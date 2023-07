Mit 16 Pferdestärken und 12 Sachen zum ersten Fendt-Verdampfertreffen

Für die Augen und die Ohren

Marktoberdorf – In der Ostallgäuer Kreisstadt drehte sich am vergangenen Samstag alles um historische Dieselrösser, die aus Nah und Fern zum Teil „auf eigener Achse“ das Fendt-Forum ansteuerten. Ein Festtag für alle Fans historischer Landtechnik. Das geradezu behäbig trommelnde „tok, tok, tok“ der altgedienten Traktoren ließ wahre Musik in den Ohren der zahlreichen Fendt-Liebhaber erklingen. An die 3.000 begeisterte Besucherinnen und Besucher waren der Einladung des an Jahren noch jungen „Fendt Classic Clubs International“ gefolgt und erlebten bei herrlichstem Sommerwetter einen tollen Aktionstag für die ganze Familie.

Im Oktober 2021 wurde auf Initiative der AGCO/Fendt Geschäftsleitung der „Fendt Classic Club International“ gegründet. Wie Club-Chef Sepp Nuscheler betont, gehört dabei die Pflege und Darstellung der zwischenzeitlich mehr als 90-jährigen erfolgreichen Fendt-Vergangenheit zu den Hauptaufgaben des Vereins, wobei auch ein Fendt-Museum in Markt­oberdorf in den Zukunftsplänen eine nicht unerhebliche Rolle spielt.

Bei der ersten öffentlichen Veranstaltung hatte sich das vierköpfige Vorstandsteam, bestehend aus zwei ehemaligen und zwei noch aktiven „Fendtlern“, mit dem ersten Fendt-Verdampfertreffen“einer Mammutaufgabe gestellt und diese mit Bravour gemeistert. Von allen Seiten gab es anerkennende und lobende Worte. Ab 9 Uhr tuckerten die historischen Fahrzeuge – es waren exakt 100 Dieselrösser der Baujahre 1933 bis 1950 – zur Registrierung und Aufstellung nach Fahrgestellnummer zum Fendt-Forum und formierten sich zu einer „Riesenschlange“, in der echte Schätzchen die Herzen mancher Fans höher schlagen ließen. So schwärmte ein Teilnehmer aus dem Unterallgäu in den höchsten Tönen von seinem F18 aus dem Jahr 1939 mit einer Leistung von 16 Pferdestärken. Noch nie habe ihn sein Schmuckstück mit den beiden charakteristischen Schwungrädern, eins für den Motor, das andere um Maschinen antreiben zu können, im Stich gelassen. Immer noch hole er an den Wochenenden sein Gefährt aus dem Stall, um mit dem Enkel eine Runde zu drehen. Nachdem nun genügend Wasser aufgefüllt, eine Portion Zündfix eingeführt und der Motor schweißtreibend mit einer Kurbel in Bewegung gesetzt wurde, fuhr selbiger Herr stolz wie ein Ritter auf seinem Schlachtrosse zur Parade.



In der Zwischenzeit sorgte die junge Musikgruppe „Blechbätscher“ aus Marktoberdorf und der näheren Umgebung mit stimmungsvoller Blasmusik für Unterhaltung. Moderatorin Monika Schubert aus Marktoberdorf sorgte ihrerseits bei ihrer „Allgäu Show“ mit Jodlern, Alphornbläsern, Schuhplattlern und Trachtenpaaren für Unterhaltung bei den Besuchern.



Viel Dampf im Kessel

Herausfordernd an diesem Tag für Mensch wie Maschine waren Temperaturen über 30 Grad im Schatten. Selbst der Eismaschine wurde es an diesem glühendheißen Samstag zeitweise zu heiß. Auch die Dieselrösser mussten bei dieser Hitze mit überdurchschnittlich viel Wasser versorgt werden, das dann – wie der Name schon sagt – ziemlich schnell verdampfte.



Als absoluten Höhepunkt der Veranstaltung ging es anschließend auf Rundfahrt durch das Marktoberdorfer Stadtgebiet. Dabei wurden die Dieselrösser von ihrem jeweiligen Platz, an den zahlreichen Zuschauern vorbei, auf einen Rundkurs durch ein Tor ins Fendt-Produktionsgelände gelotst. Dort ging es an den neuesten Fendt-Schleppern vorbei – ein toller Kontrast von Historie und Gegenwart. Durch das ehemalige und mit Blumen geschmückte Produktionstor ging es anschließend über die Jahn- und Tigaustraße zur B 16. Wenig später bogen die Fahrzeuge in Richtung Marktplatz ein, bevor sie an der Villa der Familie Fendt vorbeikamen, in deren Einfahrt ein historischer Fendt Grasmäher ausgestellt war und Peter Fendt mit Familie am Gartentor winkte. Hunderte Marktoberdorfer säumten ebenfalls winkend und jubelnd die Rundstrecke.



Zum Abschluss wurden noch eine Reihe von Fahrzeugen und deren Besitzer mit Urkunden und Siegerschleifen ausgezeichnet. Diese waren: Michael Barnsteiner aus Ottobeuren mit dem ältesten Fendt-Verdampfer Dieselross F 9, Baujahr 1933; Michael Kollmann aus Lengenwang mit dem jüngsten Fendt-Verdampfer Dieselross F18H Baujahr 1950; Hans ten Napel aus Vriezenveen/Niederlande hatte mit seinem Dieselross F 18 die weiteste Anreise unternommen; Martin Hasler aus Immenstadt hatte die 50 Kilometer weite Anreise aus Obereinharz auf eigener Achse mit einem F 18 H zurückgelegt und wurde ebenfalls unter dem Beifall der Besucher geehrt.