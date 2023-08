FDP Ostallgäu kritisiert Automatenumstellung im Parkhaus Süd

Die neuen Kassenautomaten akzeptieren kein Bargeld mehr. dagegen wehrt sich jetzt auch die FDP. © Foto: Gattinger

Kaufbeuren/Landkreis – Das Kaufbeurer Südparkhaus der Sparkasse Allgäu hat seine Parkautomaten vor kurzem auf bargeldlose Zahlung umgestellt, was bei vielen gar nicht gut ankommt (wir berichteten, s. LINK unten). Spätestens Ende der Sommerferien soll mit Barzahlung endgültig Schluss sein. Auch für den FDP-Kreisvorsitzenden im Ostallgäu Marcus Prost ist das inakzeptabel, wie er in einer aktuellen Pressemitteilung betont: „Es kann nicht sein, dass ein öffentlich-rechtliches Kreditinstitut eine wichtige Infrastruktureinrichtung als Druckmittel zum Feldzug gegen das Bargeld einsetzt.“

Prost befürchtet, dass die Bürger dadurch „gläsern“ würden. Als letztes Jahr der Parkplatz des Klinikums Kaufbeurens auf rein bargeldlose Zahlungen umgestellt wurde, habe es bereits Proteste gehagelt, so Prost. Als abschreckendes Beispiel führt der Kreisvorsitzende die Erzählung eines älteren Ehepaars an, das bei der Aushandlung einer Anschlussfinanzierung vom Kundenberater der Hausbank gefragt worden sei, warum es so oft am Klinikum Kaufbeuren parke. Der Kundenberater hatte im Kontoverlauf des Paares gesehen, dass mehrmals in der Woche Abbuchungen vom Klinikum Kaufbeuren erfolgten.



Politisch werbe sein Kreisverband innerhalb der gesamten FDP für ein Recht auf Barzahlung, erklärt Prost. Sogar die Geschäftsbeziehungen zur Sparkasse Allgäu stelle man zur Disposition. Gemeinsam mit Schatzmeister Clemens Manert will Prost einen Kontowechsel zu einer anderen Bank prüfen.

Lesen Sie hier auch die Meinungen aus der Bevölkerung sowie die Stellungnahme seitens der Sparkasse in unserem Bericht vom 26. Juli.