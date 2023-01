Feuerwerkskörper entfachen Brände in der Silvesternacht

Teilen

In der Silvesternacht kam es wegen der Feuerwerkskörper wieder zu zahlreichen Bränden. (Symbolbild). © Boris Roessler/dpa

Landkreis – Durch Fahrlässigkeit und teilweise auch mutwilliges Handeln ist es in der Region während der Silvesternacht zu zahlreichen Bränden und damit wieder zu etlichen Feuerwehreinsätzen gekommen.

Noch am 31. Dezember entfachten Feuerwerkskörper zwei Brände in Marktoberdorf. Zunächst zündete ein 63-jähriger Mann gegen 20 Uhr eine Silvesterbatterie und setzte damit die Hecke seiner 66-jährigen Nachbarin in Brand. Glücklicherweise konnte das Feuer von der Feuerwehr Marktoberdorf rasch gelöscht werden. Es entstand jedoch ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Gegen den Brandverursacher leiteten die Beamten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

gegen 22.30 Uhr kam es dann zu einem weiteren Brand. Zeugen konnten beobachten, wie zwei Jugendliche einen Böller zündeten und dann davonliefen. Der Böller landete unter einem in der Dr.-Geiger-Straße geparkten Pkw, dessen Motorraum in Folge der Zündung in Brand geriet. Auch diesen Brand konnte die Feuerwehr Marktoberdorf schnell löschen, es entstand jedoch ein Schaden von etwa 6.000 Euro. Die Beamten der Polizeiinspektion Marktoberdorf leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung ein. Es bleibt zu klären, ob die Jugendlichen den Böller absichtlich oder aus Versehen unter den Pkw geworfen hatten. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Marktoberdorf unter der 08342/9604-0 zu melden.

Gegen 0.45 Uhr warfen Unbekannte in Buchloe mutwillig Feuerwerkskörper gegen die Fensterscheiben eines Einfamilienhauses in der Dr.-Demmler-Straße. Dadurch entstand Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe.

In Lamerdingen geriet am Neujahrsvormittag gegen 09:30 Uhr ein Teil des Dachstuhls eines noch im Bau befindlichen Einfamilienhauses in Brand. Als Ursache vermutet die Feuerwehr einen Feuerwerkskörper. Aufgrund der Aufdachisolierung hatte sich die Entflammung bis in die Morgenstunden hinein verzögert. Unweit des Rohbaus fanden die Beamten eine größere Menge Reste und Verpackungen von Feuerwerk, die offenbar zur späteren Entsorgung zusammengetragen worden waren. Der eigentliche Brandherd hatte bei Eintreffen der Streife lediglich einen Durchmesser von rund einem halben Meter. Durch Arbeiten der Feuerwehr mussten jedoch Teile des Dachstuhls abgetragen werden. Der Schaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.