima Henkel: „Das hat der Albert grade erfunden, in Wirklichkeit steht da: Als Allgäuer durch und durch führt er die Schule mit Herz und Humor. Dabei zeigte er gerade in schwierigen Situationen viel Geschick und Durchhaltevermögen, entschärfte Konflikte und steuerte das Schulschiff mit dem nötigen Augenmaß sicher um so manche Klippe. Insgesamt steht das Gymnasium Marktoberdorf nach 14 Jahren unter seiner umsichtigen Führung – auch dank seines Zweitberufs als Bauherr – glänzend da.“ Erneut: Zustimmender Jubel im Saal, Gänsehaut!



Wobei die letzte Bemerkung ein Hinweis darauf war, dass das Gymnasium in der Ära Mooser in drei anstrengenden Jahren energetisch saniert und um 1.000 Quadratmeter Nutzfläche erweitert worden war. Auf die Initiative des Schulleiters war auch die Installation einer riesigen Photovoltaik-Anlage auf einem Dach des Gymnasiums zurückzuführen, von der vor allem die knapp 800 Schüler profitieren: Die Einahmen aus der Einspeisevergütung für den erzeugten Strom – bislang bereits über 100.000 Euro – kommen samt und sonders dem Verein „Freunde und Förderer des Gymnasiums“ zugute.



Dritter Höhepunkt der von Vize-Schulleiter Thorsten Krebs organisierten und vom Sinfonieorchester (Leitung: Stephan Dollansky) und der BigBand unter Susanne Holm musikalisch gestalteten Abschiedsfeier (Krebs: „Wir bieten ein buntes Programm mit seriösen Inhalten und einem bisschen Quatsch“) war eine Sonderausgabe des ZDF heute-Journals, das von der Siebtklässlerin Frieda Krebs moderiert wurde. Das Journal ließ das Leben von Willi Mooser nach dem Motto „Hunderte Bilder sagen mehr als 1.000 Worte“ Revue passieren, überbrachte (fiktive) Glückwünsche von Ministerpräsident Markus Söder über Altkanzler Willy Brandt bis hin zu Fußball-Legende Uwe Seeler. Natürlich durfte dann auch die Rudi-Völler-Hymne nicht fehlen: „Es gibt nur einen Willi Mooser…!“



Die Feier endete so, wie es sich der scheidende Schulleiter gewünscht hatte: Mit dem gemeinsam im Stehen gesungenen Lied „Nun danket alle Gott“. Wilhelm Mooser, zusammen mit seiner Gattin Monika inmitten all seiner Schüler und Lehrer. Nochmal – Sie ahnen es! – Gänsehaut pur.



Der Abschied sei „eine schwere Stunde für uns“, hatte ein Kollege der Lehrerschaft vor Beginn der Feier zum Kreisbote gesagt, „Wilhelm Mooser war einer der coolsten Direktoren, die wir je hatten.“ Seinen Namen wollte er zu diesem Zitat nicht in der Zeitung sehen, „weil das ja wie Schleimerei klingt“. Nach der Feier hatte Andreas Breitruck nichts mehr gegen die Nennung seines Namens…