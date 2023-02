Ostallgäuer Faschingssause im Endspurt: Wo noch Umzüge stattfinden

Von: Stefan Günter

Ein buntes Treiben wird´s bei der Burongaudi in Kaufbeurens Altstadt geben. © Aufbruch Umbruch

Landkreis - Der Fasching in der Region steuert auf seinen Höhepunkt zu. Nach der coronabedingten Zwangspause können die Allgäuer Narren endlich wieder durchstarten. Nicht nur unzählige Feste und Partys stehen auf dem Programm, sondern auch zahlreiche Umzüge. Bereits am Weiberfasching findet der Umzug durch die Kaufbeurer Innenstadt statt.

Allein zur Burongaudi von Aufbruch-Umbruch haben sich 23 Gruppen angemeldet. Vor Corona (2020) wirkten noch 25 Gruppen mit. In Spitzenzeiten konnten 28 Gruppen dafür gewonnen werden. „Ich bin einfach voll zufrieden und freue mich auf die positive Resonanz und Rückmeldung“, sagt Sabine Huber, Organisatorin des Umzugs, der vom Kunsthaus beginnend, durch die Pfarrgasse, Ledergasse, den Alleeweg hinauf über die komplette Fußgängerzone in Richtung Rathaus verläuft. „Wir haben schon ein anderes Flair, weil wir auf Wägen verzichten und nur Fußtruppen haben“, erzählt Huber. Beginn ist um 17 Uhr, „damit auch Familien zuschauen können.“ Durchs Programm führen die beiden Moderatoren Jürgen Richter und Achim Meirich, zwei bekannte Gesichter von Aufbruch- Umbruch. Doch bevor der Umzug losgeht, startet bereits um 16 Uhr die Faschingsparty am Kirchplatz. „Ich hoffe, dass es auch angenommen wird“, so Huber. Die Party mit DJ Dieter Schaurich endet um 22 Uhr.



Viele Umzüge am Sonntag

Dagegen haben die Närrinnen und Narren in der Region am Wochenende die Qual der Wahl. Der Faschingsumzug in Mauerstetten beginnt am Samstag, 18. Februar, um 13.33 Uhr. Parallel startet auch der Faschingsreigen in Hopferbach (Ortsteil von Untrasried). In Obergünzburg feiern die Narren am Sonntag (13.30 Uhr) und am Montag um 18.18 Uhr ihre fünfte Jahreszeit in vollen Zügen. In Waal und Pforzen findet der Faschingsumzug jeweils am Sonntag ab 13.33 Uhr statt. Zum Kehraus wird auch in Ebersbach gefeiert. Die große Sause startet um 13.30 Uhr. Zeitgleich steppt in Untrasried und auch in Friesenried der Bär.

Selbst in Frankenhofen, einem Ortsteil des Marktes Kaltental, schlängelt sich am Faschingsdienstag ab 14 Uhr der Gaudiwurm durch die Hauptstraße. Seit über einhundert Jahren ist dieser Brauch fester Bestandteil der Feierlichkeiten. Im Jahr 1913 feierten die Narren hier ihre Premiere. Alle zwei Jahre freuen sich bis zu 3.000 Zuschauer am Straßenrand auf die rund 30 Zugnummern.



Legendär ist auch der Umzug der Fasnachtszunft Burgenstadl in Pforzen, der am Faschingssonntag ab 13.33 Uhr durch die Straßen der Gemeinde rollt.

Gaudiwurm: „He Du hee“ in Marktoberdorf

Der wohl größte Umzug der Region findet traditionell in Marktoberdorf statt. Wenn sich der Gaudiwurm durch die Straßen der Kreisstadt schlängelt, sind bis zu 40.000 Zuschauer hautnah dabei. Von überall ertönt der Schlachtruf „He du hee“. Rund 1.550 Teilnehmer mit 52 Zugnummern haben sich bei der mittlerweile 55. Ausgabe angemeldet. Lustige Fußgruppen, große spektakuläre Wägen und neun Musikkapellen sorgen für die perfekte Stimmung. In der langen Historie des Gaudiwurms musste der Umzug bisher nur zweimal abgesagt werden: Als der Irakkrieg tobte und während der Corona-Pandemie.

Dass es nun wieder in die Vollen geht, freut auch Anne Roth, Pressesprecherin der Oberdorfer Fasnachter. „Das Besondere am Gaudiwurm ist tatsächlich, dass wir viele Gruppen haben, die von Beginn an dabei sind. Diejenigen, die neu dazukommen, nehmen auch immer wieder teil.“ Für einige Stunden ist Markt­oberdorf im Ausnahmezustand. Friedlich und fröhlich soll in der Kreisstadt gefeiert werden. Selbst Gastronomie und Vereine leisten dazu stets ihren Beitrag, damit die Veranstaltung stets ein Erfolg wird.

Für die Sicherheit sorgen Polizei, Feuerwehr und die Stadt Marktoberdorf. „Für alle Fahrer, die die Faschingswägen steuern, gilt eine Null-Promille-Grenze, sodass niemand gefährdet wird“, betont Roth. Wer sich den Gaudiwurm nicht entgehen lassen will, sollte rechtzeitig in Marktoberdorf eintreffen. Start ist um 13.30 Uhr am Rathaus. Nach rund zweieinhalb Stunden endet der Gaudiwurm, einer der größten Umzüge in Schwaben, in der Bahnhofstraße. Unmittelbar im Anschluss wird auf verschiedenen Plätzen und in Zelten weitergefeiert.



Bereits letzten Sonntag richtete der Ronsberger Faschingsverein seinen ersten von zwei Faschingsumzügen aus. 60 Gruppen machten ordentlich Stimmung. Am kommenden Sonntag kommen die Zuschauer ab 13.33 Uhr erneut in den Genuss. Dann werden aber nur knapp die Hälfte an Gruppen erwartet, sagt die Präsidentin Madeleine Michels. Nicht nur aus dem Ort, sondern auch aus Untrasried, Obergünzburg und Ebersbach stammen die Teilnehmer. „Wir haben sehr viele Anmeldungen bekommen. Sie alle sind heiß auf den Fasching 2023. Gefühlt sind alle motivierter als vorher“, so Michels gegenüber dem ­Kreisboten. Ronsberg gehört zu den Faschingshochburgen im Allgäu. Im kommenden Jahr steht bereits die 55. Ausgabe auf dem Programm.