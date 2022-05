Herausforderungen der Großwetterlagen

Fahrzeugsegnung bei der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk

Dank an den Haushaltsausschuss im Bundestag: Bundestagsabgeordneter Stephan Stracke (v.li.), THW-Ortsbeauftragter Benjamin Scharpf und Bayerischer Wirtschaftsminister a.D. Franz Josef Pschierer bei der Indienststellung neuer THW-Fahrzeuge. © Krusche

Kaufbeuren – Erst am vergangenen Montag zog eine große Unwetterfront durchs Allgäu. Vor allem Füssen war stark betroffen und die Einsatzkräfte hatten alle Hände voll zu tun. Um so wichtiger ist es, dass Hilfskräfte gut ausgerüstet sind. Daher freute sich der Ortsverband Kaufbeuren der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) vergangene Woche, dass seine neuen Einsatzfahrzeuge gesegnet und in den Dienst gestellt wurden.

Der Ortsbeauftragte des THW Ortsverbandes Kaufbeuren, Benjamin Scharpf, hatte nach langer Corona-Pause zu einer Fahrzeugweihe mit anschließender Indienststellung neuer Fahrzeuge eingeladen. Und die gesamte „Blaulicht-Familie“ war gekommen. Mitglieder von Feuerwehr, Polizei, Bundeswehr, BRK und DLRG umrahmten die Vertreter der lokalen, der bayerischen und der Bundespolitik in einem kleinen Festakt auf dem Gelände des THW in der Buronstraße. Zahlreiche Einsatzfahrzeuge bildeten die Kulisse für die Fahrzeug- und Helfersegnung durch Pfarrer Alexander Röhm und Diakon Evans Iregi aus Kenia.

Neue Fahrzeuge

Neu ist ein MAN-Mehrzweckgerätekraftwagen mit Kabine für sieben Personen, Gerätekoffer und Stellfläche für elf Europaletten für die Fachgruppe Notversorgung und Notinstandsetzung. Weiterhin gibt es einen neuen Mercedes-Benz-Lastkraftwagen mit Ladebordwand und Ladefläche für zahlreiche Rollcon­tainer und Gitterboxen für die Fachgruppe Wasserschaden und Pumpen. Auch ein Mannschafts­transportwagen auf Mercedes-Sprinter-Basis für den Zugtrupp und als mobile Befehlsstelle sowie drei Anhänger gehören nun zum Fuhrpark.



Die „Blauen Engel“ des THW leisten Hilfs- und Rettungstätigkeiten für Zivilschutz- und Katastrophenschutz im In- und Ausland. Der THW-Ortsverband Kaufbeuren besteht laut Scharpf aus 60 Aktiven und zehn Jugendlichen, darunter auch Frauen und Mädchen. In den Jahren 2021 leisteten die ehrenamtlichen Helfer aus Kaufbeuren rund 24.500 Dienststunden. Als Einsatzbeispiele nannte Scharpf Einsätze bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie mit 11.700 Kilometern Fahrleistung und mehr als 2.000 Einsatzstunden der Helfer. Bei Einsätzen im Ahrtal waren die ehrenamtlich Tätigen 3.500 Stunden im Einsatz und 9.300 Kilometer mit den Fahrzeugen unterwegs. In seiner Festrede dankte der Ortsbeauftragte dem Haushaltsausschuss im Bundestag, der zunehmend Haushaltsmittel bereitstellen würde und damit die Situation der Ehrenamtlichen unterstütze: „Dieser eingeschlagene Weg ist richtig und wichtig, den Zivil- und Katastrophenschutz finanziell auszustatten“, betonte Scharpf.



Herausforderungen der Großwetterlagen

Bundestagsabgeordneter und Vorsitzender des Hilfevereins THW Landesvereinigung Bayern e.V., Stephan Stracke (CSU), erläuterte das Fahrzeugprogramm, das vor vier Jahren mit insgesamt 100 Millionen Euro aufgelegt wurde: „Das zeigt jetzt Wirkung, auch hier vor Ort“. Die Herausforderungen der Großwetterlagen in den letzten Jahren würden zeigen, dass diese Fahrzeuge notwendig seien. „Das THW leistet tatsächlich Großartiges und Hervorragendes, dafür vielen Dank“, sagte Stracke. Denn wenn das Material stimmen würde, sei auch die Einsatzbereitschaft hoch. Er vermeldete einen spürbaren Anwuchs an jungen Helferinnen und Helfern in den letzten Jahren.



Oberbürgermeister Stefan Bosse signalisierte gute Ergebnisse bei der Suche nach weiterem Platzbedarf für die THW-Fahrzeuge. Wirtschaftsminister a.D. Franz Josef Pschierer betonte, dass die „Hardware“ aber nicht ohne die „Software“ funktionieren würde und dankte hier den zahlreich anwesenden THW-Freiwilligen. „Erst das Zusammenspiel von Ehrenamt und Hauptamt bringt das Räderwerk zum Laufen“ sagte Pschierer und spielte damit auf das Symbolbild des THWs, den Zahnkranz, an. Auch der Landtagsabgeordnete Bernhard Pohl (FW) überbrachte Grüße und Dank an die zahlreichen anwesenden Helfer des THW.

Wolfgang G. Krusche