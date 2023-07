Schlägereien in der Sudetenstraße – 34-Jähriger krankenhausreif

Von: Felix Gattinger

Im Kaufbeurer Nachtleben fliegen die Fäuste. Die Polizei sucht Tatzeugen. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Kaufbeuren – In der Kaufbeurer Sudetenstraße ist es Polizeiberichten zufolge am vergangenen Wochenende zu mehreren körperlichen Auseinandersetzungen gekommen, bei denen mehrere Männer teils schwer verletzt worden sind.

Zehn gegen einen stand es am frühen Samstagmorgen auf dem Parkplatz vor dem „Melodrom“ in der Sudetenstraße. Als dort gegen 3.50 Uhr zwischen einem 31-Jährigen und einer Gruppe von circa zehn jungen Männern, alle um die 20 Jahre alt, ein Streit eskalierte, löste sich aus der Gruppe ein etwa 22-Jähriger und schlug mehrfach auf den 31-Jährigen ein, so dass dieser Schürfwunden im Gesicht und an den Armen bekam. Der Täter trug in der Tatnacht ein auffällig blau-weiß gestreiftes FC Porto T-Shirt.

Da es bislang keinerlei Hinweise auf die Tätergruppierung beziehungsweise den männlichen Täter gibt, bittet die Polizeiinspektion Kaufbeuren um sachdienliche Hinweise unter 08341/933-0.

Mann krankenhausreif geschlagen

Um Hinweise aus der Bevölkerung bittet die Polizei auch in folgendem Fall, der sich 24 Stunden später ganz in der Nähe ereignet hat.

Am frühen Sonntagmorgen kam es gegen 03.45 Uhr dem Parkplatz von McDonald‘s in der Sudentenstraße zu tätlichen Angriffen, bei denen zwei Männer teils schwerer verletzt wurden.

Völlig unvermittelt begannen drei bislang unbekannte männliche Täter, auf einen 34-jährigen Mann einzuschlagen. Als dessen Bruder ihm zu Hilfe eilte, wurde auch er massiv angegangen und geschlagen. Nach der Tat stiegen die drei Täter in einen schwarzen BMW und flüchteten.

Der 34-jährige Mann wurde mit mehreren Platzwunden und Hämatomen ins Krankenhaus gebracht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Kaufbeuren, Telefon 08341-933-0, entgegen.