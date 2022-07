Generalversammlung der Feuerwehr Pforzen

Von: Klaus-Dieter Körber

Eine ganze Reihe verdienter Feuerwehrler wurde im Rahmen der jüngsten Generalversammlung der Pforzener Wehr für ihr Engagement und ihre langjährige Treue zum ehrenamtlichen Dienst am Nächsten geehrt. © Klaus-Dieter Körber

Pforzen - Nach dem traditionellen Schnitzelessen war bei den zahlreich erschienenen Floriansjüngern der Freiwilligen Feuerwehr Pforzen die Grundlage für die sich anschließende Jahreshauptversammlung gelegt. Und so konnte Vorstandsvorsitzender Michael Schmidt neben den Aktiven auch eine ganze Reihe an Gästen – unter ihnen Bürgermeister Herbert Hofer und Mitglieder des Gemeinderates sowie Vertreter befreundeter Vereine – begrüßen.

In seiner Begrüßungsrede stellte der Vorsitzende fest, dass infolge der Coronapandemie und einem daher verhältnismäßig ruhigen Jahr nicht viel zu berichten sei. Trauer und Freude lagen wieder einmal dicht beisammen. In einer Schweigeminute wurde der sieben verstorbenen Kameraden gedacht. Die Fahnenabordnung war deshalb auch stets im Einsatz. Die feierliche Weihe des neu bezogenen Feuerwehrgebäudes Ende Juni vergangenen Jahres war ein echter Höhepunkt. Ebenso die Ehrung für Ex-Kommandant Johann Springer, der für 50-jährige Vereinstreue zum Ehrenkommandanten ernannt wurde. Mit gewisser Freude konnte Schmidt am Ende seiner Ausführungen auf die mit „Feuereifer“ aktive Jungfeuerwehrgruppe verweisen, die entsprechend gefördert werde.



Nach Verlesung des Protokolls durch Schriftführer Alexander Kreit folgte der Kassenbericht. Kassiererin Christina Pariselli konnte über einen soliden Kassenstand berichten. Die Kassenprüfer, die Anfang Februar die Bücher geprüft hatten, bescheinigten eine einwandfreie Buchhaltung. Die Entlastung der Kassiererin und der übrigen Vorstandschaft erfolgte daraufhin einstimmig.



53 Aktive

Laut Kommandant Bernd Nather zählt die Freiwillige Feuerwehr Pforzen derzeit 53 Aktive über 18 Jahren und zehn Jugendliche. Zur Pforzener Wehr gehören unter anderen 14 Atemschutzträger, 15 Maschinisten, ein Leiter im Atemschutz, ein Gerätewart und zwei Jugendausbilder.



Des Weiteren berichtete Nather von insgesamt fünf Funkübungen, sechs allgemeinen Übungsabenden, fünf Übungsabenden der Jungfeuerwehr und sechs Vorstandssitzungen. Die im Oktober vorigen Jahres durchgeführte Inspektion wurde mit der Note zwei – also einem guten Ergebnis abgeschlossen. Viele ehrenamtliche Stunden – rund 1.200 Stunden an Eigenleistungen – wurden für das neu bezogene Feuerwehrgebäude aufgebracht, und so war man froh, den Umzug ohne Probleme geschafft zu haben. Inzwischen habe man sich gut eingewöhnt und fühle sich im neuen Heim sehr wohl. Am 25. September diesen Jahres ist ein „Tag der offenen Tür“ geplant.



41 Blaulichteinsätze

Zwischen März 2020 und März 2022 gab es insgesamt 41 Blaulichteinsätze mit 1.227 Einsatzstunden. Insgesamt 17 mal musste zur Brandbekämpfung ausgerückt werden, ebenfalls 17 mal kam es zu Technischen Hilfseinsätzen und sechs ABC-Einsätzen. Bei zwei kirchlichen Festveranstaltungen waren Kameraden der Feuerwehr in freiwilliger Tätigkeit im Einsatz.



Bürgermeister Herbert Hofer dankte für die vielen Einsatzstunden und versicherte, dass die Gemeinde voll hinter „ihrer“ Feuerwehr stehe und so könne die Pforzener Wehr auch künftig, trotz schwieriger Zeiten, mit der nötigen finanziellen Unterstützung rechnen. Schließlich müsse zum Schutz der Bevölkerung die Ortsfeuerwehr stets bestens gerüstet und qualifiziert zum Einsatz bereit sein.



Ehrung verdienter Kameraden

Zum Abschluss nahm Vorstand Michael Schmidt mit Kreisbrandmeister Thomas Lederle die Ehrung verdienter und langjähriger Feuerwehrkameraden vor. So erhielten Stefan Albrecht, Alexander Kreit und Bernd Nather für 25 Jahre aktive Dienstzeit das Ehrenzeichen in Silber. Für langjährige Mitgliedschaft wurden geehrt: 40 Jahre: Willi Landherr, Herbert Mayer und Alfred Ostenried. Für 50 Jahre: Johann Ostenried, Werner Paschke, Willi Schmid und Georg Weber. Für 70 Jahre: Hermann Entensperger.