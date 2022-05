Nach Hacker-Angriff läuft Produktion bei Fendt wieder an

Von: Kai Lorenz

Teilen

Nach einem Cyberangriff ist die Produktion am Fendt-Standort Marktoberdorf am Montag wieder angelaufen (Archivbild). © Karl-Josef Hildenbrand

Marktoberdorf – Seit Montag wird am AGCO/Fendt-Standort in Marktoberdorf nach dem Hacker-Angriff wieder produziert. Das gab der Mutterkonzern am späten Montagabend in einer Pressemitteilung bekannt. Demnach soll die Produktion an einem Großteil der AGCO/Fendt-Standorten am Montag wieder angelaufen sein.

Nach dem Hacker-Angriff, einem sogenannten Ransomware-Cyberangriff, der am Donnerstag, 5. Mai, entdeckt worden war (wir berichteten), seien die „Bemühungen des Unternehmens zur Wiederherstellung von Systemen und Geschäftsabläufen erfolgreich fortgesetzt“ worden. Die restlichen AGCO/Fendt-Standorte würden voraussichtlich im Laufe dieser Woche den Betrieb wieder aufnehmen. So könnten alle Fabriken und Teilebetriebe bis Ende dieser Woche in Betrieb sein, teilt der Mutterkonzern in der Pressemitteilung mit.

Das Unternehmen teilt ferner mit, dass es infolge des Ransomware-Cyberangriffs zu einer „Datenexfiltration“ gekommen sei. Obwohl AGCO keinen Einzelhandelsbetrieb und daher keine datenschutzgeschützten Verbraucherdaten hat, prüft das Unternehmen immer noch den Umfang und die Folgen des Datenverlusts.

Obwohl Schäden durch den Hacker-Angriff eine „eingehendere und langwierigere Behebung und Wiederherstellung erfordern könnten als derzeit erwartet“, geht das Unternehmen derzeit davon aus, den Produktionsverlust durch den Ransomware-Cyberangriff durch eine Produktionssteigerung im restlichen Jahr 2022 abmildern zu können.

„Unsere Erwartungen in Bezug auf die Erholung von dem Ransomware-Cyberangriff sind zukunftsgerichtete Aussagen“, teilt das Unternehmen weiter mit. Die Ergebnisse könnten „aus einer Reihe von Gründen erheblich von unseren aktuellen Erwartungen abweichen“ - vor allem, „dass der Schaden an unseren Systemen größer ist, als erwartet“. Auch bestehe die Möglichkeit weiterer Hacker-Angriffe auf das Unternehmen. Darum könne die Wiederherstellung länger dauern als erwartet.