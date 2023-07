FFW Mauerstetten feiert: 150-Jähriges, Fahnenweihe und neues Gerätehaus

Von: Klaus-Dieter Körber

Prächtig anzusehen und kunstvoll gefertigt: Die neue Fahne der Feuerwehr Mauerstetten, die gleichzeitig mit dem neuen Gerätehaus der Wehr festlich geweiht wurde. © Foto: Körber

Mauerstetten – In Mauerstetten wurde Anfang Juli ausgiebig gefeiert – und die Freiwillige Feuerwehr stand im Mittelpunkt. Mit einer Verzögerung wegen Corona und einer zweckmäßigen Zusammenlegung mit der festlichen Einweihung des neuen Gerätehauses wurde auch das 150-jährige Jubiläum begangen und daran erinnert, dass am 31. Dezember 1869 auf Veranlassung von Max Noll mit damals 20 jungen Männern die Mauerstettener Wehr gegründet wurde. Und weil man schon beim Feiern war, kam es gelegen, dass die neue Vereinsfahne gerade noch rechtzeitig fertig wurde und feierlich geweiht werden konnte.

Im Beisein einer ganzen Reihe geladener Ehrengäste, darunter Landrätin Maria Rita Zinnecker, der Landtags­abgeordnete Bernhard Pohl (FW) und Kreisbrandinspektor Georg Trautwein sowie Bürgermeister aus der Nachbarschaft, Delegationen befreundeter Umland-Feuerwehren und eine Abordnung des Partnervereins aus Steinholz/Oberösterreich, waren Freude, Dankbarkeit und Feiern angesagt.



Und so klappte alles reibungslos von Anfang an. Über 100 fleißige Helferinnen und Helfer sorgten für einen perfekten Ablauf. Mittagessen, Kaffee und Kuchen sowie ein parallel geplantes Kinderprogramm liefen pünktlich ab wie ein frisch geöltes Uhrwerk.



Bitte um Beistand

Der geplante Feldgottesdienst mit anschließender Fahnenweihe fand in der neuen Gerätehalle statt. Mauerstettens Pfarrer Julius Kreuzer zelebrierte den Gottesdienst, der von der Musikkapelle Mauerstetten mit einer Schubert-Messe feierlich umrahmt wurde. In seinen Ausführungen hob Pfarrer Kreuzer ganz besonders hervor, wie wertvoll und unverzichtbar der Einsatz von Rettungskräften im Dienst am Nächsten bei Not- und Gefahrensituationen sei. Dafür müsse man Dank und Anerkennung zollen, schließlich seien diese Einsätze stets mit Gefahren für Leib und Leben der Helfer verbunden. Mit der Entzündung und Segnung einer geweihten Kerze bat der Geistliche um eine stets gesunde und glückliche Rückkehr von all den oftmals gefahrvollen Einsätzen. Es sei wichtig, dass ein jeder, der Menschenleben und deren Hab und Gut rettet, die Gewissheit in sich trage, Gott stets beschützend an seiner Seite zu wissen.

Das ist sie: die neue Fahne

Beifall gab es unter den Festteilnehmern als Pfarrer Julius Kreuzer die alte Feuerwehr-Vereinsfahne verabschiedete (sie hat künftig einen Ehrenplatz im Feuerwehrgebäude) und die Weihe der neuen Fahne vornahm. Bei näherem Hinsehen ein pracht- und kunstvolles Exemplar. Eine Seite in Blau gehalten zeigt sie die Pfarrkirche St. Vitus, den Pfarrhof und das Rathaus sowie das Gründungsjahr 1869 und das Jahr der Fahnenweihe 2023. Die Gegenseite erscheint in Rot und wird vom Schutzpatron der Feuerwehr, dem Heiligen Florian, bestimmt. Des weiteren ist das neue Feuerwehr-Gerätehaus und eine alte Wasserspritze abgebildet. Abgeschlossen wird das Ganze vom Leitspruch aller Feuerwehren „Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr“. Im Rahmen der Fahnenweihe ging Fahnenpate Stefan Nadler, Vorsitzender der Nachbarfeuerwehr Dösingen, in seinem Grußwort näher auf die Bedeutung von Hilfsbereitschaft und treuer Kameradschaft ein und würdige diese gemeinsamen Tugenden, die eine Feuerwehrgemeinschaft letztendlich zusammenhalten. Zur Erinnerung an diesen Festtag hefteten vier „Fahnendamen“ (s. Foto unten) bunte Fahnenbänder an das neue Fahnen-Exemplar, das nun „seinen Dienst aufnehmen“ kann.

Die „Fahnendamen“ (re.) knüpften bunte Bänder an die neue Fahne. © Foto: Körber

Grußworte und Ehrengäste

Landrätin Maria Rita Zinnecker überreichte zu diesem Festtag eine Urkunde verbunden mit einer Geldspende und den besten Grüßen des Landkreises. Auch Kreisbrandinspektor Georg Trautwein überbrachte Glück- und Segenswünsche und sprach sich anerkennend zum gelungenen und voll funktionalen Feuerwehr-Gerätehaus seiner Kameraden in Mauerstetten aus.



Bürgermeister Armin Holderried strahlte mit dem nun immer besser in Erscheinung tretenden Tagesgestirn um die Wette und dankte allen, die zum Gelingen des Bauwerks beigetragen haben. Besonderes Lob gab es in diesem Zusammenhang für das Bau-Team mit Florian Abröll an vorderster Front. Sage und schreibe 3.000 ehrenamtliche Arbeitsstunden und viel Herzblut wurden hier eingebracht. Dankesworte gingen auch an Bauamtsleiter Helmut Mayr, die Bauplaner sowie an die Arbeiter der einzelnen Gewerke. Auch dem Gemeinderat dankte Holderried für das engagierte Mitwirken in zahlreichen Sitzungen und Diskussionen.



Zusammenhalt und Kameradschaft überdauert die Zeiten

Feuerwehrvorsitzender Wilhelm Schorer ging in seinem Beitrag noch einmal auf 150 Jahre Mauerstettener Feuerwehrgeschichte ein und hob in diesem Zusammenhang hervor, dass sich die Zeiten, die Ausrüstung und die Aufgaben geändert hätten, jedoch – und das sei das Wichtigste – der Zusammenhalt und die tiefe Kameradschaft unverändert und wichtigster Bestandteil einer funktionierenden Wehr Bestand hätten, die das volle Vertrauen der heimischen Bevölkerung besitze.



Unter der Moderation des früheren dritten Bürgermeisters Dr. Wolfgang Völsch stand zum Abschluss der Feierstunde noch ein kurzweiliges Frage- und Antwortspiel auf dem Programm, in dem noch einmal wichtige Dinge aus dem „Bau-Alltag“ herausgepickt wurden. Dabei freute sich Mauerstettens Gemeindeoberhaupt besonders darüber, dass eine finanzielle Punktlandung für dieses Bauwerk, das man ohne Übertreibung als „Meilenstein“ bezeichnen könne, gelungen sei. Dabei wurden die veranschlagten 3,8 Millionen Euro trotz erheblicher Preissteigerungen und trotz Lieferengpässen nur geringfügig überschritten. Darauf könne man stolz sein und diesen Festtag nun auch gebührend feiern.