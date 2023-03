Fotos: Kommandoübergabe am Fliegerhorst Kaufbeuren

Von: Wolfgang Becker

Kaufbeuren - Das Technische Ausbildungszentrum der Luftwaffe mit der am Kaufbeurer Fliegerhorst stationierten Abteilung Süd hat einen neuen Kommandeur. Oberst Thorsten Milewski löst Oberst Martin Langer als bisherigen Amtsinhaber ab. Für den neuen Kommandeur schließt sich damit ein Kreis: Seit Kindesbeinen ist er dem Allgäu durch familiäre Aktivitäten verbunden. „Beim Anblick des Alpenpanoramas geht mir das Herz auf“, sagte er, „ich darf meinen Dienst am schönsten Standort der Luftwaffe verrichten.“ Oberst Andreas Erber als Kommandeur des Ausbildungszentrums mit Sitz in Faßberg freute sich, dass er insbesondere die Eltern und auch die Kinder der beiden Hauptpersonen begrüßen konnte.

1 / 11 Letzten Freitag um genau 10.35 Uhr übernahm Oberst Thorsten Milewski das Kommando am Fliegerhorst Kaufbeuren. Er löste Oberst Martin Langer ab. © Bundeswehr/Radetzki_Philipp

2 / 11 Nach Übergabe der Truppenfahne an die Fahnenabordnung meldet Oberst Milewski seinem Kommandeur die Übernahme der Abteilung Süd. © Wolfgang Becker

3 / 11 Die Ehrenformation wurde vom Gebirgsmusikkorps der Bundeswehr unter Leitung von Hauptmann Rudolf Piehlmayer angeführt. © Wolfgang Becker

