Zukunft des heimischen Handwerks

Von: Klaus-Dieter Körber

Die Prüfungsbesten gemeinsam mit Kreishandwerksmeister Robert Klauer (2.v.li.) und Schwabens Handwerkskammerpräsident Hans-Peter Rauch (re.). © Handwerkskammer

Marktoberdorf/Landkreis – Dieser Tage war es wieder einmal soweit - im Marktoberdorfer Modeon konnten insgesamt 130 Freizusprechende aus 15 Ausbildungsberufen ins Berufsleben entlassen werden. Ein echter „Feiertag“ nicht nur für die jungen Gesellinnen und Gesellen, sondern auch für die Eltern, Ausbilder und Lehrkräfte. Zahlreiche Ehrengäste aus Politik und Wirtschaft hatten sich eingefunden und gaben den jungen, hoffnungsfrohen Jugendlichen an diesem Abend das Geleit für einen erfolgreichen Start in eine vielversprechende Zukunft und Karriere.

Für Stimmung und Rhythmus hatten die Organisatoren die Band „Thunder Road“ eingeladen, die mit ihrem unverwechselbaren Sound an die Musik der 80er Jahre erinnerte und für beste Unterhaltung in den einzelnen Pausen sowie beim gemütlichen Stehempfang zum Abschluss der Veranstaltung sorgte.



„Wir brauchen Indianer, nicht nur Häuptlinge“

Kreishandwerksmeister Robert Klauer freute sich darüber, in so viele strahlende, zufriedene Gesichter schauen zu dürfen und machte in seiner Begrüßungsrede den jungen Leuten Mut, in augenblicklich schwierigen Zeiten den richtigen Schritt in die Ausbildung zu einem handwerklichen Beruf getan zu haben. „Denn trotz alledem“, so der Kreishandwerksmeister, „im Handwerk geht immer was. Tüchtige, fachlich gut ausgebildete Kräfte werden immer gesucht.“ Dabei brauche man nicht nur „Häuptlinge, sondern vor allem „Indianer“. Übertragen auf die augenblickliche Situation im Handwerk herrsche derzeit ein großer Mangel an „Indianern“, so Klauer, „und das spielt Ihnen in die Karten, denn jetzt sind Sie dran.“ Es nütze nichts, die besten Pläne und Materialien zum Bau eines Hauses zu besitzen, wenn niemand mehr zum eigentlichen Hausbau da wäre. „Ohne Facharbeiter geht gar nichts“, betonte der Kreishandwerksmeister abschließend. „Nun sind Sie gefordert. Sie haben diesen Weg eingeschlagen, gehen Sie ihn auch weiter! Deutschland muss wieder dahin kommen, wo es seinen Platz hat und wo es hingehört. Wir schaffen das!“

Händeringend gebraucht

Nach diesen aufmunternden Worten gratulierte der Präsident der Handwerkskammer Schwaben, Hans-Peter Rauch, den jungen Gesellinnen und Gesellen. Sie hätten ein weiteres wichtiges Ziel erreicht, und er lobte das dabei bewiesene Durchhaltevermögen und wies darauf hin, dass selbst in solch schwierigen Zeiten nur mit einem intakten Handwerk eine reibungslose Versorgung der Bevölkerung gewährleistet sei. Pluspunkte für einen engagierten Nachwuchs im Handwerk und Grund genug, solche Anlässe wie diesen Abend gebührend zu feiern. „Sie werden trotz alledem händeringend gebraucht!“



Auch Angelika Schorer, Landtagsabgeordnete und in Vertretung der Landrätin, freute sich, dass „ein ganzer Schwung“ bestens ausgebildeter Handwerker an diesem Abend ins Berufsleben entlassen wurde. Das Fundament für eine erfolgreiche Zukunft sei dadurch gelegt. Mit Fleiß und Leistungsbereitschaft könne viel erreicht werden. Trotz Krise wären die Auftragsbücher voll, andererseits herrsche ein Mangel an Fachkräften. Dies wären Chancen für engagierte junge Leute, denn das Handwerk habe nach wie vor einen „goldenen Boden“.



Abschließend wandte sich Oberstudiendirektor Bertram Knitl, stellvertretend auch für die Berufsschule Marktoberdorf, an die Abschlussschüler und beglückwünschte die jungen Leute für ihren erfolgreichen Abschluss und betonte, dass ein jeder spätere „Häuptling“ auch einmal nur „Indianer“ gewesen sei. Aber aus vielen „Indianern“ wären auch gute „Häuptlinge“ geworden. Mit dem Gesellenbrief in der Hand stehe die ganze Welt offen. „Sie können Meister werden“, so der Direktor, „aber auch Berufsschullehrer. Ja, sogar meinen Job können Sie antreten, wenn Sie es wollen. Alles ist möglich. Machen Sie ganz einfach etwas aus den Ihnen gebotenen Chancen“.



Feierliche Freisprechung

Es folgte anschließend die feierliche Freisprechung. Alle Gesellinnen und Gesellen hatten sich von ihren Plätzen erhoben, als HWK-Präsident Hans-Peter Rauch die Freisprechungsformel verkündete, die das Ende aller Pflichten und Aufgaben der Ausbildung bedeutet. Im Namen des gesamten Schwäbischen Handwerks gratulierte er zum erfolgreichen Abschluss und erinnerte, dass damit die Verpflichtung des „Weiterlernens“ keinesfalls zu Ende wäre.



„Das Handwerk ist und bleibt eine Herausforderung und wird immer seinen Platz in unserem Wirtschaftsleben einnehmen“, erklärte Kreishandwerksmeister Robert Klauer und bat die Prüfungsbesten auf die Bühne. In einer eigenen Ehrung wurden außerdem die besten Gesellen im Maurerhandwerk durch die Schlagmann-Edmüller-Stiftung mit Geldpreisen ausgezeichnet (siehe separater Infokasten).



Zum Abschluss gab es, als weiteren Höhepunkt an diesem Abend, aus den Händen der zuständigen Obermeister und Prüfungsvorsitzenden die heiß ersehnten Gesellenbriefe. Ein schönes Bild, die jungen Leute freudestrahlend auf der Bühne zu sehen, und damit einen Blick in die Zukunft des heimischen Handwerks zu werfen, über dessen Fortbestand sich keiner Sorgen machen muss.

Die Prüfungsbesten

Anna Braunsch, Raumausstatterin, Ausbildungsbetrieb: Michael Schneider, Bad Hindelang; Jennifer Breher, Raumausstatterin, Ausbildungsbetrieb: Matthias Häberle, Memmingen; Elias Kallenbach, Maurer, Baugeschäft Berktold GmbH & Co KG, Pforzen; Verena Kutsche, Friseurin, Salon Kali & Chris Christopfer Dinkel, Marktoberdorf; Sebastian Moser, Schreiner, Schreinerei Klein, Steingaden; Paul Prexl, Metallbauer, Fachrichtung Konstruktionstechnik, Metallbau Kögel, Marktoberdorf; Hanna Sattler, Raumausstatterin, Ausbildungsbetrieb: Robert Fischer-Briechle, Marktoberdorf; Rene Schäffler, Feinwerkmechaniker, WVB Werkzeug-und Vorrichtungsbau GmbH, Wittlingen; Sebastian Schorer, Zimmerer, Zimmerei Weiß GmbH & Co KG, Lamerdingen; Lukas Senn, Maurer, Vilgis GmbH & Co KG, Halblech; Andreas Wetzler, Elektroniker Fachrichtung Energie-und Gebäudetechnik, Wetzler Elektrotechnik, Kaltental-Blonhofen; Vinzenz Wildung, Schreiner, Schreinerei Reinhold Hakala, Oberostendorf

Ehrung der besten Maurergesellen

3. Preisträger: Andreas Lensanft, M. Wind Baugeschäft GmbH, Westendorf; 2. Preisträger: Lukas Senn, Bauunternehmen Vilgis GmbH & Co KG, Halblech; 2. Preisträger: Kilian Inning, Hubert Schmid Bauunternehmen GmbH, Marktoberdorf; 1. Preisträger: Elias Kallenbach, Baugeschäft Berktold GmbH & Co KG, Pforzen