Kommt die Wehrpflicht zurück?

Von: Angelika Hirschberg

Teilen

Die bayerischen Freien Wähler fordern ein verpflichtendes Dienstjahr, das bei der Bundeswehr, aber auch in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen abgeleistet werden kann. © Bundeswehr

Landkreis – Ist die Zeit reif für eine allgemeine Dienstpflicht? Das findet jedenfalls die Freie Wähler-Fraktion im Bayerischen Landtag, die einen verpflichtenden zwölfmonatigen Dienst für Männer und Frauen vorschlägt. Dieser könne wahlweise bei der Bundeswehr, bei Rettungsdiensten, in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen oder auch im Dienste des Umwelt- und Klimaschutzes abgeleistet werden. Das geht aus Pressemitteilungen hervor, die Landtagsabgeordnete der Freien Wähler wie Bernhard Pohl aus Kaufbeuren, Alexander Hold aus Kempten und Dr. Fabian Mehring aus Meitingen veröffentlichten.

Die Freie Wähler-Fraktion sehe angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine einen Bewusstseinswandel. So findet sich Bernhard Pohl, verteidigungspolitischer Sprecher der Freien Wähler im Landtag, in einer neuen Situation wieder: „Der völkerrechtswidrige Überfall Russlands auf die Ukraine sollte uns allen die Augen geöffnet haben“, sagt Pohl. „Wir leben nach wie vor in einer Welt militärischer Bedrohung. Die Corona-Pandemie hat uns zudem deutliche Defizite im Bereich Gesundheit und Pflege aufgezeigt. Wir brauchen da wie dort mehr Menschen, die sich um diese Existenzfragen unseres Landes kümmern.“



Das allgemeine Dienstjahr sehe laut Mitteilung der Freien Wähler keine Gewissensprüfung oder einseitige Fixierung auf den Militärdienst vor. Die Fraktion spricht sich auch klar dafür aus, Männer und Frauen gleichermaßen in die Pflicht zu nehmen.

„Auf dem Holzweg“

Gegenwind für den Vorschlag der Freien Wähler kommt beispielsweise aus den Reihen der Oppositionsparteien im Bund. Susanne Ferschl, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Linke im Bundestag, sagt auf Anfrage des Kreisbote: „Grundsätzlich ist es sinnvoll und begrüßenswert, wenn sich junge Menschen im sozialen und im Umwelt-Bereich engagieren. Die Forderung der Freien Wähler ist aber durchschaubar, weil durch die Wehrpflicht oder Dienstpflicht auch der Zivildienst zurückkommen soll. Wer aber glaubt, die miserable Personalsituation im Gesundheitswesen durch Zwangsdienste verbessern zu können, ist gewaltig auf dem Holzweg.“

Die Abgeordnete aus Kaufbeuren wird deutlich: „Die Forderung nach einer Wiederinkraftsetzung der Wehrpflicht ist Unsinn und hat mit konkreten Sicherheitsinteressen überhaupt nichts zu tun.“ Sie findet es sehr bedenklich, dass sich angesichts des russischen Krieges gegen die Ukraine die Rufe nach Wiederaufrüstung regelrecht überschlagen. Und Ferschl rät, einen kühlen Kopf zu bewahren und Wege und Mittel der Deeskalation zu suchen.



Skepsis

Auch Stephan Stracke, CSU-Abgeordneter im Bundestag für den hiesigen Wahlkreis, steht der Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht skeptisch gegenüber. Er führt die sich veränderten Aufgaben der Bundeswehr als Grund seiner Skepsis an. „Die Bundeswehr hat sich zunehmend zu einer Einsatzarmee entwickelt. Dazu braucht es gut ausgebildetes, in Teilen hoch spezialisiertes Personal mit bester Ausrüstung.“ Wehrpflichtige könnten diesen hohen Anforderungen nicht gerecht werden.



Eine Wehrpflicht, wie sie Stracke selbst als Grundwehrdienstleistender noch kannte, sei in der jetzigen Situation weder erforderlich noch sinnvoll. „Dazu bedarf es einer breiten intensiven gesellschaftlichen Debatte, die nicht quasi im Vorbeigehen mal eben schnell geführt werden darf. Alles andere wäre nur Schaufenster- und Stimmungspolitik.“ Dafür sei der CSU-Politiker aus Kaufbeuren nicht zu haben, versichert er dem Kreisbote.

Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte verbessern

Der FDP-Abgeordnete Stephan Thomae aus Kempten hält es für sinnvoll, statt einer Dienstpflicht bessere Anreize für den Bundesfreiwilligendienst auf den Weg zu bringen. „Auch lassen sich mit der Dienstpflicht keine Probleme wie beispielsweise der Pflegenotstand lösen, da die jungen Menschen keine gelernten Fachkräfte sind. Um die Qualität in der Pflege nachhaltig zu erhöhen, müssten wir die Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte verbessern.“ Auch der Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht erteilt der FDP-Politiker eine Absage: „Was wir brauchen, ist eine professionelle, gut ausgestattete Armee und keine Armee von Wehrpflichtigen. Das von der Ampel angekündigte Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr ist dazu ein wichtiger Beitrag.“



Die Umsetzung einer allgemeinen Wehr- oder Dienstpflicht ist ohnehin nicht von heute auf morgen umsetzbar. Dazu bräuchte es eine Änderung des Grundgesetzes.