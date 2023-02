Eröffnung von „Nippon Mania“: japanische Gegenwartskunst im kunsthaus Kaufbeuren

Von: Ingrid Zasche

Im ersten Halbjahr im kunsthaus zu sehen: „Nippon Mania“, ein Einblick in die Gegenwartskunst aus Japan. © Zasche

Kaufbeuren – Ein Teil der Interaktion Japans mit anderen Kulturen ist die lange Tradition der deutschen Auseinandersetzung mit der japanischen Kunst, die eine intensive gegenseitige Beeinflussung mit sich brachte. Kulturaustausch bedeute immer die Begegnung mit etwas Neuem, Unbekanntem, Fremdem, wie kunsthaus-Kurator Jan T. Wilms bei der jüngsten Vernissage zu „Nippon Mania – Gegenwartskunst aus Japan“ ausführte. „Japan ist vielfältig und einzigartig, aber vor allem ist Japan anders“, so Wilms.

Bereits 2009 hat das kunsthaus in der Ausstellung „Cézanne, Degas, Matisse-Hokusai, Hiroshigo, Utamaro“ Werke der französischen Avantgarde den klassischen Werken japanischer Meister gegenübergestellt. Die japanische Gegenwartskunst hielt 2016 mit der Ausstellung „High & Slow“ erstmals Einzug ins kunsthaus. Vor fünf Jahren wurde die Überblicksschau „Crossing Cultures – Der Farb­holzschnitt in Europa und Japan von 1900 bis 1950“ gezeigt. Die jetzt eröffnete Ausstellung schließt nun mit ausschließlich japanischen Werken ab 1950 an diese Ausstellung an.



Drei der 15 japanischen Künstler leben in Deutschland (Berlin, Düsseldorf), sonst fast alle in Japan oder in den USA, daher konnten keine Künstler anwesend sein. Gekommen waren jedoch einige private Leihgeber aus Berlin und München sowie Vertreter der Sammlung Goetz und der Micheko Galerie aus München. Insgesamt wurden Werke aus Berlin, Hennef, Paris und den USA zur Verfügung gestellt. Von der Amsterdamer Galerie Fons Welters stammen einige der spektakulärsten Werke des jungen Künstlers Ryo Kinoshita.



Die Fotokunst stammt von drei international bekannten Fotografen, die Multimedia-Künstlerin Leiko Ikemura hatte bereits eine Professur an der Universität der Künste in Berlin und Keiko Sadakane wohnt in Düsseldorf. Die übrigen zehn Künstlerinnen und Künstler leben und arbeiten in Japan – „für uns sind es wahre Entdeckungen, die hier in Kaufbeuren erstmals in einem deutschen Museum zu sehen sind“, sagte Wilms. Die Bandbreite der gezeigten Kunstformen reicht von Materialkollagen und -reliefs über großformatige figurative Gemälde, abstrakt-geometrische Feinmalerei, Kutani-Keramiken, Film und Videokunst bis hin zur eher verstörenden erotischen Fotografie von Nobuyoshi Araki.



Für die Ehrengäste gab es im Anschluss an die Vernissage im Café Kirschkern ein zur Ausstellung passendes japanisch-deutsches Menü mit Miso-Suppe und Maki-Sushi.



Ein vollständiger Katalog soll in den nächsten sechs Wochen erscheinen, und ein ansehnliches Begleitprogramm bereichert die Ausstellung: Neben den öffentlichen Führungen sei hier auf die Autorenlesung von Christoph Peters am 11. Mai im Rahmen des Allgäuer Literatur-Festivals hingewiesen. Außerdem finden am 18. März und 22. April zwei kostenlose Filmvorführungen zum Thema Japan statt. Und die Yoga-Lehrerin Stephanie Schönberger bietet unter dem Motto „Kunst und Yoga“ mehrere kontemplative „Slow Art Sessions“ an. Aber auch ohne Begleitprogramm ist ein Besuch des kunsthauses wieder unbedingt lohnend.

Nippon Mania Ausstellung vom 27. Januar bis 11. Juni im Kunsthaus Kaufbeuren

• Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen 10 bis 17 Uhr

• Begleitprogramm: Autorenlesung im Rahmen des Allgäuer Literaturfestivals: Christoph Peters „Tage in Tokio“: Donnerstag, 11. Mai, 19.30 Uhr; Kartenvorverkauf unter Tel. 08373/92200 oder kb@altusried.de; Restkarten an der Abendkasse.

Filmprogramm (in Zusammenarbeit mit dem Japanischen Kulturinstitut - The Japan Foundation): Samstag, 18. März: „Seifenblase“, 18 Uhr, Eintritt frei.

Samstag, 22. April, „Ein Ort jenseits der Wolken“, 18 Uhr, Eintritt frei.