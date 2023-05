Freibad Buchloe öffnet am letzten Mai-Wochenende

Von: Stefan Raab

Alles läuft nach Plan im Freibad Buchloe: Die Stadt freut sich dank vieler Fachkräfte wie jedes Jahr auf zahlreiche Badegäste. Besonders beliebt: das kostenlose „Buchloe WLAN“. © Foto: Raab

Buchloe – Knallblauer Himmel, 30 Grad im Schatten. Die einen springen ins türkisfarben glitzernde Schwimmbecken, die anderen essen Pommes und Eis am Kiosk oder relaxen auf den sonnigen Liegewiesen. Bester Sommer­alltag im Freibad. Hier könnte die schlechte Nachricht kommen: Leider ist das Bad geschlossen! Der Grund: Es fehlen die Fachkräfte, es fehlen Bademeister und Bademeisterinnen. So oder so ähnlich könnte das Szenario für viele deutsche Freibäder aussehen. Nicht so jedoch in Buchloe.

Für die Sommersaison läuft im Freibad Buchloe alles nach Plan. Wie gewohnt gibt es genug Personal, um die Sicherheit beim Baden zu gewährleisten. Wie gewohnt öffnet das Freibad Buchloe seine Tore, und zwar Ende Mai, entweder am 27. oder am 28. Mai 2023, der genaue Termin wird noch festgelegt.



Drei Bademeister, die bisher im Hallenbad im Dienst waren, wechseln ins Freibad hinüber. „Personell hat sich Gott sei Dank nichts geändert“, sagt Carina Santjohanser, Pressesprecherin der Stadt Buchloe. Die Trennung von Hallenbad und Freibad sei der Grund dafür, warum es in Buchloe zu keinen personellen Engpässen kommt, mutmaßt sie. Zeitgleich mit der Schließung des Hallenbades wird das Freibad am letzten Mai-Wochenende eröffnet.



Dann kann sich jeder Gast auf den beliebten Service freuen: ein 50-Meter-Schwimmbecken und ein rund 700 Quadratmeter großes Nichtschwimmerbecken mit Rutsche und Strömungskanal, die besonders für Familien mit Kindern von großem Interesse sein sollten. Die große Liegewiese lädt zum Sonnenbaden ein und die Bäume des Freibades dienen als Schattenspender für Erholungssuchende. Auf den Kiosk ist ebenso Verlass: Wie immer werden die gängigen Leckereien und Getränke angeboten, denn auch hier gibt es keinen Personalmangel – damit ist rund um Pommes Frites, Speiseeis und Getränke die Versorgung für jeden Badegast gesichert.



Ob nach der Aufhebung der Corona-Schutzmaßnahmen ein Besucheransturm zu erwarten ist, weiß niemand genau einzuschätzen. Zwar kamen in der letzten Sommersaison bereits 47.500 Besucher ins Buchloer Freibad, was laut Bürgermeister Robert Pöschl die drittbeste Saison in den vergangenen 20 Jahren war. Jedoch müsse im Sommer 2023 erst einmal das Wetter mitspielen, meint Buchloes Stadtsprecherin. Startschuss für die Sommersaison am Wochenende 27. / 28. Mai sein. Von dem ersten Tag der Freibad-Öffnung an besteht vier Wochen die Möglichkeit, die Familienkarte zum ermäßigten Preis von 80 Euro zu erwerben. Regulär und nach Ablauf der Frist beträgt sie 100 Euro.



Öffnungszeiten

Einen Wermutstropfen gibt es dann doch: Verkürzte Öffnungszeiten sind laut Carina Santjohanser für die letzten Wochen im Herbst geplant. Am Morgen wird das Freibad später öffnen, am Abend eher schließen. Für Besucher ist es ratsam, sich über die jeweiligen Öffnungszeiten direkt zu informieren. Regulär ist das Freibad Buchloe von Mai bis September täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet.