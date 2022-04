Enkeltrick und Schockanrufe: Betrugswelle hört nicht auf

Jemand gibt sich am Telefon als Microsoft-Support aus oder verlangt Geld wegen eines Unfalls? Am besten gleich wegdrücken. © Symbolfoto: Christin Klose/dpa-tmn

Landkreis – Die Betrugsversuche per Telefon und Smartphone reißen nicht ab. Die Polizei berichtet erneut von einigen Fällen im Landkreis, die alle am vergangenen Mittwoch gemeldet wurden. Immerhin kam diesmal keiner zu Schaden.

Die Betrugswelle über den bekannten Nachrichtendienst Whatsapp hört nicht auf. Wie die Polizei berichtet, wurde am Mittwoch eine 60-jährige Frau aus Buchloe von ihrem angeblichen Kind mit einer fremden Nummer angeschrieben. In dem Text wurde behauptet, dass das Handy in die Toilette gefallen sei.

Letztlich wollte der Betrüger, der sich als Kind der Frau ausgab, dass diese für ihn eine Rechnung zahlt und dafür Geld überweist. Da die 60-Jährige jedoch nur einen Sohn hat der mit ihr im Haus wohnt, erkannte sie den Betrug und überwies kein Geld.

Schockanruf

Ebenfalls am Mittwoch, gegen Mittag, läutete das Telefon einer 73-jährigen Frau aus Waal. Sie hatte zu diesem Zeitpunkt Besuch von ihrer Tochter und diese hob ab. Zu hören war eine aufgelöste weibliche Stimme, die angab: „Mama, Mama, ich hab gerade jemanden überfahren!“

Da die Tochter erkannte den versuchten Betrug und legte sofort auf. Im Regelfall fordern die Betrüger einen hohen Geldbetrag als Kaution, damit das angebliche Kind nicht ins Gefängnis käme. Den Tätern ist ihre hinterhältige List hier nicht geglückt, so die Polizei.

Mehrere Betrugsversuche in Marktoberdorf

Ungefähr zur selben Zeit versuchten unbekannte Täter auch im Raum Marktoberdorf mit ihren Betrügereien an Geld zu kommen. Das teilten die Beamten der Kreisstadt mit. Die Verbrecher rufen meist ältere Leute an und gaukeln Notfälle von Angehörigen oder deren Festnahmen wegen Verkehrsunfällen oder dergleichen vor. Die Opfer sollen dann Geld bezahlen.

Zwei derartige Fälle wurden der Polizei am Mittwoch gemeldet. Bei einem weiteren Versuch wurde der Betrug über eine Textnachricht versucht. Hier meldete sich jemand mit fremder Handynummer, gab sich aber als Angehöriger aus und bat um Geld für offene Rechnungen.

Da alle Opfer die Betrugsversuche durchschauten, kam bei diesen Betrugsversuchen glücklicherweise keiner zu Schaden.

kb