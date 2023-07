Festakt zum 20. Jubiläum des Isergebirgs-Museums in Neugablonz

Von: Ingrid Zasche

Hochkarätiges Publikum (von links) MdL Josef Zellmeier, Familienministerin a. D. MdL Carolina Trautner, Familienministerin a. D. Christa Stewens, SL-Bundeskulturreferent Prof. Dr. Ulf Broßmann und der Vorstandsvorsitzende der Sudetendeutschen Stiftung, Dr. Ortfried Kotzian. © Foto: Zasche

Kaufbeuren-Neugablonz – Über 200 hochkarätige Gäste aus Politik, befreundeten Museen und Kulturinstitutionen konnte Dr. Martin Posselt, Vorsitzender der Stiftung lsergebirgs-Museum, kürzlich im großen Saal des Gablonzer Hauses begrüßen. Das am 1. Juni 2003 im Beisein von Staatsministerin Christa Stewens eröffnete Museum feierte sein 20-jähriges Jubiläum.

Seit seiner Eröffnung mit nur zwei Räumen ist es beständig gewachsen und hat nach wie vor Umbau- und Erweiterungspläne, zum Beispiel demnächst die Verlegung des Kassenbereichs aus dem Keller ins Erdgeschoss. Das Museum illustriert die Vorgeschichte der Gablonzer Industrie, die Vertreibung der Sudetendeutschen nach dem Zweiten Weltkrieg und den erfolgreichen Neubeginn in Neugablonz. Es ist heute das größte Museum zur Integrationsgeschichte der Heimatvertriebenen nach 1945 in Deutschland.



Dr. Posselt freute sich besonders, dass alle drei Damen gekommen waren, welche als Schirmherrinnen die Geschichte des Museums begleitet haben: Familienministerin a. D. Stewens bei der Eröffnung, Familienministerin a. D. MdL Carolina Trautner, die 2021 erstmals die Beleuchtung der neuen Fassade eingeschaltet hatte, und die aktuelle Familienministerin MdL Ulrike Scharf, die ein Grußwort sprach. Alle Gäste seien Ehrengäste, auch wenn sie nicht namentlich begrüßt würden, so Posselt, aber einige müssten dennoch erwähnt werden: MdB Stephan Stracke, die Landtagsabgeordneten Wirtschaftsminister a. D. Franz Josef Pschierer, Bernhard Pohl und Josef Zellmeier, alle drei Kaufbeurer Bürgermeister und etliche Stadträte und Mitglieder der Verwaltung von Kaufbeuren, Mitglieder des Bezirksrats und Bürgermeister benachbarter Gemeinden – insgesamt seien alle Parteien („ohne die extremen Ränder“) friedlich vereint.

Dazu kamen als Vertreter aus Tschechien Lukas Pleticha und Petra Laurin sowie Vertreter des Gablonzer Schmuckmuseums und Anna Habanova, die Kuratorin der auch im Isergebirgs-Museum gezeigten Ausstellung „Junge Löwen im Käfig“. Der Vorstandsvorsitzende der Sudetendeutschen Stiftung, Dr. Ortfried Kotzian, der SL-Bundeskulturreferent Prof. Dr. Ulf Broßmann, Prof. Dr. Hans Frei, der jüngst den Schwäbischen Museumspreis überbracht hatte und sein Nachfolger als Bezirksheimatpfleger, Christoph Lang, hatten es sich wie Eva Haupt M. A. vom Sudetendeutschen Museum in München – die frühere Leiterin und verantwortlich für das Erfolgskonzept des Isergebirgs-Museums – ebenfalls nicht nehmen lassen, zum Jubiläum zu gratulieren.

Herausragendes Beispiel für Erinnerungskultur

Außer Ministerin Scharf überbrachten auch OB Stefan Bosse, der „Patenonkel“ des Museums, und Dr. h.c. Bernd Posselt, Sprecher der sudetendeutschen Volksgruppe, Grußworte. Den Festvortrag mit dem Titel „Erinnern, streiten, forschen. Zum Umgang mit unserer Geschichte” sprach Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Jürgen Kocka (Berlin). Der aus Haindorf gebürtige Historiker (Jahrgang 1941) zeigte die Entwicklung der Erinnerungskultur seit Kriegsende auf.

War man zunächst hauptsächlich darauf erpicht, die Deutschen als „Täter“ zu sehen und ihrer Strafe zuzuführen, wandelte sich die Einstellung in den letzten 20 Jahren, und deutsche Zivilisten wurden zunehmend auch als „Opfer“ – vor allem von Flucht und Vertreibung – anerkannt. Das Isergebirgs-Museum ist für die Erinnerungskultur ein herausragendes Beispiel.

Die Befürchtung, dass die zu begrüßende Geschichtszäsur von 1989/90 die negative von 1945 überlagert und in Vergessenheit geraten lässt, hat sich nicht bewahrheitet. Vielmehr dient inzwischen die schmerzliche Erinnerung an „böse Dinge“ als Mahnung, so etwas nicht mehr geschehen zu lassen. Zu dieser Entwicklung gehört laut Prof. Kocka auch Streit – mit extremen Gruppierungen sowohl als auch Konkurrenz innerhalb verschiedener Opfergruppen. Kocka schloss mit der versöhnlichen Aussage, neben der Erinnerung an eine schlimme Vergangenheit könne er einen ebenso langen Vortrag über eine positive demokratische Vergangenheit halten.



Eine würdige musikalische Umrahmung des Festaktes lieferte das Duo Sabine Reus (Violine) und Stephan Kaller (Klavier) mit klassischen Werken von Antonín Dvorák, Franz Schubert, Wolfgang Amadeus Mozart und Johannes Brahms. Sabine Reus und Stephan Kaller sind Geschwister. Ihr Vater Heribert Kaller wurde in Philippsdorf geboren und wuchs in Gablonz auf. In Abteilung 4 des lsergebirgs-Museums (Vom „Völkerfrühling” zur Vertreibung, 1848 bis 1948) werden Fotografien aus seinem Leben gezeigt, die die Familie dem Museum zur Verfügung gestellt hat.



Mundartexperte Thomas Schönhoff leitete mit seinem Vortrag von Heinz Kleinerts paurischem Gedicht „De Wanderflosche“ zum gemütlichen Teil im Foyer über. Dort wurden bei einem Buffet mit Rejcherworscht und Arepplsolot wie im Gedicht etliche Flaschen geleert. Anhand der im Foyer aufgestellten Skizzen konnte man sich dabei über die nächsten Erweiterungspläne des Museums informieren.