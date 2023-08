Erweiterungspläne: Bayerns Gesundheitsminister Holetschek besucht Günztalklinik in Obergünzburg

Teilen

Im Gespräch beim Ortstermin in der Günztalklinik (v.li.): Stefan Brunhuber (Bezirkskliniken Schwaben), Landrätin Maria-Rita Zinnecker, Minister Klaus Holetschek, Alexander Fröhlich (Günztalklinik), MdB Stephan Stracke und Landtagsdirektkandidat Andreas Kaufmann. © Abgeordnetenbüro Stracke

Obergünzburg – Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek hat kürzlich die Günztalklinik in Obergünzburg besucht, um sich bei einem Rundgang und in einer anschließenden Diskussionsrunde über die aktuelle Situation der Klinik und deren geplanter Erweiterung (der Kreisbote berichtete) zu informieren.

Die Günztalklinik, die zu den Bezirkskliniken Schwaben gehört, hat sich in den letzten Jahren einen herausragenden Ruf als Akutklinik für Psychosomatik und Psychotherapie erworben. Hier werden Menschen behandelt, die unter Stressfolgeerkrankungen wie Burnout, Depressionen, Angststörungen und psychosomatischen Störungen leiden.

Wie der Vorstandsvorsitzende der Bezirkskliniken Schwaben, Stefan Brunhuber, sowie Alexander Fröhlich, Pflegedirektor der Günztalklinik, berichteten, werden derzeit mit Hochdruck die Weichen für die Zukunft des Hauses gestellt: Die Bezirkskliniken Schwaben beabsichtigen, die bestehende Fachklinik für Psychosomatik und Psychotherapie am Standort Obergünzburg zu erweitern. Hierfür sind Investitionen in Höhe von rund 8,8 Millionen Euro vorgesehen. Der Erweiterungsbau soll im früheren Funktionsbereich des ehemaligen Kreiskrankenhauses entstehen und 24 neue Einzelzimmer umfassen. Die Planungen und Genehmigungsverfahren laufen bereits. Die Fertigstellung des Erweiterungsbaus ist bis Ende 2025 geplant.

Zusätzlich sind neue Therapieräume, eine Mehrzweckhalle sowie eine psychosomatische Institutsambulanz (PSIA) geplant. PSIA ist ein spezielles Angebot von psychosomatischen Fachkrankenhäusern und Abteilungen in Allgemeinkrankenhäusern. Diese Ambulanzen sind dafür zugelassen, an der regulären ärztlichen Versorgung teilzunehmen. Das Hauptziel der Einrichtung solcher Institutsambulanzen ist es, eine umfassende und ganzheitliche Versorgung für Patienten mit komplexen psychosomatischen Erkrankungen zu gewährleisten. Diese Patienten benötigen langfristig eine interdisziplinäre und vielseitige Behandlung, die über verschiedene medizinische Bereiche hinweggeht.

Vorreiterrolle

Beim Rundgang waren neben Holetschek auch Bundestagsabgeordneter Stephan Stracke, Landrätin Maria Rita Zinnecker und Landtagskandidat Andreas Kaufmann (alle CSU) mit dabei. Sie würdigten die Klinik für ihre Vorreiterrolle in der psychosomatischen Versorgung und hoben insbesondere die Nachricht von der Einrichtung der psychosomatischen Institutsambulanz anerkennend hervor. „Psychische Erkrankungen können jeden treffen, in jedem Alter und quer durch alle Bevölkerungsschichten. Der Bedarf an Behandlungsangeboten ist groß – und diesem Bedarf müssen wir uns stellen“, meinte Andreas Kaufmann. Gesundheitsminister Holetschek betonte mit Blick auf die Günztalklinik: „.Zur Sicherstellung der Daseinsvorsorge brauchen wir die kleinen Häuser genauso wie die Maximalversorger.“