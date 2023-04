Doppelkollision mit über 1,1 Promille in Leuterschach

Mehr als 1,1 Promille wurde bei dem jungen Unfallverursacher gemessen. Er erwartet mehrere Anzeigen.. © Volkmar Schulz/dpa

Marktoberdorf – Vergangenen Sonntagnachmittag kam ein 23-Jähriger im Marktoberdorfer Ortsteil Leuterschach laut Polizeibericht mit seinem Fahrzeug unvermittelt von der Straße ab und kollidierte erst mit einer Straßenlaterne, dann mit einem angrenzenden Stadel. Dabei zog er sich mittelschwere Verletzungen zu und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Dort wurde auch die Unfallursache ziemlich schnell ermittelt. Der junge Mann hatte mehr als 1,1 Promille Alkohol im Blut. In erwarten nun Anzeigen wegen Trunkenheit am Steuer und Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Eventuelle Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Marktoberdorf unter 08342/96040 zu melden.