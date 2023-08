Erster „PARK(ing) Day“ in Marktoberdorf

Die Innenstadt ungezwungen genießen: Das gelang am PARK(ing) Day in Marktoberdorf. © Auburger

Marktoberdorf – Unter dem Motto „12 Quadratmeter Leben“ gestalteten Bürger und Bürgerinnen in der Marktoberdorfer Jahnstraße Parkplätze zu städtischem Lebensraum um. Die Aktion, die am vergangenen Samstag Leben in die Innenstadt brachte, ging aus einer Initiative des Bündnis‘ BUND und Nachhaltiges Marktoberdorf hervor.

Studien würden zeigen, so Johannes Auburger vom Bündnis, dass Menschen, die zu Fuß oder mit dem Rad in der Innenstadt unterwegs sind, mehr Umsatz für den Einzelhandel und die Gastronomie generierten. Während Kunden mit dem Auto ein oder zwei Geschäfte gezielt ansteuerten, hielten sich Fußgänger und Radfahrer spontan und öfter in mehreren Geschäften auf. Gleichzeitig sollte auch die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt gesteigert werden, erläuterte Auburger die Motivation des Parking Days.



Wie der aussehen könnte, zeigten Bürgerinnen und Bürger in der Jahnstraße. Parkplätze wurden hier in Lebensraum verwandelt, Menschen zum Verweilen eingeladen. Die Mitglieder richteten eine Genuss-Tankstelle (Ausruhen für 0 Euro) ein, begrünten Parkplätze und stellten Tische, Stühle und Schattenspender auf. Der ADFC bot eine kleine Reparaturstation an. Der nächste PARK(ing) Day soll am 15. September in Kempten stattfinden.

