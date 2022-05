Fortsetzung der Klimapolitik im Landkreis

Klimapolitik im Landkreis Ostallgäu: Klimaschutz zur Vermeidung von Treibhausgasen und Klimaanpassung zur Vermeidung von Extremwettern. © Krusche

Landkreis – Den Mitgliedern des Ausschusses für Kreisentwicklung und Umwelt wurden bei der jüngsten Sitzung weitreichende Klimaschutzkonzepte vorgestellt.

Bereits seit 2008 wurde mit der Deutschen Anpassungsstrategie an den Klimawandel der Rahmen zur Adaption an die Folgen des Klimawandels in Deutschland gesteckt. Einerseits sollen Treibhausgase vermieden werden, auf der anderen Seite soll eine Anpassung an die Folgen des Klimawandels erfolgen, die bereits heute nicht mehr zu vermeiden sind.



Fortschreibung des Klimaschutzkonzepts

Bereits im Jahr 2012 wurde ein Klimaschutzkonzept des Landkreises Ostallgäu vorgestellt. Das Augsburger bifa Umweltinstitut präsentierte nun im Kreisausschuss die Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes, das den Rahmen für die Klimaschutzaktivitäten der nächsten fünf bis zehn Jahre bilden soll. Dr. Wolfram Dietz und Ruth Berkmüller stellten die wichtigsten Entwicklungsschritte vor. Zusammen mit Bürgerinnen und Bürgern wurde eine „positive Klimaschutzvision“ für den Landkreis erarbeitet. Bei der Definition der Ziele waren selbst beeinflussbare Ziele (beispielsweise in der Verwaltung) von nicht selbst beeinflussbaren, „politischen“ Ziele für den Landkreis getrennt worden. Anschließend entstanden 32 Maßnahmenvorschläge in neun Handlungsfeldern. Für eine bestmögliche Umsetzung waren verschiedene Verbände und Akteure (sowohl im Landratsamt als auch von außerhalb) bei der Planung eingebunden. Zu den Handlungsfeldern gehören unter anderem Gebäude und Wohnen, Energieerzeugung, Mobilität und Konsum, aber auch Gewerbe und Industrie, Natur und Umwelt und Land- und Forstwirtschaft.

Einrichtung eines Klima- Anpassungsmanagements

Bereits heute zeigen sich klimatische Veränderungen, die umfassende Anpassung in vielen Lebensbereichen erfordern. Dazu war vom Landkreis Ostallgäu bereits im Jahr 2019 als erster Landkreis in Bayern ein Klimaanpassungskonzept erstellt worden. Bei der Umsetzung der Maßnahmen aus diesem Konzept zeigte sich, dass interne Anpassungen sehr schnell möglich waren, Umsetzungen mit externen Partnern aber zu wenig erfolgreich waren. Deshalb soll nun im Landratsamt personell aufgestockt und ein Klimaanpassungsmanagement eingerichtet und besetzt werden. Passend dazu wurden zu Jahresbeginn entsprechende Förderprogramme vom Bund aufgelegt, auf die man nun reagieren will. Die Maßnahmen des Klimaanpassungskonzepts, wie mehr Hochwasserschutz oder die Erhaltung von klimaresistenten Wäldern und Mooren zum Schutz vor Extremwettern, sind formuliert. Nun gilt es, dieses Konzept umzusetzen. Ein Klimaanpassungsmanager soll helfen, die verschiedenen kommunalen Fachbereiche, die an der Entwicklung und Umsetzung von Anpassungsmaßnahmen beteiligt sind, zusammenzuführen und zu koordinieren.

MoorLandwirtschaft für Klimaschutz Allgäu

Als Beispiel für Klimaschutz und Klimaanpassung wurde von Projektleiter Andreas Stauss das Projekt MoorLandwirtschaft vorgestellt. Bei der Entwässerung von Mooren werden klimaschädliche Gase freigesetzt. Inzwischen will man wieder Moore befeuchten, um das CO2 zu binden. Gleichzeitig sollen aber die Flächen auch landwirtschaftlich nutzbar bleiben. Um wissenschaftliche Daten zu sammeln und verschieden Ansätze zu erproben, werden nun zusammen mit einigen landwirtschaftlichen Betrieben Vorhabenflächen ermittelt und die Maßnahmen fachlich begleitet.

Wolfgang G. Krusche