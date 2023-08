Freischießen: Obergünzburger lassen sich ihren Umzug vom Wetter nicht verhageln

Von: Michael Dürr

Sie ließen es gewaltig krachen: die Böllerschützen mit ihrem Schussmeister Martin Otto vor der Kirche St. Martin in Obergünzburg. © Dürr

Obergünzburg – „Das Wetter wird genial wie immer!“ Wolfgang Heinold war sich seiner Sache doch so sicher gewesen, der Auftakt zum 99. Freischießen in Obergünzburg mit dem großen Umzug werde bei strahlendem Wetter über die Bühne gehen. So weit daneben war der Guntia-Schützenmeister beim Schießen wohl noch nie gelegen wie mit dieser Ansage. Den Aktiven und den Zuschauern war das aber völlig egal, sie beklatschten sich im strömenden Regen gegenseitig.

Wieviele hundert Zuschauer säumten am frühen Sonntagnachmittag die Gehsteige im Herzen der Marktgemeinde? Waren es vier- oder fünfhundert, oder gar noch ein paar mehr? Geschenkt! Die, die gekommen waren, sorgten jedenfalls für gute Laune, sie winkten und applaudierten den aktiven Teilnehmern des Umzugs unter ihren Regenschirmen fröhlich zu. Die Aktiven wiederum hatten ihre prächtigen und wertvollen Fahnen in Klarsichthüllen gesteckt und sich selbst und ihre Trachten so gut es ging mit Regenschirmen geschützt. Manch Unentwegte setzten aber einfach den Trachtenhut auf, ließen Regen Regen sein und marschierten mit strahlenden Gesichtern im Festzug mit.



Respekt für die Musiker

Selbst die musikalische Begleitung fehlte nicht, dafür sorgten unter anderem die Mitglieder der Musikkapelle aus Untrasried. Letztlich war man sich in allen Gassen Obergünzburgs einig: Allen die da waren, gebührt der volle Respekt!



Weil in wenigen Wochen ja die Wahlen zum Landtag- und Bezirkstag anstehen, war die Polit-Prominenz mit geballter Wucht vertreten. Zu sehen waren vor der Kirche sowohl die scheidenden Landtagsabgeordneten Angelika Schorer und Thomas Kreuzer (beide CSU) als auch die aktiven Wahlkämpfer Landrätin Maria Rita Zinnecker (CSU, sie kandidiert für den Bezirkstag), Susen Knabner und Bernhard Pohl (beides Landtagskandidaten der Freien Wähler). Aus Spaß an der Freud’ war auch Bundestagsabgeordneter Stephan Stracke (CSU) vor Ort, der den Umzug für einen regen Gedankenaustausch mit dem neuen CSU-Kreisvorsitzenden und Bürgermeister Lars Leveringhaus nutzte.



Da aufgrund des Wetters doch einige Vereine und Kapellen ihre Teilnahme am Umzug abgesagt hatten und die Zuschauermenge eine überschaubare war, sparte man sich den Schlenker über die Kemptener-, die Saliter- und die Kapitän-Nauer-Straße und marschierte über den Marktplatz direkt zum Festzelt auf der Rösslewiese. Dort spielte dann der Musikverein Günzach auf, ehe am frühen Abend das Obergünzburger Blasorchester übernahm.



Der Startschuss zum 99. Freischießen in Obergünzburg war bereits am Freitagabend im Schützenheim der Königlich privilegierten Feuerschützen (FSG) in der Kemptener Straße gefallen. Dort wollte Bürgermeister Leveringhaus seinen Titel verteidigen, den er sich beim Anschießen vor einem Jahr im Guntia-Schützenheim völlig überraschen gegen etablierte Konkurrenz geholt hatte.



„Dieses Jahr gewinnt er nicht mehr“, hatten dagegen die Profis vom Schützengau die Parole ausgegeben. Diesmal galt es, mit dem Kleinkalibergewehr auf 50 Meter ins Schwarze zu treffen, und da musste der Schieß-Laie aus dem Rathaus in der Tat die Waffen strecken. Der Sieg ging heuer an FSG-Schützenmeister Manfred Weibeler, der seinen Amtskollegen Wolfgang Honold von der Guntia auf Rang zwei verwies. Der stellvertretenden Gauschützenmeisterin Monika Koch-Rufinatscha oblag es schließlich, dem geschlagenen Bürgermeister noch den Trostpreis mit Platz drei zu überlassen.



„Schießsport ist Heimat pur“

Leveringhaus nahm’s sportlich und bekräftigte beim anschließenden Empfang der Gemeinde auf dem Marktplatz, er freue sich noch „auf ganz viele Anschießen in den nächsten Jahren“. Damit trat er auch Spekulationen entgegen, er könne nach seiner Wahl zum CSU-Kreisvorsitzenden höhere Weihen anstreben. Die Schützenvereine, so das Gemeindeoberhaupt, seien wichtig für die Gemeinschaft im Ort, „Schießsport ist außerdem Spannung, Spaß, Brauchtumspflege, Solidarität und Heimat pur“. Der Rathauschef: „Deshalb unterstützen wir die Vereine.“

Wie zur Bestätigung ließen’s dann die Böllerschützen mit ihrem Schussmeister Martin Otto vor der Kirche mächtig krachen und qualmen; wohl dem, der, wenn er in der Nähe stand, rechtzeitig für Ohrstöpsel gesorgt hatte. Den Zuschauern auf dem Marktplatz genügte es derweil, sich die Ohren zuzuhalten.



Immerhin: Am Freitag hatte das Wetter bis zum Marsch ins Festzelt, wo Lars Leveringhaus mit nur zwei Schlägen das erste Fass Bier anstach, noch anständig gehalten. Die nächste Chance, bei strahlendem Sonnenschein den großen Umzug in Obergünzburg zu erleben, bietet sich im kommenden Jahr. Da steht mit der 100. Auflage des Freischießens ein großes Jubiläum an, und Guntia-Schützenmeister Heinold ist sich sicherlich schon heute sicher: „Das Wetter wird genial wie fast immer!“