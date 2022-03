Feuerwehr-Großeinsatz in Kaufbeuren

Teilen

Ein schwelender Kaktus in einer Wohnblockwohnung in der Liegnitzer Straße in Kaufbeuren löste den Rauchmelder und somit einen Großeinsatz der Feuerwehr aus. © Freiwillige Feuerwehr Kaufbeuren

Kaufbeuren – Ein schwelender Kaktus löste am vergangenen Samstag einen Feuerwehr-Großeinsatz in Kaufbeuren aus. Wie die Polizei und die Brandbekämpfer berichten, kam glücklicherweise keine Person zu Schaden.

Am Samstagabend, gegen 18.20 Uhr, ging der Feuermelder in einer Wohnung in der Liegnitzer Straße los. Die Freiwillige Feuerwehr Kaufbeuren rückte eigenen Angaben zufolge mit vier Fahrzeugen und 23 Brandbekämpfern an. Diese räumten zunächst das komplette Mehrfamilienhaus.

Ein schwelender Kaktus in einer Wohnblockwohnung in der Liegnitzer Straße in Kaufbeuren löste den Rauchmelder und somit einen Großeinsatz der Feuerwehr aus. © Freiwillige Feuerwehr Kaufbeuren

Aus der besagten Wohnung im 2. Stock konnte Rauchgeruch wahrgenommen werden. Über die Balkontür im zweiten Stock verschaffte sich die Feuerwehr Zugang zur Wohnung. Dort fanden sie einen verschmorten Blumenuntertopf vor. Der Mieter hatte in die Erde der Zimmerpflanze Räucherstäbchen gesteckt. Diese haben sich dann mit der trockenen Erde entzündet, wobei der Plastikuntertopf zu schmoren begann.

Die Wohnung konnte glücklicherweise schnell und problemlos gelüftet werden, so die Polizei. Bis auf den Blumentopf wurde auch nichts weiter beschädigt. Laut Polizei kamen zwei Notarzt- und Rettungswagen, sowie jeweils eine Polizeistreife der Polizeiinspektion Buchloe und der Polizeiinspektion Kaufbeuren zu dem Einsatz hinzu.