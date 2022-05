Feuerwehr rettet Entenfamilie und einen Greifvogel

Die Freiwillige Feuerwehr Kaufbeuren verhalf einem Greifvogel zum Abflug. © Feuerwehr

Kaufbeuren – Die Freiwillige Feuerwehr Kaufbeuren war zweimal zur Rettung gefiederter Freunde im Einsatz. In der Karl-Heilmeier-Straße befreiten die Floriansjünger eine Entenfamilie und in der Kaiser-Max-Straße einen Greifvogel. beide Einsätze waren am vergangenen Montag.

Wie Helmut Winkler, Kommandant und Stadtbrandrat mitteilte, war im Innenhof einer Firma im Gewerbegebiet eine Entenmutter mit ihren Küken gefangen. Die Feuerwehr hat die Küken eingesammelt, dabei ist die Entenmutter allerdings weggeflogen.

Was also tun? Die Einsatzkräfte ließen die Küken wieder frei. Später haben Mitarbeiter der Firma die Küken erneut eingefangen und sie außerhalb der Firma wieder frei gelassen, berichtet Winkler. Die Entenmutter kam nämlich wieder zu ihren Küken zurück.

Bereits zwei Tage lang saß ein Greifvogel auf einem Dach und bewegte sich nur auf dem Schneefanggitter hin und her. Ein Nachbar gegenüber des betreffenden Hauses in Kaufbeurens Zentrum informierte die Feuerwehr. Diese rückte mit einer Schiebleiter an, wollte den scheinbar gefangenen Vogel vom Dach holen. Beim Anlegen der Leiter flog das Tier allerdings weg.