Freibad Kaufbeuren öffnet bei strahlendem Sonnenschein – Öffnungszeiten eingeschränkt

Von: Angelika Hirschberg

Die Freibadsaison ist eröffnet: Vergangenen Montag, Punkt 11 Uhr, stieg die erste Badegästin ins 23 Grad warme Wasser. © Foto: Hirschberg

Kaufbeuren – Bei Sonnenschein und angenehmen 20 Grad Außentemperatur öffnete das Freibad Kaufbeuren vergangenen Montag seine Pforten. Weil eine Fachkraft für den Bäderbetrieb fehlt, müssen die Öffnungszeiten beschränkt werden. Unter der Woche öffnet das Freibad daher erst um 11 Uhr.

Am Eröffnungstag jedenfalls warteten kurz vor 11 Uhr bereits einige Badegäste am Schalter, um die Freibadsaison 2023 in Kaufbeuren zu eröffnen. Das Wasser in den Schwimmbecken glitzerte derweil hellblau, auf der Liegewiese drehte der Rasentraktor seine letzten Runden und Betriebsleiter Thorsten Schaper begrüßte seine Stammgäste gut gelaunt per Handschlag. „Ein optimaler Start in die Saison“, sagt er dabei. Zwar hätte das Freibad eigentlich schon Mitte Mai öffnen sollen. Das Wetter aber machte den Freibadfans – wie schon manche Jahre zuvor – einen Strich durch die Rechnung. Nun aber stehen Schwimmerbecken, Rutsche und Plantschparadies allen zur Verfügung, die sich eine sommerliche Erfrischung wünschen.



„Im Grunde ist alles wie immer, Preise, Service, Angebote“, sagt Schaper. „Außer die Öffnungszeiten, die sind neu, weil dem städtischen Badebetrieb aktuell eine Fachkraft fehlt.“ Die Situation werde sich aber langfristig bessern, ist der Technische Betriebsleiter optimistisch. „Wir bauen auf unsere Auszubildenden, aktuell sind es vier, die mit der Zeit an die Aufgaben im Betrieb herangeführt werden können.“



Das Freibad Kaufbeuren hat in dieser Saison wochentags von 11 bis 20 Uhr, samstags, sonntags und feiertags von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Aufgrund einer defekten Steuerung startet der Betrieb im Freibad Neugablonz etwas verspätet. Derzeit ist nur das Freibad am Jordanpark geöffnet.