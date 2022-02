Max Oswald erobert viel Sympathien bei den Fans

Von: Thomas Schreiber

Max Oswald mit der Nummer 9 geht keinem Zweikampf aus dem Weg. Mit seinem Spiel hat das Kaufbeurer Eigengewächs viele Sympathien bei den Fans gewonnen. © Schreiber

Kaufbeuren – Sie spielen Eishockey mit viel Herz und Leidenschaft und bringen mit ihrer Laufbereitschaft unglaubliches Tempo ins Spiel. Max Oswald ist einer der Eigengewächse beim ESV Kaufbeuren der diese Eigenschaften mehr denn je in seinem Spiel verkörpert. Das kommt vor allem auch bei den Fans gut an.

Mit einer Körpergröße von nur 1,74 Meter wird der 21-jährige Stürmer bei so manchem etablierten DEL2-Verteidiger gerne mal unterschätzt. Doch der Rechtsschütze geht keinem Zweikampf aus dem Weg. Ganz im Gegenteil, wenn es an der Bande mal so richtig kracht, dann ist Max Oswald meist nicht weit davon entfernt. „Ich bin nicht der filigrane Techniker, deshalb muss ich andere Qualitäten auf das Eis bringen, doch das war schon immer mein Stil Eishockey zu spielen“, beschreibt der Stürmer seine Eigenschaften. Das er dabei auch mal einstecken muss, kommt im Eishockey immer vor. So Geschehen beim letzten Heimspiel gegen die Kassel Huskies, als sich Denis Shevyrin zu einem üblen Stockcheck gegen Oswald hinreißen ließ. „Er dachte wohl ich hätte zuvor einen unsauberen Check gegen ihn gefahren. Wenn das so war, dann tut es mir leid, aber es rechtfertigt nicht seine Reaktion darauf. Er hat nun die Quittung dafür bekommen und somit ist die Sache auch erledigt“, schildert er die Situation aus seiner Sicht. Dass es in dieser Saison immer wieder ein sportliches Auf und Ab gibt, kommt für Oswald nicht überraschend: „Wir haben sehr viele junge Spieler in unserer Mannschaft, da ist schwer eine konstant gute Leistung über die ganze Saison zu bringen. Zudem haben uns Verletzungen und Corona, aber auch der eng gestrickte Spielplan zu schaffen gemacht“, nennt der ESVK-Stürmer dafür die Gründe. Besonders dankbar ist er über das Vertrauen, das die jungen Spieler im Allgemeinen von Trainer Tray Tuomie bekommen. „Er spricht sehr viel mit uns und gibt uns Selbstvertrauen für unsere Aufgaben in der Mannschaft. Zudem ist er auch menschlich ein ganz feiner Typ“, sagt der junge Angreifer über seinen Chef an der Bande. Dass Oswald in Unterzahl nun schon zu gesetzten Spielern zählt, sieht er als große Wertschätzung und Vertrauensbeweis des Trainers.



Doch das Allerwichtigste sind beim ESVK aus seiner Sicht die Fans im Stadion. „Bereits bei jedem erfolgreichen Check spürt man die Reaktionen von den Rängen, aber auch die eigenen Mitspieler pushen sich gegenseitig dafür von der Bande aus hoch“, beschreibt Oswald die gute Stimmung auf der Spielerbank. Gerne würde der 21-Jährige auch in Zukunft für den ESVK stürmen, denn sein Vertrag endet mit dieser Saison. „Erste Gespräche hat es schon gegeben. Ich würde mich freuen, wenn es klappen würde, denn hier habe ich alles was ich brauche und auch der Weg zum Studium nach Augsburg ist in Reichweite“, sagt Oswald, der gerade neben dem Eishockey auch noch seinen Bachelor-Abschluss in BWL absolviert. „Für mich ist das lernen eine willkommene Abwechslung vom Eishockey, da kann ich mich in ein komplett anderes Thema hineindenken und bekomme den Kopf für das nächste Training oder Spiel wieder frei“, sagt der ambitionierte Sportler, der sich nach dem Sport einen Job im Finanzwesen vorstellen kann.



Doch zunächst steht für den ESV Kaufbeuren am Sonntag, 27. Februar, um 17 Uhr die Auswärtspartie beim EV Landshut auf dem Programm. Dabei geht es für die Joker erneut um wichtige Punkte im Kampf um die Play-Off-Teilnahme.