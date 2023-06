Erweiterungsbau des Kindergartens in Untrasried eingeweiht

Von: Michael Dürr

„Wer will die schönste Kita sehen, der muss zu uns nach Untrasried gehen“: Mit ihrem Lied zur Einweihung ihrer Kindergarten-Erweiterung waren die Kinder die Stars der Einweihungsfeier. © Michael Dürr

Untrasried – Wie so oft kam das Beste auch diesmal zum Schluss. Das Blasmusik-Quintett der Untrasrieder Musikkapelle hatte gerade sein letztes Stück beendet, da bedankten sich die Mädchen und Buben aus dem Kindergarten bei der Einweihungsfeier auf ihre Weise für die Erweiterung ihrer Pusteblume: Mit dem Lied „Wer will fleißige Handwerker seh’n“, das sie zusammen mit ihrer Erzieherin Barbara Düser passgenau auf das Ereignis zugeschnitten hatten.

Damit heimsten sie am Samstag im Mehrzwecksaal nicht nur den kräftigsten Beifall der rund 60 geladenen Gäste ein, sondern fassten in knackig kurzen Strophen auch das zusammen, was mehrere Redner in zum Teil epischen Ansprachen – Pfarrer Klaus Dinkel-Gassert griff augenzwinkernd zum Vergleich mit einer Predigt – zuvor zum Ausdruck gebracht hatten: Ihren Dank an alle Beteiligten für das termingerechte Gelingen des 3,6 Millionen Euro teuren Projekts im Herzen der Gemeinde.

Beispiel aus dem Lied gefällig? „Wer will die schönste Kita sehen, der muss zu uns nach Untrasried gehen. Stein auf Stein, Stein auf Stein, die Pusteblume lädt heut` alle ein!“ In der Tat waren sich alle Redner – im einzelnen traten Bürgermeister Alfred Wölfle, Kindergarten-Leiterin Adina Heidelbach, Architekt Thomas Meusburger vom Kemptener Büro f64 (er sicherte sich die Goldmedaille für die längste Rede), Landtagsabgeordnete Angelika Schorer sowie SV-Vorstand Karlo Reichenbach als Vertreter der Vereine ans Mikrofon – in ihrer Einschätzung einig, dass es sich bei dem Erweiterungsbau, der den bestehenden Kindergarten mit der Turnhalle der früheren Schule verbindet, um einen der Marke super gelungen handelt.

Platz für über 100 Kinder

Statt wie früher gut 60 haben dort jetzt mehr als 100 Kinder Platz, und die sanierte und frisch herausgeputzte Turnhalle der ehemaligen Schule kann jetzt als Mehrzweckraum genutzt werden. Nicht zuletzt deshalb sind in dem Ensemble auch mehrere Vereine untergebracht, unter anderem der Schützenverein und die Landjugend.

„Wer will die klügste Architektin sehen, der muss zu Melanie Zankl-Fendt gehen“, sangen die Kinder weiter und feierten damit die Mitarbeiterin von f64, die nicht nur in Untrasried wohnt, sondern als Bauleiterin auch die Fäden des Projekts in den Händen hielt. Mit den Strophen „Wer will den besten Bürgermeister sehen, der muss zu Herrn Wölfle gehen“, und „Wer will einen tollen Gemeinderat sehen, der muss gleich ins Gemeindehaus gehen“ beklatschten die Kleinen den Rathauschef und dessen Gemeinderat, die zusammen die Erweiterung des Kindergartens vorangetrieben hatten und dabei nicht die billigste, wohl aber die auf lange Sicht beste Variante realisiert hatten. Bürgermeister Wölfle mochte sich in seiner Rede in diesem Zusammenhang einen Seitenhieb in Richtung der Kritiker des Projekts nicht verkneifen: „Diese Personen“, sagte er, hätten „mit wenig Wissen im Hintergrund an den Stammtischen ihre Parolen herausgehauen“.

„Wer will die fleißigsten Helfer sehen, der muss zu uns Kindern gehen“, hatten die Kleinen durchaus auch eine Portion Eigenlob parat, um dann wieder andere hochleben zu lassen: „Wer will einen super Elternbeirat sehen, der muss heut’ an den Eisstand gehen“, hieß es da, und: „Wer will die schnellsten Umzugshelfer sehen, der muss zu unseren Eltern gehen.“ Nicht vergessen wurden natürlich auch die, die den Bau geschaffen haben: „Wer will emsige Baufirmen sehen, der muss auf den Bauplan sehen“, sangen die Kinder, und schließlich: „Wer will den fleißigen Rentnerdienst sehen, der muss in den Bauhof gehen, Stein auf Stein, Stein auf Stein, die Pusteblume lädt heut alle ein!“

Eingeladen waren nach dem kirchlichen Segen der beiden Pfarrer Walter Böhmer aus Obergünzburg und dessen evangelischem Kollegen Klaus Dinkel-Gassert aus Marktoberdorf tatsächlich alle Interessierten zu einem Tag der offenen Tür. Dabei konnten sich die Besucher nicht nur ein Bild von den freundlichen, lichtdurchfluteten Räumlichkeiten der Pusteblume machen, sondern sich auch an mehreren Ständen mit Essen und Trinken versorgen. Nicht zuletzt gab es aber diverse Vorführungen zu bestaunen – auch dabei waren die Kleinsten klar wieder die Größten.