Freie Wähler: Bayerische Bundeswehrstandorte stärken

Von: Wolfgang Becker

MdL Bernhard Pohl (li.) bei seinem Besuch der Abteilung Süd des Taktischen Ausbildungszentrums in Kaufbeuren mit Oberst Martin Langer als Kommandeur. © Bundeswehr/B. Dempfle

Kaufbeuren – Basierend auf dem völkerrechtswidrigen Überfall auf die Ukraine sehen die Freien Wähler (FW) in Bayern verteidigungspolitischen Handlungsbedarf. „Wir brauchen nicht nur die starke Verankerung in NATO und EU, der Freistaat muss sich auch selbst mehr einbringen und zur Sicherung des Friedens in Deutschland und für die Bündnispartner beitragen“, lautet die Kernbotschaft der FW-Fraktion in einer Pressemitteilung. Sie wünscht sich, dass Bayern seinen Beitrag leistet, in Deutschland Impulse setzt und notwendige Maßnahmen auf Bundesebene anschiebt. „Der Freistaat hat Potenzial“, sagt MdL Bernhard Pohl, verteidigungspolitischer Sprecher der FW, und lotet bei einem Besuch mehrerer Bundeswehrstandorte in Bayern die Möglichkeiten aus, darunter auch in Kauf­beuren, Füssen, Altenstadt und Sont­hofen.

Nach Auffassung der Freie Wähler-Fraktion muss aus den eingeplanten Bundesmitteln die Infrastruktur der bayerischen Standorte im Interesse einer erhöhten Einsatzbereitschaft verbessert und gestärkt werden. Dazu sei eine aktuelle Bestandsaufnahme der Standorte erforderlich, um bestehende Mängel in der Infrastruktur, in Ausstattung und Ausrüstung ermitteln und abstellen zu können, heißt es in einer gemeinsamen Presseerklärung des Fraktionsvorsitzenden MdL Florian Streibl und Pohl. „Bei Besuchen an den bayerischen Standorten der verschiedenen Teilstreitkräfte möchte ich mir vor Ort auch ein Bild über die Infrastruktur machen“, so Pohl.

„Multitasking-Standort“

An seinem Wohnort in Kaufbeuren besuchte Pohl das Technische Ausbildungszentrum der Luftwaffe Abteilung Süd (Abt Süd TAZLw). „Die Kasernenanlage ist für mich ein sogenannter ‚Multitasking-Standort‘“, erläutert der Abgeordnete, „das heißt, alles, was einerseits mit Luftwaffe und andererseits mit Ausbildung zu tun hat, kann hier untergebracht werden.“ Dabei seien ausdrücklich auch Ausbildungsvorhaben anderer Teilstreitkräfte zu verstehen. Entscheidend sei jedoch ein konkreter vorliegender Auftrag, der durch die Führung der Bundeswehr vergeben wird. Jetzt müsse man sehen, wie sich die Bundeswehr „sortiert“ und ob es hier einen zusätzlichen Auftrag geben kann oder wird. „Positiv sehe ich in diesem Zusammenhang, dass die Entwidmung der Startbahn vorerst gestoppt ist“, sagte der verteidigungspolitische Sprecher der FW.

„Krisenbewältigung neu denken“

Potenzial sieht Pohl auch bei der in Aussicht gestellten Stationierung eines Sanitätsregimentes in Kaufbeuren. Nach seinem Gespräch 2020 beim Inspekteur des Sanitätsdienstes der Bundeswehr, Generaloberstabsarzt Dr. Ulrich Baumgärtner, geht er davon aus, dass die Planungen 2023 bis 2026 aufgenommen werden. Hinzu käme, dass die Entwicklungen der letzten zwei Jahre bezüglich der Corona-Pandemie gezeigt hätten, dass die Notwendigkeit von Krisenbewältigung „neu gedacht und bewertet“ werden müsse. In den Bundeswehrkrankenhäusern habe der Anteil der zivilen Patienten bei 90 Prozent gelegen. „Wenn wir von Zeitenwende sprechen, heißt das, dass die nicht-militärische Krisenbewältigung ebenfalls neu überdacht werden muss und die als Krisenbewältiger eingesetzt werden, die es können – nämlich Soldaten“, fordert Pohl, was aber auch bedeute, dass Vorschriften nach den Herausforderungen ausgerichtet werden müssten und nicht umgekehrt. Hierzu werde aber mehr Personal in den Streitkräften benötigt. Es habe sich in der Vergangenheit nach Aussagen von Führungskräften gezeigt, dass Personalgewinnung an bayerischen Standorten einfacher gelingt, weil hier die Bundeswehr in der Bevölkerung stärker verankert und akzeptiert ist als in anderen Bundesländern.

Allgemeine Dienstpflicht

Damit die Soldatinnen und Soldaten sich bei ihren Einsätzen im Rahmen der Bündnisverpflichtungen im NATO-Einsatz sicher sein können, müssen sie spüren, dass Politik und Bevölkerung geschlossen hinter ihnen stehen. Dazu bedarf es nach den Vorstellungen der FW einer starken Verankerung der Truppe in der Gesellschaft. Daher fordert die Freie Wähler-Fraktion einen zwölfmonatigen Dienst für junge Männer und Frauen, der wahlweise bei der Bundeswehr, den Rettungsdiensten, in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen oder auch im Dienste des Umwelt- und Klimaschutzes abgeleistet werden kann.

Weitere Standorte

Begonnen hatte die Besichtigungstour letzte Woche beim Aufklärungsbataillon 8 im bayerischen Freyung und der Panzerbrigade 12 in Cham als dessen übergeordneter Dienststelle. Nach Kaufbeuren markierte das Informationstechnikbataillon 292 in Dillingen die vierte Station. Altenstadt, Sonthofen, Füssen, Murnau, Hammelburg, Grafenwöhr und Neuburg stehen ebenfalls noch auf dem Plan. „Wir müssen nun dafür sorgen, dass die angekündigten Mittel auch effektiv eingesetzt werden. Bayerische Standorte können hierzu einen entscheidenden Beitrag leisten. Im Freistaat gibt es leistungsfähige Einheiten, die gestärkt und ausgebaut werden können“, lautet das gemeinsame Fazit von Streibl und Pohl.