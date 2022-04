Feuerwehrkommandantenversammlung im Ostallgäu

Kreisbrandrat Markus Barnsteiner (v. li.) verabschiedete die Kreisbrandmeister Michael Wetzler, Robert Unterreiner, Gerhard Kees, Werner Scheiffele, Thomas Enzensberger und Thomas Brauner aus der Kreisbrandinspektion Ostallgäu. Der stellvertretende Landrat Lars Leveringhaus (re.) überreichte die Urkunden. © Krusche

Ruderatshofen/Landkreis – Nachdem in den vergangenen drei Jahren wegen Corona die Versammlungen ausfallen mussten, hatte die Kreisbrandinspektion Ostallgäu zu seiner jährlichen Kommandanten-Dienstversammlung wieder in Präsenz nach Ruderatshofen eingeladen.

Alle Feuerwehr-Führungskräfte des Landkreises von 96 Freiwilligen Feuerwehren und drei Werks- und ebenso vielen Betriebsfeuerwehren, sowie 42 Jugend- und fünf Kinderfeuerwehren, kamen heuer wieder zusammen, um sich persönlich auszutauschen. Was auch dringend geboten war, da inzwischen in zahlreichen Feuerwehren neue Führungskräfte gewählt worden waren. Kreisbrandrat Markus Barnsteiner informierte die Anwesenden – alle in dunkel­blauen Uniformen – über Kennzahlen und Einsätze des vergangenen Jahres. So verfügen die Feuerwehren im Ostallgäu über 5.422 aktive Feuerwehrdienstleistende, darunter 290 Frauen. Auch unter den Feuerwehranwärtern sei rund ein Fünftel weiblich und verzeichnete damit einen weiteren Zuwachs von Frauen und Mädchen in der Feuerwehr.



1.739 Mal musste die Feuerwehr im Jahr 2021 ausrücken, wobei dabei 572 Brandeinsätze und 816 technische Hilfeleistungen zu leisten waren. „Insgesamt konnten durch das Eingreifen der Feuerwehren 294 Personen gerettet werden“, hob Barnsteiner hervor. Eine steigende Anzahl von insgesamt 257 Fehlalarmen im Jahr 2021 machten den Einsatzkräften allerdings ebenfalls zu schaffen. Der Kreisbrandrat bereitete die Kameraden auch auf eine zukünftig zunehmende Anzahl an Alarmen von Kfz-Notrufsystemen vor, die in modernen Fahrzeugen verbaut werden und ebenfalls fehlerhaft melden könnten.



Trotz coronabedingter Absagen seien in den Jahren 2020 und 2021 immerhin 83 und 92 Teilnehmer bei Lehrgängen gewesen. Modulare Trupp­ausbildungen und Fahrsicherheitstrainings fanden weiterhin statt. Barnsteiner betonte die Wichtigkeit der Belastungsübungen unter Atemschutz. 120 Floriansjünger konnten auch an der Brandübungsanlage trainiert werden und in einer einwöchigen Ausbildungsreihe nutzten 69 Lehrgangsteilnehmer den Brandübungscontainer. Die zahlreichen Ausbildungen führten auch zu entsprechend erfolgreichen Leistungsprüfungen für den Löscheinsatz und für Hilfeleistungen.



Zwischen 2020 und 2022 wurden im Ostallgäu mehr als 25 Feuerwehrfahrzeuge beschafft und in den Dienst gestellt, dazu einige Abrollbehälter und Anhänger. Der Kreisjugendfeuerwehrwart Klaus Grosch nannte die Kinder- und Jugendfeuerwehren ein „Erfolgsmodell“ . Sie seien die sicherste Nachwuchsquelle für die Feuerwehren. Laut Grosch haben die Gruppen eine ausgeglichene Altersstruktur mit Kindern von sechs bis elf Jahren und bei den Jugendfeuerwehren von zwölf bis 18 Jahren.



Kaufbeurens Stadtbrandrat Helmut Winkler berichtete in seiner Abschiedsrede, dass 74 Kinder im Stadtgebiet bei der Kinderfeuerwehr Kaufbeuren teilnehmen. Winkler übergibt altersbedingt am 5. Juni sein Amt an den gewählten Nachfolger Christian Martin, der sich an diesem Abend den Anwesenden vorstellte. Weitere Führungskräften aus der Kreisbrandinspektion wurden an diesem Abend, teilweise im Nachhinein, verabschiedet. Gerhard Kees wurde zum Ehrenkreisbrandmeister ernannt.



Als „Hausherr“ der Versammlung dankte Johann Stich, Bürgermeister von Ruderatshofen, den Brandbekämpfern des Landkreises und auch der Polizeichef von Marktoberdorf, Helmut Maucher, lobte die gute Zusammenarbeit mit den Feuerwehren. Im Namen des Ostallgäus sprach der stellvertretende Landrat Lars Leveringhaus von „Respekt, Anerkennung und Dankbarkeit“. Dabei betonte er, dass man sich auf die Feuerwehrleute hier verlassen könne. „Verlass sei aber auch von Seiten der Kommunen gegeben, die die Feuerwehren im Landkreis jährlich mit 350.000 Euro unterstützen“, bekräftigte Leveringhaus. Lob gab es von seiner Seite auch für die „vorbildliche Kinder- und Jugendarbeit“.