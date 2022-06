Fachmesse Smart Production im Fendt-Forum

Von: Michael Dürr

Vadin Kapp vom Marktoberdorfer Startup azero zeigt einen von ihm programmierten Roboter © Dürr

Marktoberdorf – Wissen Sie, was man unter Sustainability versteht? Haben Sie eine Ahnung davon, welche Vorteile Predictive Maintenance bietet? Oder haben Sie je einen Cobot gesehen? Nein? Dann herzlich willkommen im Club, dessen Sitz im Tal der Ahnungslosen liegt und deren Mitglieder nicht zur Technologiekonferenz namens SmartProduction im Marktoberdorfer Fendt-Forum geladen waren. Warum die Veranstaltung trotzdem auch für Laien eine hoch spannende Angelegenheit war, lesen Sie hier.

Die Ziele der Konferenz, die die Stadt und AGCO/Fendt nach 2020 in zweiter Auflage auf die Beine gestellt hatten, sind schnell umrissen. Nach den Worten von Philipp Heidrich, der im Rathaus der Kreisstadt für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus zuständig ist, geht es darum, Erfahrungen zwischen Weltmarktführern, Mittelständlern und Startups auszutauschen, Wissen zu teilen („das bringt uns letztlich alle weiter“) und gewissermaßen als Kontaktbörse für die kleinen und großen Player der Industrie und Wirtschaft zu fungieren. Nicht zuletzt, so Heidrich, profitiere das Image Marktoberdorfs davon.



„Freuen Sie sich auf eine hochkarätige Veranstaltung“, so hieß es in der Einladung, „mit Vorträgen und Paneldiskussionen auf höchstem Niveau mit praxisnahen Beiträgen von innovativen Startups bis hin zu Weltmarktführern, in angenehmer Atmosphäre und unter Gleichgesinnten.“ Begleitet wurden die kurzen, knackigen Vorträge von einer Ausstellung mit Anbietern hoch innovativer Themen, Wissenschaft und anderen Bereichen rund um die Produktion der Zukunft. Moderiert wurde der Tag von Dr. Michael Britzger vom 10.000 Mitarbeiter starken Hydraulikhersteller Emerson aus Hannover. Warum von einem Doktor aus Hannover? „Weil er ein Marktoberdorfer ist“, wie Wirtschaftsförderer Heidrich schmunzelnd aufklärte.



Letztlich präsentierten sich im Fendt-Forum 16 Firmen und Institutionen; ein bunter Blumenstrauß an Startups, wissenschaftlichen Einrichtungen wie die Hochschule Kempten und Marktführern. Wobei Heidrich nicht ohne Stolz darauf hinwies, dass es bei keinem Anbieter mehr als ein einziges Telefonat gebraucht habe, um eine Zusage zur Teilnahme in der Tasche zu haben. Auch die Eintrittskarten für das interessierte Fachpublikum waren längst vor der Konferenz allesamt vergeben.



Mittendrin statt nur dabei war etwa das Marktoberdorfer Startup azero, das seine Räume im Gebäude der ehemaligen Druckerei Schnitzer in der Jahnstraße eingerichtet hat. Wie azero-Mann Vadin Kapp dem Kreisbote sagte, geht es ihm und seinen vier Mitstreitern darum, „die Lücke zwischen modernen Robotertechnologien und potenziellen Anwendern zu schließen“. Man berate vornehmlich Klein- und Mittelständler, ob und wenn ja welche Art von Robotern und in welcher Funktion in dem jeweiligen Unternehmen zum Einsatz kommen soll. Diese Untersuchungen, sagte Wirtschaftsförderer Heidrich, könnten große Player wie Google selbst anstellen und aus der Portokasse bezahlen, für viele Mittelständler aber sei dies in Eigenregie kaum zu schaffen.

azero liefert nach seiner Beratung natürlich eine maßgefertigte Software zur Hardware, die exakt den jeweiligen Einsatzzweck abbildet. Zu Demonstrationszwecken hatte Vadin Kapp einen einarmigen Roboter dabei, der verschiedenste Gegenstände von Punkt A zu Punkt B bringen kann. Hinter der Teilnahme an der Konferenz, so Kapp, stehe natürlich auch die Hoffnung, neue Kunden zu gewinnen.



Am Start war auch die Firma doubleSlash aus Friedrichshafen, die mit ihren rund 250 Mitarbeitern längst einen gestandenen Mittelständler darstellt. Mit Nennung dieses Unternehmens landet man unweigerlich beim Begriff Predictive Maintenance, weil dies eine der Kernkompetenzen von doubleSlash ist. Predictive Maintenance bezeichnet nichts anderes als den kalkulierbaren, vorhersehbaren Wartungsvorgang in der eigenen Produktion oder am eigenen Produkt. Wie solches funktionieren kann? Nun, die Tüftler vom Bodensee haben nach Auskunft von Programmierer Silahis Mera eine Software entwickelt, die unter anderem die Schwingungen von vernetzten Maschinen messen und damit erkennen kann, wann welches Teil möglicherweise bald ausfällt und rechtzeitig ersetzt werden sollte.



Das Thema Nachhaltigkeit in der Gebäudetechnik brachte den Teilnehmern Siemens-Manager Thomas Kible in seinem Vortrag näher, Wege zur klimaneutralen Produktion skizzierte Andreas Gilnhammer vom Kaufbeurer Hydraulik-Unternehmen Hawe SE. Bereits seit 2008, so Gilnhammer, betreibe sein Unternehmen aktives Umwelt- und Energiemanagement. Seit dieser Zeit hätten die CO2-Emissionen innerhalb der Firma bereits um knapp 80 Prozent gesenkt werden können. Bis „spätestens 2023“ wolle man klimaneutral sein. Allerdings, schränkte der Manager ein, müsse man sich dafür zunächst und zum Teil mit Kompensationen behelfen: „Weil wir zum Beispiel unseren Fuhrpark nicht von heute auf morgen auf Elektro umstellen können.“



Wer sich bei der Konferenz dem Thema Cobot nähern wollte, war am besten bei Universal Robots aufgehoben. Das Unternehmen existiert seit 2005 in München und stellt diese Art von Robotern her. Cobots sind sogenannte Kollaborierende Industrieroboter; es handelt sich dabei um komplexe Maschinen, die Hand in Hand mit menschlichen Wesen zusammenarbeiten können. In einem gemeinsamen Arbeitsprozess unterstützen und entlasten diese Cobots den Menschen. Im Automobilbau könnte ein Cobot etwa einen schweren Armaturenträger in eine Rohkarosse heben, während ein Mensch aus Fleisch und Blut den Träger an der Karosserie befestigt.



Wer am Ende des Tages wissen wollte, ob die Konferenz eine der Marke lohnenswert gewesen war, musste sich nur die Teilnehmer näher anschauen: Zufriedene, zum Teil strahlende Gesichter überall, und alle waren voll des Lobes. azero-Chef Dr. Thomas Bongardt berichtete dem Kreisbote von „einigen guten und einem sehr guten Kontakt“, aus dem am Ende möglicherweise ein Auftrag erwachse. Auch Danny Claus von doubleSlash zeigte sich zufrieden. Ob es eine dritte Auflage der Technologiekonferenz in Marktoberdorf geben wird? Wirtschaftsförderer Heidrich sprach allen Beteiligte aus dem Herzen, als er sagte: „Aber klar!“