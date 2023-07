Der „grüne Hörmann“ feiert 60 Jahre am Standort Buchloe und 20 Jahre Energietechnik

Energiewende war hier schon lange: Blick auf die vielen PV-Flächen beim Tag der offenen Tür der Firma Hörmann GmbH. © Foto: Körber

Buchloe – Gleich ein Doppeljubiläum stand dieser Tage bei der Firma Rudolf Hörmann GmbH & Co. KG an. Beim Tag der offenen Tür wurden 60 erfolgreiche Jahre am Standort Buchloe und 20 Jahre Energietechnik gefeiert. Gegründet wurde das traditionsreiche Familienunternehmen allerdings in Hörmannshofen als Firma für Stalleinrichtungen.

Mittlerweile hat sich die Firma enorm weiter entwickelt. Hörmann ist inzwischen nicht nur Komplettanbieter für Hallen und Ställe – Wohnbau und Modulbau sind dazu gekommen. Große Projekte gehören mittlerweile zum „Tagesgeschäft“, wie beispielsweise die größte Boulderhalle der Welt aus Holz, ein achtstöckiges Wohngebäude und eine stützenfreie Halle mit 60 Metern Breite. Der „Tag der offenen Tür“ bot eine großartige Gelegenheit, allen zu zeigen, was sich in den letzten Jahren so alles bei Hörmann getan hat und welche Arbeitsschritte hinter einem solchen fertigen Gebäude stehen.



Neben zahlreichen Ehrengästen aus Politik und Wirtschaft – unter anderem CSU-Bundestags­abgeordneter Stephan Stracke, die CSU-Landtagsabgeordnete Angelika Schorer, Landtagskandidat Andreas Kaufmann und die Buchloer Bürgermeister Robert Pöschl und Hermann Barthelmes –hatten sich knapp 10.000 Besucherinnen und Besucher auf das 120.000 Quadratmeter große Firmengelände begeben und konnten dabei mehr als nur einen Blick hinter die Kulissen des familiengeführten Unternehmens werfen. Dabei zeigte sich, dass die Firma Hörmann nicht nur wegen ihrer Firmenfarbe „grün“ ist, sondern Nachhaltigkeit und Energiemanagement hier eindrücklich gelebt und praktiziert werden.



Stark in Sachen PV

Angefangen bei den Photovoltaikanlagen auf den Betriebsgebäuden und Hallen bis hin zum eigenen Energiemanagementsystem mit großem Batteriespeicher – hier konnte man auf den ersten Blick erkennen: Der „grüne Hörmann“ nimmt in Sachen Photovoltaik unbestritten eine Vorreiterrolle ein. Laut Geschäftsführer Rudolf Hörmann werden bereits seit dem Jahre 2003 PV-Anlagen installiert und in den letzten 20 Jahren mehr als 3.500 Photovoltaik-Projekte realisiert.

Das spiegelt sich auch auf dem Betriebsgelände wider. Dank einer Hebebühne konnte man das aus 40 Metern Höhe eindrucksvoll bestaunen. Getreu der Devise „wir probieren unsere PV-Lösungen erst selbst aus, bevor diese bei unseren Kunden eingesetzt werden“. Bestes Beispiel dafür, die Verladehalle: Die dort verbaute Indach-PV-Anlage wurde bereits 2014 errichtet, wobei Photovoltaik als Dachhaut, heute als „die“ innovative PV-Lösung gilt.

Agrar- und Gewerbebau

Beim Rundgang zeigte sich in aller Deutlichkeit: Bei der Firma Hörmann hat sich in den letzten Jahren eine Menge getan. Das Betriebsgelände und die Produktionshallen haben sich verdoppelt. Die Mitarbeiterzahl ist auf 750 angewachsen und bei den Fertigungslinien für den Holz- und Stahlbau laufen die neuesten und modernsten Maschinen. Weitere Geschäftsbereiche wie der Wohn- und Modulbau sind dazugekommen. Im Verlauf einer exklusiven Führung über das gesamte Firmengelände gab es interessante Einblicke in die unterschiedlichen Themenfelder und Produktionen der Hörmann-Bauelemente.

Dabei zeigte sich, dass das Buchloer Unternehmen mit Niederlassungen in Österreich und der Schweiz ein echter Spezialist für den Agrar- und Gewerbebau ist. Rund 600 Gebäude von der gewerblichen Halle über Wohngebäude bis zur Reithalle werden jährlich geplant und realisiert. So hat sich das Unternehmen zu einem attraktiven Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb in der hiesigen Region entwickelt.



Die drei vorbildlich ausgestatteten Lehrwerkstätten für Zimmerer, Elektroniker und Metallbauer waren an diesem Tag erklärtes Ziel junger Leute, dabei zeigten die Hörmann-Azubis ihr Können. Mit insgesamt 15 Ausbildungsberufen und aktuell 63 Auszubildenden gehört die Firma Hörmann zu den leistungsstärksten Ausbildungsbetrieben in der Region. Unter dem Motto „Werde auch Du ein Hörmann“ zeigte das Unternehmen sein breites Ausbildungsspektrum sowie die Vielzahl spannender Berufsfelder sowie lukrative Karrieremöglichkeiten.



Im Rahmen einer „Schnitzeljagd“ wurden die Gäste durch die einzelnen Produktionshallen geführt. Dabei konnte die automatisierte Fertigung mit modernsten Maschinen aus allernächster Nähe beobachtet werden. Zu sehen war auch wie Stahlkonstruktionen und Stahlstützen für Gebäude sowie Großserienteile für die Stalleinrichtung von Robotern manuell geschweißt werden. Hörmann verbaut jährlich 7.000 Tonnen Stahl. Im Holzbau werden an die 35.000 cbm Holz verarbeitet. In mittlerweile fünf sogenannten „Abbundanlagen“ werden Bauteile bis zu einer beachtlichen Breite von 1,25 Metern und einer Länge bis zu 27 Metern abgebunden.

Auf einer 80 Meter langen Wandfertigungslinie baut Hörmann Holzelemente, wo gleich Fenster, französische Balkone und Holzfassaden montiert werden, sodass auf der Baustelle diese hochvorgefertigten Elemente „nur noch“ versetzt werden müssen. Eine tolle Entwicklung, wie Bundestagsabgeordneter Stephan Stracke in einem kurzen Gespräch dem Kreisboten erklärte, werde hier bei diesem Rundgang gezeigt. Firmen wie „der grüne Hörmann“, so Stracke, „sind für unsere Region enorm wertvoll und wichtige Aushängeschilder“.