Klimawandel bringt Landwirte zum Schwitzen

Erst zu nass, dann viel zu trocken

Von Klaus-Dieter Körber schließen

Weicht/Landkreis – Das nasse Frühjahr und die anschließende Trockenheit haben Auswirkungen auf die bevorstehende Ernte. Zu dieser Einschätzung kamen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der diesjährigen Erntepressefahrt, die wie in den Vorjahren traditionell durch die Weichter Flur führte.

Die Nerven der Landwirtinnen und Landwirte wurden, wie sie übereinstimmend erklärten, in diesem Jahr besonders strapaziert. Infolge der lang anhaltenden, ergiebigen Niederschläge im April und Mai hatte es nur wenige Zeiträume für die unverzichtbare Feldarbeit gegeben. Weshalb die Bestellung, vor allem die Aussaat von Mais sich deutlich verzögert hatte. Von Mitte Mai an fiel dann wiederum deutlich zu wenig Niederschlag und es folgte eine ausgeprägte Trockenphase. So regnete es im Monat Juni nicht einmal halb so viel wie nötig, wobei der Platzregen die Aussaaten lediglich verschlammte und daher negativ zu bewerten sei. Verspätete Saattermine sowie Trockenheit und Hitze im Juni und Juli machen heuer den Aussaaten schwer zu schaffen. Auf leichten, trockenen Standorten sind – wie sich in Weicht zeigte – bereits trockenheitsbedingte Ernteeinbußen beim Winterweizen zu erkennen. Andererseits scheinen Wintergerste und Raps die Trockenheit gut überstanden zu haben. Bei den späteren Kulturen, wie beim Mais, wird der Ertrag vor allem von der kommenden Witterung stark abhängen, wobei schlecht entwickelter Mais, wie auf einigen Felder deutlich sichtbar, diese Verzögerungen kaum mehr werde aufholen können.



+ Daniel Dörfler und Lino Missel vom AELF sowie Landwirt Andreas Schmid (v. li.) mit einer Schautafel über Wetteraufzeichnungen und -ereignisse anlässlich der Erntepressefahrt in Weicht. © Foto: Körber

Andreas Schmid aus Weicht, Kreisobmann im Bayerischen Bauernverband (BBV), war erneut Gastgeber der Informationsveranstaltung, die in ihrer vorgesehenen Programmgestaltung ausgerechnet wegen eines zur „falschen Zeit“ einsetzenden Gewitterregens kurzfristig abgeändert werden musste. Anton Huber, Generalsekretär des BBV, hielt deshalb sein Referat „Ernte – Handel – Klimawandel, Aktuelles zur Ernte 2023“ vor der geplanten Ausfahrt. Dabei musste auch er darauf hinweisen, dass die Schätzungen für die diesjährige Getreideernte in Deutschland um rund fünf Prozent geringer als im Zehnjahresschnitt und drei Prozent niedriger als im Vorjahr ausfallen dürften. Vor allem beim Winterweizen, dem wichtigsten Getreide, gebe es flächenmäßig oftmals gewaltige Unterschiede hinsichlich zu erwartender Erträge und Qualität.



Fallende Preise und der Klimawandel

Andererseits seien Wintergerste und Raps größtenteils recht üppig aus dem Winter gekommen und hätten die Niederschläge in den Frühjahrsmonaten gut genutzt. Bei der Sommergerste sind laut Huber die Rückmeldungen jedoch alles andere als erfreulich. 75 Prozent aller angefragten Landwirte sagten „unterdurchschnittliche Erträge“ voraus. Sorgen würden auch die Preise bereiten, so sei der Weizenpreis seit Jahresende 2022 im Minus. Lag dieser im Oktober noch bei 350 Euro pro Tonne würden aktuell lediglich noch 230 Euro pro Tonne erzielt. Auch der Raps konnte sein zwischenzeitlich hohes Niveau nicht halten und sei von 650 Euro pro Tonne im August 2022 auf derzeit 430 Euro pro Tonne gesunken. Noch größere Probleme bereite aber der Klimawandel, der mittlerweile auch im Allgäu nicht zu übersehen sei. Wer hätte, so Huber, im entferntesten daran gedacht, dass auch im „grünen Allgäu“ das Thema „Bewässerung“ aktuell werden könnte. So arbeite man an neuen Züchtungen, die auch bei Trockenheit ein kräftiges Wurzelwachstum entwickeln und sich resistent bei längeren Trockenperioden zeigen. Die Selbstversorgung im eigenen Land dürfe keineswegs vernachlässigt werden. Ziel müsse es sein, von anderen Ländern auf diesem lebenswichtigen Sektor unabhängig zu werden.



Nach diesen eindringlichen Worten zeigte ein Blick nach draußen, dass die aufgezogenen dunklen Wolken sich aufgelöst hatten und die Sonne wieder zum Vorschein kam. Wie geplant ging es nun zur Besichtigung der heimischen Flur. Erster Zwischenstopp bei einem Rapsfeld das voraussichtlich in den nächsten zwei Wochen abgeerntet werden kann. Wie Daniel Dörfler und Lino Missel vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) erklärten, habe der Raps die Feuchtigkeit im Frühjahr gut aufgenommen und die anschließende Trockenheit überraschend gut weggesteckt. Wie Andreas Schmid betonte, sei der Raps bei einigermaßen guten Marktpreisen und zufriedenstellenden Erträgen eine interessante Anbaupflanze. In getreidereichen Fruchtfolgen gelte er als ein wichtiges, gesundendes Fruchtfolgeglied, das zur Verbesserung der Humusbilanz beitrage. Der Markt biete zudem neue Sorten, die einen Zuchtfortschritt andeuten. Neben guten Erträgen würden diese auch mit Resistenzen gegen Krankheiten punkten.



Nächstes Ziel war ein Feld mit der „durchwachsenen Silphie“, eine ursprünglich aus Nordamerika stammende mehrjährige Pflanze, die bis zu drei Meter hoch wachsen kann und dank ihrer vielen gelben Blüten eine recht beliebte „Bienenweide“ ist. Mehr und mehr rückt die Silphie bei uns als „Energiepflanze“ in den Fokus und hat mittlerweile auch im Allgäu Einzug gehalten. Lino Missel zeigte den Teilnehmern die miteinander verwachsenen Blattpaare, die am vierkantigen Stängel regelrechte kleine Becher bilden, in denen sich, wie deutlich zu erkennen war, das Regenwasser sammelt und sich dort auch länger hält. Treffenderweise spreche man deshalb bei der Silphie auch von einer „Becherpflanze“.



Bei einem Winterweizenfeld wies Landwirt Schmid darauf hin, dass hier die Verteilung Regen und Trockenheit nicht so recht gepasst habe. Trotzdem könne sich bei entsprechendem Niederschlag in den nächsten Wochen einiges ändern und noch ein einigermaßen guter Ertrag gebracht werden. Er hoffe, dass sein Weizen noch zu einem gewissen Teil „Backqualität“ erreichen werde. Der Rest werde als sogenanntes „Nebenprodukt“ lediglich als Viehfutter verwendet.



Mit einem Sojafeld folgte eine im Allgäu noch nicht alltägliche, aber immer häufiger vorkommende Pflanzung. Um die Fruchtfolge aufzulockern, wäre Soja, so Schmid, eine recht interessante Pflanze, die zwar beim „Abreifen“ unter Umständen Probleme bereite, aber andererseits keine Düngung brauche. Ein möglichst steinfreier Acker sei beim Sojaanbau nötig, da die Früchte ziemlich tief liegen. Aufgrund der hohen Nachfrage nach gentechnikfreier, heimischer Soja und durch die Einführung frühreifer Sorten (Mitte September könne geerntet werden) werde die Pflanze auch im Allgäu allmählich attraktiv. Am besten wachse Soja bei Temperaturen zwischen 24 bis 30 Grad Celsius und toleriere dabei auch gelegentliche Trockenperioden. Eine dreijährige Anbaupause sei hierzulande üblich, wobei das Getreide nach dem Sojaanbau in der Regel mit höheren Erträgen aufwarte.



Zum Abschluss der Exkursion zeigte Schmid noch zwei seiner Maisfelder. Während die erste Anbaufläche von günstigen Saatbedingungen profitieren konnte, sodass bei ausreichenden Folgeniederschlägen mit einer weiteren günstigen Entwicklung zu rechnen ist, muss beim zweiten Feld mit deutlichen Ertragseinbußen gerechnet werden. Hier hatten die Starkniederschläge nach der Aussaat den Boden extrem verschlammt. Deutlich war ein verhaltenes Wachstum und daher auch ein wesentlicher Rückstand in der Entwicklung zu erkennen. Nach Meinung des Landwirts werde selbst der kleinste Bewirtschaftungsfehler in diesem Jahr sichtbar. Er hoffte, wie seine Kollegen, auf gutes und für die Landwirtschaft günstiges Wetter in den nächsten Wochen.