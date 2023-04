Engpässe bei Kinderbetreuung: Kaufbeurer Kita-Eltern fordern schnelle und faire Lösung

Von: Angelika Hirschberg

Die Kaufbeurer Eltern sind nur „marginal beruhigt“, und kritisieren die Priorisierung der Bedarfsfälle vonseiten der Stadt. © Christoph Soeder/dpa

Kaufbeuren – Die Information der Stadt, wie sie die Vergabe restlicher Kita-Plätze nach Dringlichkeit priorisieren will (siehe Bericht), stößt bei den betroffenen Eltern auf Unverständnis. „Die Stellungnahme der Stadt Kaufbeuren beruhigt uns nur marginal“, heißt es in einem offenen Schreiben der Elternschaft. Betroffene Familien könnten immer noch nicht einschätzen, wie groß ihre Chancen auf einen Restplatz sind. „Wie sollen wir Eltern hier verlässlich planen? Wie sollen wir ruhig schlafen, wenn wir nicht wissen, ob wir in einem halben Jahr arbeiten können?“ Oder eben nicht.

Für alle Eltern, deren Kinder im September keinen Betreuungsplatz ergattert haben, fordern die Mitglieder der „Austauschgruppe Kita und Kiga“ nachdrücklich eine Garantie, dass diese Kinder im nächsten Kitajahr einen Platz in der entsprechenden Wunscheinrichtung erhalten. Auch in Bezug auf die anvisierte Containerlösung äußern sich die Eltern beunruhigt: „Werden unsere Kleinen jetzt in einem personell unterbesetzten Container landen und dort verwahrt, weil auf die Schnelle nichts Besseres aufzutreiben war?“ fragen sie sich.



„Desaströs“ nennen die betroffenen Eltern die Situation und lassen das Argument der Stadt, vom überproportionalen Bevölkerungsanstieg überrascht worden zu sein, nicht gelten. Ein deutlicher Bevölkerungsanstieg seit 2017 sowie Flüchtlingsbewegungen seit mindestens 2015 hätten der Stadt Signal genug sein sollen, eine solide Kinderbetreuung zu planen. „Wir wollen unterstreichen, dass es sich bei der jetzigen Situation nicht um eine Verkettung unglücklicher Umstände handelt, sondern dass vielmehr die sich anbahnenden Probleme zu lange ignoriert und rechtzeitiges Handeln in der Vergangenheit versäumt wurde.“



Gibt es eine Restplatz-Garantie?

Nun begrüßt die Elterninitiative zwar, dass die Vergabe der Kita-Plätze aktuell nach Dringlichkeit erfolgt. Sie hebt allerdings als sehr fragwürdig und unfair hervor, dass die Abfrage der Beschäftigungssituation erst im Nachgang erfolgt. Bei der Vergabe der ersten 605 Kita-Plätze sei diese Information nämlich noch irrelevant gewesen. Für die Elternschaft tut sich die Frage auf, ob denn nun alle berufstätigen Eltern tatsächlich mit einem Restplatz für ihr Kind rechnen können. Denn nicht alle Familien könnten auf eine private Betreuungslösung (beispielsweise durch Großeltern) zurückgreifen. Ferner sei dürfe es nicht sein, „dass wir Eltern nun unsere Lebensentscheidungen offenlegen und diese rechtfertigen müssen. Warum und weshalb wir unsere Kinder unter professionelle Aufsicht geben wollen, ist eine sehr persönliche und private Entscheidung, für die wir uns nicht rechtfertigen wollen und über die keiner urteilen sollte,“ so die Betroffenen.



Jedes Kind der Stadt verdiene eine professionelle Förderung in einer Gruppe Gleichaltriger, völlig unabhängig von der Situation der Eltern. „Es kann und darf nicht sein, dass vierjährige Kinder ihren Nachbarskindern dabei zuschauen müssen, wie sie in den Kindergarten gehen, während sie selbst von dieser Erfahrung ausgeschlossen werden, weil die Mama mit einem neugeborenen Baby zu Hause ist.“

Antrag auf „Fehlende Plätze“

Unterstützung erhält das Anliegen der Kauf­beurer Eltern auch aus verschiedenen Stadtratsfraktionen. Nach einem intensiven Austausch mit den Eltern hat die Fraktion der Freien Wähler nun einen Antrag vorbereitet, der vergangene Woche dem Oberbürgermeister zugegangen ist. Darin fordern die Freien Wähler, unterzeichnet von den Vorsitzenden Bernhard Pohl und Dr. Ulrike Höhne-Wachter, die Verwaltung auf, dem Stadtrat erstens detailliert zu berichten, wie viele Kinder zum 1. September keinen Betreuungsplatz haben, obwohl dieser beantragt wurde. Im einzelnen geht es darum, in welchen Stadtteilen welcher Bedarf besteht und in welchem Umfang Voll- oder Teilzeitplätze nachgefragt werden. Die Verwaltung wird zweitens gebeten darzulegen, mit welchen Maßnahmen sie den Anspruch der betroffenen Kinder auf einen Betreuungsplatz erfüllen wird.