Forstbetriebsgemeinschaft Kaufbeuren erhält Deutschen Waldpreis

Von: Klaus-Dieter Körber

Überraschender Preis: Erster Vorstand der FBG Karlheinz Sobek (v. li.) und Geschäftsführer Norbert Fischer durften in Berlin den Deutschen Waldpreis 2023 in der Sonderkategorie „Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse“ entgegennehmen. © FBG Kaufbeuren

Kaufbeuren/Oberostendorf – Zum sechsten Mal wurde Anfang Juli im Kaisersaal der Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft in Berlin der „Deutsche Waldpreis“ unter der Schirmherrschaft von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir verliehen. Große Freude auch im nördlichen Landkreis Ostallgäu: Die Forstbetriebsgemeinschaft Kaufbeuren mit Sitz in Oberostendorf hat in der Kategorie „Forstwirtschaftliche Zusammenschlüsse“ den heuer erstmalig ausgelobten und mit 2.000 Euro dotierten Sonderpreis erhalten. In einem Auswahlverfahren wurden von einer Fachjury die eingereichten Wettbewerbsbeiträge geprüft und beurteilt.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1969 unterstützt die Betriebsgemeinschaft Waldbesitzer und sorgt für eine zeitgemäße Bewirtschaftung der Privat- und Gemeindewälder im nördlichen Ostallgäu. Dabei reicht das Serviceangebot von Aufforstungs- und Pflegemaßnahmen bis zur Holzernte und Unterstützung beim Holzverkauf. Ferner wird in Fortbildungsmaßnahmen und Fachvorträgen forsttechnisches Wissen vermittelt. In speziellen Motorsägekursen geht es um die Sicherheit von Forstbediensteten.

In jüngster Zeit wurde ein abwechslungsreicher Lehrpfad am Georgiberg zum Thema „Waldumbau in Zeiten des Klimawandels“ angelegt, wobei hier ein eigener Förderverein mit dem Namen „Wald, Holz und Natur vor Ort – Ostallgäu“ die Trägerschaft übernommen hat. Seitdem finden hier Führungen für Waldbesitzer und interessierte Privatpersonen sowie Schülergruppen statt. Auch das mittlerweile in Mode gekommene „Waldbaden“ wird zwischenzeitlich angeboten.



Norbert Fischer, Geschäftsführer der Forstbetriebsgemeinschaft, freut sich über die unerwartete Auszeichnung und Anerkennung und betont, dass dieser Preis ein großer Ansporn sei, die Hände nicht in den Schoß zu legen um sich auf den erworbenen Lorbeeren auszuruhen. Vielmehr werde man nach neuen Herausforderungen und Aufgaben suchen, um die Attraktivität der heimischen Wäder, die derzeit unter den veränderten Klimabedingungen extrem leiden, zu verbessern und für kommende Generationen zu bewahren.

