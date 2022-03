Josef-Fischer-Straße

Entscheidung über Straßennamen fällt der Stadtrat

Von: Wolfgang Becker

Umbenennung Bürgermeister-Kristaller-Weg: Zwar gab es eine Mehrheit für den Wunsch der Anlieger, aber keine Empfehlung für den Stadtrat. © Becker

Kaufbeuren – Die bereits im letzten Jahr beschlossenen ­Namensänderungen für mehrere Straßennamen gehen nun in die Endphase. Entscheidend für diese Maßnahmen war, dass die Namen von Personen, welche im Zusammenhang mit dem NS-Regime negativ belastet waren, nicht mehr als Namensträger für Straßennamen in Kaufbeuren gelten sollen. Aus Teilen der Stadtgesellschaft und aus der Verwaltung waren in den vergangenen Wochen Vorschläge eingegangen, über die der Bauausschuss in seiner letzten Sitzung eine Empfehlung abgeben sollte. Doch die Frage „Welcher Name soll es sein?“ blieb am Ende unbeantwortet und so schlug Oberbürgermeister Stefan Bosse vor, die Entscheidung bis zur nächsten Stadtratssitzung zu vertagen.

Auf der Tagesordnung in der letzten Bauausschusssitzung standen drei Straßen, deren eigentliche Umbenennung schon beschlossen war. Für jede einzelne Straße standen verschiedene Vorschläge zur Wahl, die es den Ausschussmitgliedern offensichtlich schwer machten, eine klare Empfehlung abzugeben. Nur bei einem Vorschlag war sich das Gremium schnell einig.

Bgm.-Kristaller-Weg

Die längste Diskussion entstand über die Umbenennung des Bürgermeister-Kristaller-Wegs in Oberbeuren. Das lag im Wesentlichen an einem deutlich mehrheitlichen Votum der Anwohner, die sich aus den eingereichten Vorschlägen von Am Krautgarten, Bergblick, Clara-Rothärmel-Weg über Zum Paradies sowie Klausdorfer Weg bis hin zum Wasserweg bereits entschieden hatten. Sie wünschten sich den auch in der Vorschlagliste enthaltenen Namen „Paradiesweg, weil es hier so schön ist“. Die Stadtspitze erläuterte eingangs den schriftlich an den OB herangetragen Wunsch der Anwohner, der sich auf einen mit Unterschriften versehenen Schreiben fast aller Anlieger stützte. Die Oberbeurer Feuerwehr dagegen möchte den Namen „Klausdorfer Weg“, weil sie seit 25 Jahren eine freundschaftliche Verbindung zum gleichnamigen Ort in Schleswig-Holstein pflegt. Der OB empfand zwar Sympathie für den Feuerwehrvorschlag, gleichwohl sagte er: „Alle Anwohner sind mit diesem Vorschlag überhaupt nicht einverstanden und es ist noch nichts entschieden.“ Der Ausschuss sei völlig frei und müsse sich entscheiden.



Während Johannes Böckler (CSU) sich dem Vorschlag des OB anschloss, neigten sich die anderen Fraktionen eher dem Wunsch der Anwohner zu. Dr. Ulrike Höhne-Wachter (FW, „Bürgernähe, Anwohner schon betroffen“) und Catrin Riedl (SPD, „Anwohner sind sich einig“) und Tobias Würfel (Gen KF, „Anwohner haben tagtäglich damit zu tun“) sowie Peter Kempf (FW) und Johannes Espermüller (FDP) empfahlen, „auf den Wunsch der Bürger“ einzugehen. Ulrike Seifert (Grüne) sprach sich für die den Namen der Mundartdichterin Clara Rothärmel aus, um die „Frauenquote“ an Straßennamen zu erhöhen. Am Ende kam der Vorschlag des OB zum Tragen, keine Empfehlung auszusprechen und die Entscheidung im Stadtrat zu treffen.

Josef-Fischer-Straße

Für die Umbenennung dieser Straße gab es ebenfalls keine Einigung. Nach Vorschlägen aus der Bürgerschaft mit Bildungsweg und Max-Bach-Straße (einstmals langjähriger Leiter der Berufsschule), brachte Kempf spontan drei neue Namen ins Gespräch (siehe Infotafel). Seifert schlug vor, diesen Teil der Schelmenhofstraße zuzuschlagen, was aus Sicht der Verwaltung mit nur noch vier verbliebenen Anwesen möglich wäre, da die Berufsschule selbst auf eigenen Wunsch zukünftig der Schelmenhofstraße zugeordnet werden möchte. Dies wird geprüft und die Entscheidung trifft der Stadtrat.

Hans-Seibold-Straße

Für die Namensänderung dieser Straße gab es eine einstimmige Empfehlung für die Merowingerstraße. Nach Rücksprache mit einem Anwohner und Helmut Lausser vom Kaufbeurer Heimatverein hatte Artur Müller (Grüne) diesen Vorschlag gemacht, da die vom Stadtarchiv vorgeschlagene Empfehlung „Ottonenstraße“ weniger passe. Das sah auch der OB Bosse so, da sich die „Merowingergruppe“ auch beim Tänzelfestzug wiederfinde. Alle weiteren Vorschläge der Empfehlungsvorlage Hans-Seibold-Straße lauteten Amazonasstraße, E-Straße, Friedrich-Engels-Straße, Walter-Werz-Straße und Vera-F.-Birkenbihl-Straße wurden nicht diskutiert. Ein Spaßvogel unter den Anwohnern hatte sich auch die Bezeichnung „Straße-die-im-Winter-nicht-geräumt-wird“einfallen lassen.

Die neuen Namen Namensvorschläge Peter Kempf (FW) für Umbenennung der Josef-Fischer-Straße • Georg Kerschensteiner (1854 bis 1932) War ein deutscher Pädagoge, Gymnasiallehrer und hatte Ideen zur Entwicklung der Berufsschule. • Jakob Kaiser (1888 bis 1961) war ein deutscher Politiker, Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus, von 1949 bis 1957 Bundesminister für gesamtdeutsche Fragen. • Wilhelm Leuschner (1890 bis 1944) war sozialdemokratischer Politiker, der im Widerstand gegen den Nationalsozialismus kämpfte und hingerichtet wurde.