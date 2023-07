Flexibus startet im Herbst in Marktoberdorf: Debatte um Fahrpreise und Zonen

Von: Angelika Hirschberg

Barrierefrei, vollelektrisch und per App buchbar: Ab dem 16. Oktober, 6 Uhr morgens ist der Flexibus unterwegs. © Hirschberg

Marktoberdorf – Das Prinzip ist einfach und komfortabel: Auf Wunsch holt der Flexibus seine Fahrgäste an einer nahe gelegenen Haltestelle ab und bringt sie ans gewünschte Ziel. Fahrten „on-demand“ mit dem Flexibus sind ab Oktober möglich, sie werden dann den Stadtbus ersetzen. Der Stadtrat reagiert begeistert auf das neue Bus-System, diskutiert aber über Fahrpreise und Zonierung.

Bedarfsorientiert, nennt sich das System Flexibus im Amtsdeutsch; „Mobilität nach Wunsch,“ sagt Betreiber und Verkehrsunternehmer Josef Brandner aus Krumbach dazu. Der Flexibus soll den öffentlichen Personennahverkehr ergänzen und im gesamten Stadtgebiet von Leuterschach bis Sulzschneid unterwegs sein. Ab dem 16. Oktober geht es los, dann befördert der Flexibus von Montag bis Samstag seine Fahrgäste bequem und flexibel, ohne einen festen Fahrplan, aber mit festgelegten Haltestellen von A nach B. „Eine Mischung aus Linienbus und Taxi“, heißt es daher auch aus dem Stadtrat, wo vor dem Start noch die Fahrpreise festgezurrt werden mussten.



Dazu wurde das Stadtgebiet in zwei Zonen eingeteilt: die Kernstadt mit Thalhofen bildet Zone 1, die Ortsteile mit Umland Zone 2. Eine Fahrt innerhalb der Zone 1 wird demnach 2,40 Euro, eine Fahrt im, ins oder aus dem Umland (Zone 2) 3,60 Euro kosten. Alleinfahrende Kinder bis 14 Jahren zahlen die Hälfte. Darauf einigte sich das Gremium, nachdem ein Antrag der Grünen-Fraktion, für Stadt und Stadtteile einen einheitlichen Tarif von 2,50 Euro zu schaffen, mit sieben zu 15 Stimmen abgelehnt worden war.



Insgesamt zeigten sich die Stadträte jedoch begeistert, dass es zur Umsetzung zweier On-Demand-Busse kommt. Verkehrsbeauftragter Stefan Elmer (SPD) sprach gar von einem „Meilenstein für die Stadt­entwicklung“, die Beauftragte für Menschen mit Handicap, Waltraud Joa sagte, dass der barrierefrei und flexibel abrufbare Bus vielen Menschen in ihrem Bekanntenkreis „die Selbständigkeit zurückgebe“.



So lässt sich die Stadt die Einrichtung des Flexibus einiges kosten und rechnet mit einem Zuschussbetrag zwischen 170.000 und 240.000 Euro. Von Thorsten Krebs (CSU) stammte in diesem Zusammenhang der Vorschlag, das Parken in der Stadt zu „Dumping-Preisen“ (die meisten Parkflächen sind nämlich kostenfrei) zu beenden und mit Einnahmen aus der Parkbewirtschaftung den Flexibus quer zu finanzieren. Dieses Ansinnen stand bei der jüngsten Stadtratssitzung allerdings nicht zur Diskussion.

So funktioniert‘s: Der Flexibus holt und bringt seine Fahrgäste in jede Ecke des Stadtgebiets. Dazu müssen diese „ihren“ Bus bestellen, das funktioniert per App oder Telefon. Innerhalb dieser Zeiten kann eine Fahrt reserviert werden: Montag bis Freitag, 6 bis 20 Uhr, samstags von 8 bis 15 Uhr. Die Mitnahme von Kinderwägen, Gehhilfen, Koffern und Rollstühlen ist ohne Aufpreis möglich. Dies sollte aber bei Reservierung angegeben werden. Es kann bargeldlos per App oder im Bus sowie bar beim Fahrer bezahlt werden. Mehr unter www.flexibus.net/flexibusapp.