ÖPNV: Zwei Busse auf Abruf

Von: Angelika Hirschberg

Mit einem flexiblen Rufbus will Marktoberdorf den ÖPNV attraktiv machen. © manifeesto_v

Marktoberdorf – Im vergangenen November beschloss der Stadtrat die Einführung eines bedarfsgerechten Ortsbusses im Stadtgebiet. Dieser flexible Busbetrieb soll ohne feste Fahrtrouten realisiert werden. Gewünschte Fahrten können im Vorfeld mithilfe einer App, Online-Plattform oder per Telefon angemeldet und gebucht werden. Nun hat der Bauausschuss einige Festlegungen zur detaillierten Ausschreibung des Busbetriebs dem Stadtrat empfohlen.

Unter diese fallen die Betriebs­zeiten, die Anzahl der Fahrzeuge, deren barrierefreie Ausstattung und der Antrieb der eingesetzten Kleinbusse. Diese Details wurden im Ausschuss eingehend besprochen und schließlich einvernehmlich beschlossen. Demnach sollen als Betriebszeiten montags bis freitags von 6 bis 20 Uhr und samstags von 6 bis 13 Uhr gelten. Während dieser Zeiten sollen zwei Fahrzeuge gemäß den Wünschen der Fahrgäste im Stadtgebiet unterwegs sein. Manch ein Stadtrat hätte sich mehr Busse im Einsatz gewünscht, so auch Verkehrsbeauftragter Stefan Elmer (SPD), der die Attraktivität des Angebots allein mit drei Fahrzeugen gewährleistet sah.

Flexibel und damit attraktiv

Doch Philipp Heidrich, Leiter Stadtmarketing und Tourismus, beruhigte: „Sowohl Betriebszeiten als auch die Zahl der eingesetzten Fahrzeuge lassen sich nach einer Testphase ausweiten und aufstocken.“ Weiter kam der Ausschuss zum Schluss, die Fahrzeuge müssten barrierefrei ausgestattet sein und Fahrgäste mit Rollator oder Kinderwagen problemlos transportieren können. Sie seien jedoch nicht auf dem Niveau eines Krankentransports ausgeschrieben, wie es beispielsweise die örtlichen Taxiunternehmen anböten. Ebenso einigten sich die Ausschussmitglieder in Sachen Fahrzeug­antrieb darauf, in der Ausschreibung Kleinbusse mit Verbrennungsmotor zwar zuzulassen, ausdrücklich jedoch den elektrischen Antrieb zu bevorzugen. „Das Ziel sollte eine elektrische Bus-Flotte sein“, so Georg Martin (Grüne).

Bereits zuvor war festgelegt worden, die Haltestellen in einem engmaschigen Netz virtuell festzulegen und über das Stadtgebiet zu verteilen. Die tatsächliche Route werde dann aber durch das Busunternehmen nach Eingang der Buchungen in Echtzeit berechnet und optimiert. Bereits vereinbart ist außerdem, dass der Landkreis ein Software-System zur Verfügung stellt, das dem Nutzer größtmögliche Flexibilität bietet. „Ziel muss es sein, den öffentlichen Personennahverkehr im und über das Stadtgebiet hinaus so attraktiv wie möglich zu gestalten,“ betonte Elmer.