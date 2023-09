Dieses Wochenende schließen die Freibäder – Wohin jetzt?

Von: Felix Gattinger

Kaufbeuren/Landkreis – Trotz des schönen Wetters und der warmen Temperaturen sind die Tage des Sommers nun gezählt und auch die Badesaison neigt sich dem Ende zu. Dementsprechend haben viele Freibäder bereits die Öffnungszeiten reduziert und bereiten sich auf die Schließung vor.

Das Freibad Kaufbeuren öffnet am morgigen Sonntag zum letzten Mal seine Pforten. Traurig für alle Badegäste: Eine Fortsetzung des Badespaßes im örtlichen Hallenbad wird wegen der Sanierung der Anstalt in diesem Winter nicht möglich sein. Mit einer Wiedereröffnung ist im Herbst 2024 zu rechnen.

Wer in Kaufbeuren jetzt noch weiter unter freiem Himmel baden möchte, kann das im Freibad Neugablonz machen. Nach aktuellem Stand ist geplant, das Bad hier – je nach Wetterlage – bis zum 23. September geöffnet zu lassen. Sollte dies nicht möglich sein, schließt das Bad am 16. September. (Der Termin für das alljährliche Hundeschwimmen im Freibad Neugablonz fällt dann je nach aktueller Situation auf Sonntag, den 17. September oder auf Sonntag, den 24. September. Entsprechende Änderungen werden durch die Stadt Kaufbeuren rechtzeitig bekanntgegeben.)

Auch in Marktoberdorf kann der Saisonwechsel nicht nahtlos vollzogen werden. Wegen einer Generalreinigung bleibt das Anton-Schmid-Hallenbad (Außen- und Innenbecken) sowie die Sauna bis einschließlich 27. September geschlossen.



Das Freibad in Buchloe hat am Montag, 11. September, zum letzten Mal geöffnet. Wie da der Übergang laufen soll, ist noch nicht klar: „Für die kommende Hallenbadsaison laufen momentan die Planungen“, heißt es in der aktuellen Pressemitteilung der Stadt.



Das Hallenbad Obergünzburg öffnet wieder am Dienstag, 26. September.