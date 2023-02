Farbenfrohe Feierlaune lockt 10.000 Besucher nach Ronsberg

Ronsberg – Sage und schreibe zehntausend feierwütige Faschingsbesucher haben sich am gestrigen Sonntag in die kleine Gemeinde Ronsberg aufgemacht, um dort die Stimmung gehörig zum Kochen zu bringen. Bei strahlendem Sonnenschein pflügte sich der beeindruckende Zug mit seinen 63 Wagen und einem gewaltigen Tross an Fußgruppen, Narrenzünften, Prinzenpaaren, Garden und Musikkapellen durch die Menge, die sich in den Straßen versammelt hatte. Für alle, die das Event verpasst oder sich nicht getraut haben, sich mit Kind und Kegel ins Gewühl zu stürzen: Am kommenden Sonntag wird es ab 13.33 Uhr in Ronsberg einen zweiten Umzug geben, der in einem etwas beschaulicheren Rahmen stattfinden soll.

1 / 68 Strahlende Gesichter überall: Ronsberg platzte vergangenes Wochenende buchstäblich aus allen Nähten. © Michael Dürr

