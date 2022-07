Erntepressefahrt in Weicht: Ukraine-Krieg, Ernährungs- und Versorgungssicherheit

Von: Klaus-Dieter Körber

Michael Kistler (v. li.), Daniel Dörfler (beide vom AELF) und Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbandes (BBV) im Ostallgäu, Josef Nadler. © Körber

Weicht – „Die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln ist von großer Bedeutung und so befindet sich auch unsere heimische Landwirtschaft in einer Zeitenwende“, resümierte Josef Nadler, Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbandes (BBV) im Ostallgäu, anlässlich der diesjährigen Erntepressefahrt durch die Felder und Fluren der Gemeinde Weicht. „Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat massive negative Folgen für uns alle“, so Nadler. In Europa sei eine deutliche Teuerung bei Lebensmitteln die Folge. Neben den bekannten Herausforderungen wie dem Klimawandel und dem Erhalt der Biodiversität rücke nun die Ernährungs- und Versorgungssicherheit wieder stärker in den Fokus. „Somit tragen unsere Landwirte mehr denn je eine große Mitverantwortung für eine sichere Versorgung mit Nahrungsmitteln“, warnt der Kreisobmann.

„Leider müssen wir derzeit mehr Lebensmittel importieren als exportieren“, sagte Landwirt Andreas Schmid, der heuer wieder Gastgeber der Informationsveranstaltung war. „Wir sind deshalb bei der Versorgung mit Nahrungsmitteln zu stark von anderen Ländern abhängig. Der Ukraine-Krieg zeigt deutlich, dass hier ein Umdenken stattfinden muss. Die heimische Landwirtschaft steht deshalb mehr denn je, in solchen Krisenzeiten, fest in der Verantwortung, die Bevölkerung auch weiterhin vorrangig mit hochwertigen heimischen Lebensmitteln zu versorgen“. Die in der Vergangenheit teilweise zurückgefahrene Produktion müsse zudem wieder verstärkt in den Vordergrund rücken und die vorhandenen Potentiale voll ausgeschöpft werden, sagte Nadler.



Nach diesen eindringlichen Appellen und mahnenden Worten führte Schmid die Teilnehmer durch die Weichter Fluren. Gleich zu Beginn der Exkursion präsentierte er ein Sonnenblumenfeld – nicht, wie oft zu sehen, als Blühstreifen – als Anbaufläche in Reinkultur. Ein Versuch, auch dieses kostbare Nahrungsmittel in unserer Gegend anzubauen. Nachdem Sonnenblumenöl infolge der Kriegseineinwirkungen bei uns knapp geworden ist, habe sich Landwirt Josef Huber zu diesem Experiment entschlossen. In seiner Ölmühle soll dann gutes regionales Sonnenblumenöl hergestellt und der Beweis erbracht werden, wie vielfältig und rasch die heimische Landwirtschaft auf gewisse Situation reagiert.



Daniel Dörfler vom AELF prüft die zu erwartende Ernte. © Körber

Nicht mehr wegzudenken ist in unserer Region der Weizen, so Pflanzenschutzberater Michael Kistler vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kaufbeuren (AELF). Immer wieder würde er hier gefragt, warum die deutschen Bauern auf die zu erwartenden Lieferengpässe ukrainischen Weizens nicht postwendend reagieren und einfach mehr davon anbauen. Hier spiele vor allem die Natur eine entscheidende Rolle, so Kistler. Weizen werde im Spätherbst, zumeist im Oktober ausgesät, der Ukraine-Krieg habe Ende Februar begonnen. Also unmöglich für unsere Landwirte so schnell auf dies alles zu reagieren.



Bei einem Wintergerstefeld angekommen, weist Andreas Schmid darauf hin, dass sich diese in diesem Jahr nicht wie erhofft entwickelt habe. Wegen fehlender Feuchtigkeit ist die Frucht in ihrer Größe etwas kleiner. Der Landwirt glaubt jedoch, dass seine Wintergerste, die er einmal mit Gülle und einmal mineralisch gedüngt hat, doch noch Backqualität erreichen wird. In diesem Zusammenhang kam Schmid auf ein weiteres Problem zu sprechen und erklärte, dass speziell in Zeiten höherer Preise und einer gewissen Verknappung, Landwirte immer wieder dahingehend angefeindet werden, dass Getreide oftmals im Futtertrog lande. „Aber nicht die gesamte Ernte ist für den menschlichen Verzehr geeignet“, betonte Schmid. „Bei acht Tonnen Weizen muss damit gerechnet werden, dass lediglich sechseinhalb Tonnen für die Mehlverarbeitung geeignet sind. Die restlichen eineinhalb Tonnen sind als sogenanntes Nebenprodukt nur für die Fütterung zu gebrauchen.“



Auf die in die Höhe geschnellten Brotpreise angesprochen waren sich die Fachleute einig, dass diese Preisersteigerung nicht allein durch Getreide-Verknappung hervorgerufen sind, sondern eine Reihe weiterer Faktoren eine wichtige Rolle spielen – im Besonderen die hohen Energiepreise. Probleme seien auf jeden Fall vorprogrammiert, schließlich würden an die 30 Prozent des Getreides bisher aus Russland und der Ukraine importiert. Nutznießer dieser Krisensituation werde voraussichtlich China sein, das im Moment viel Weizen gelagert habe und dadurch seinen Einfluss entsprechend ausdehnen werde.



Auf einer zweiten Fläche säte Schmid Anfang April Sommergerste, ohne mineralischer Düngung und nur einer 35 Kubikmeter Güllegabe. Dies sei aufgrund der gestiegenen Kosten so praktiziert worden. Der Ertrag, der als gut zu nennen ist, hänge in erster Linie vom Wetter ab und das könne in diesem Jahr als zuträglich bezeichnet werden. Wie Schmid betonte, sei die Witterung – zur rechten Zeit Sonne und dann auch Regen –der wohl wichtigsten Faktor in der Landwirtschaft. Dabei müsse in erster Linie mit der Natur im völligen Einklang gearbeitet werden. „Und das ist die große Kunst, die einen erfolgreichen Landwirt auszeichnet“, sagte Schmid.



Waren die Monate Oktober 2021 bis April 2022 in der Region verhältnismäßig trocken, so brachte der Mai genügend Niederschläge. Sonnenstunden und Temperatur liegen, wie aus den Aufzeichnungen hervorging, über den langjährigen Durchschnitt. So schien die Sonne bisher wesentlich öfter als sonst üblich – laut Daniel Dörfler um rund 300 Stunden.



Also beste Voraussetzungen für den Mais. Wie Daniel Dörfler, AELF, erklärte, „ein absolut perfektes Jahr“. Der Mais, der in erster Linie als Biomasse abgeerntet werde, stehe in seiner augenblicklichen Entwicklung recht gut und so könne man im Großen und Ganzen von einem recht guten Bauernjahr sprechen.