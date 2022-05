IT-Krimi bei AGCO/Fendt

Von: Angelika Hirschberg

Teilen

Noch ist ein Großteil der Fendt-Mitarbeiter zuhause. © Micheal Dürr

Marktoberdorf – Nach der Cyberattacke auf den Landtechnikkonzern AGCO vergangene Woche stehen die Bänder beim Tochterunternehmen Fendt in Marktoberdorf immer noch still (wir berichteten). Die IT arbeite auf Hochtouren daran, die Schäden zu beheben, heißt es vom Traktorenhersteller in der Kreisstadt. Mittlerweile ermittelt auch die Zentralstelle Cybercrime Bayern in Sachen Fendt-Hackerangriff.

Wann wieder Traktoren vom Band in Marktoberdorf rollen, ist weiter ungewiss. Das Unternehmen bestätigte Gerüchte nicht, wonach die Produktion Ende der Woche wieder aufgenommen werden könne. Es gebe keine neuen Informationen, sagte eine Unternehmenssprecherin auf Nachfrage des Kreisbote. „Es kann möglicherweise länger dauern“, hieß es bereits vergangenen Freitag im bisher einzigen offiziellen Statement des US-amerikanischen Konzerns.



Alle für nächste Woche geplanten Veranstaltungen jedoch, wie beispielsweise die Vorstellung der neuen Lehrwerkstatt am Montag, 16. Mai, oder der gemeinsam mit der Stadt veranstaltete „Smart Production Day“ am 19. Mai im Fendt-Forum sollen laut Fendt-Sprecherin regulär stattfinden.



Wie berichtet, ist der amerikanische Landtechnik-Konzern AGCO mitsamt seiner Tochterunternehmen und verschiedener Produktionsstandorte weltweit Opfer eines Angriffs mit sogenannter Ransomware geworden. Das hatte der Konzern bereits am Freitag, 6. Mai, bekannt gegeben. Ransomware (von englisch ransom für „Lösegeld“) sind Schadprogramme, mit deren Hilfe Hacker den Zugriff des Computerinhabers auf seine Daten, deren Nutzung oder auf das ganze Computersystem verhindern können. Für die Herausgabe des Entschlüsselungscodes fordern die Erpresser dann Lösegeld. Ob im Fall des Cyberangriffs auf AGCO eine Lösegeldforderung im Raum steht, gibt es aktuell keine Angaben.



Dennoch hat die Zentralstelle Cybercrime Bayern gemeinsam mit der Kripo Kempten die Ermittlungen in Sachen Fendt aufgenommen. Das bestätigte Oberstaatsanwalt Thomas Goger von der Zentralstelle in Bamberg. Zu den Details der Ermittlungen wollte er sich jedoch nicht äußern, damit könne frühestens Mitte kommender Woche zu rechnen sein.



Die Parkplätze am deutschen Stammsitz von Fendt in Marktoberdorf sind nun seit Tagen leer gefegt, die rund 4.000 Mitarbeiter zu einem Großteil zuhause.