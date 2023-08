Endlich wieder Leben im Tierheim Marktoberdorf – Große Eröffnungsfeier

Von: Marco Tobisch, Angelika Hirschberg

Es kann wieder losgehen: Die neue Tierheimleiterin Lisa Hölzel (li.) und die Vorsitzende des Tierschutzvereins, Martha Ille, mit ihren Hunden erwarten die ersten Schützlinge. © Hirschberg

Marktoberdorf - Nach sieben Monaten Schließung ist am 18. August endlich wieder eine kleine Fellnase in die frisch renovierten Räumlichkeiten des Marktoberdorfer Tierheims eingezogen. Die Wiedereröffnung soll bald groß gefeiert werden: Am Sonntag, 10. September, können sich Interessierte von 10 bis 17 Uhr bei einem Tag der offenen Tür ein Bild vom Tierheim machen.

„Wir sind startklar“, sagte Martha Ille, Vorsitzende des Tierschutzvereins, zuletzt im Gespräch mit dem Kreisboten und klang erleichtert. Monate harter Arbeit, die der Verein mit zahlreichen Ehrenamtlichen bewältigte, liegen hinter ihr. Seit Mitte August ist wieder Leben im Tierasyl an der Engratsrieder Straße. Fund- und Abgabetiere, die ein Zuhause auf Zeit benötigen, können dort untergebracht werden, Krankheiten überstehen und fachgerecht vermittelt werden. „Wir kommen wieder allen Aufgaben eines modernen Tierheims nach“, so Ille.

Im Januar musste das Tierheim schließen, weil seine Betriebserlaubnis erloschen war. Seitdem hat sich nicht nur der zuständige Tierschutzverein neu aufgestellt, das Tierheim selbst wurde baulich modernen Standards des Tierschutzes angepasst und personell verstärkt. „Jetzt passt alles“, ist sich Martha Ille mit ihren Vorstandskollegen sicher. Zuletzt hatte auch das Veterinäramt grünes Licht gegeben.

Tag der offenen Tür im Tierheim Marktoberdorf

Wer sich als Besucher von der neuen Einrichtung ein Bild machen möchte, ist zur Eröffnungsfeier mit Tiersegnung am Sonntag, 10. September, eingeladen. Ab 12 Uhr startet das bunte Rahmenprogramm. Das Tierheim stellt seine neuen Angestellten und Räumlichkeiten vor und zeigt in Bildern einen Rückblick auf die letzten Monate. Wer will, kann sich einer Führung durch das neue Katzenhaus anschließen.

Im Tierheim Marktoberdorf laufen die Vorbereitungen für den Tag der offenen Tür am 10. September. © Vietz

Auch das Mitmachen kommt nicht zu kurz: Für Kinder stehen verschiedene Spiele, eine Hüpfburg und Kinderschminken zur Verfügung. Beim Agility Training und „Top Dog MOD“ können auch die „Besuchshunde“ zeigen, was sie drauf haben.

Die Engratsrieder Straße wird an diesem Tag zur Flohmarkt-Straße. Eine Anmeldung für alle, die einen Flohmarktstand (Beginn: 8 Uhr) anbieten wollen, ist nicht nötig.