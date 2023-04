Faustschläge in der Osternacht: Party in Ebersbach eskaliert

Faustschläge musste auf einer Party in Ebersbach ein 20-Jähriger einstecken. © Symbolfoto: Panthermedia/theshots.contributor@gmail.com

Ebersbach - In keiner guten Erinnerung wird ein 20-Jähriger die jüngste Osternacht behalten. In den frühen Morgenstunden des Ostersonntags wurde er bei einer Party in Ebersbach von drei Männern angegriffen und dabei leicht verletzt.

Zwischen drei jungen Männern und dem 20-Jährigen war es auf der Party zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen - was der Auslöser war, ist nicht bekannt. Jedenfalls griffen die Männer den 20-Jährigen körperlich an und schlugen ihn mit Fäusten. Ein Begleiter des Opfers griff daraufhin ein, die beiden verließen die Party anschließend. Der 20-Jährige wurde leicht verletzt.

Wer die drei Männer waren, will nun die Kaufbeurer Polizei wissen. Sie erhofft sich Hinweise unter Tel. 08341/9330. Ermittelt wird wegen gefährlicher Körperverletzung.