Freundschaft über Grenzen hinweg: Kaufbeuren und Szombathely feiern

Von: Klaus-Dieter Körber

Mit einem Festakt und dem Eintrag ins goldene Buch der Stadt wurde die 30-jährige Partnerschaft zwischen den Städten Kaufbeuren und Szombathely in Ungarn gefeiert. © Harald Langer

Kaufbeuren – Die nunmehr seit drei Jahrzehnten bestehende Städtepartnerschaft zwischen Kaufbeuren und Szombathely in Ungarn stand am Pfingstwochenende ganz im Zeichen freundschaftlicher Verbundenheit. Mit einem Festakt im Stadtsaal wurde dieses Jubiläum würdig gefeiert.

Oberbürgermeister Stefan Bosse sowie zahlreiche Ehrengäste konnten eine vielköpfige Delegation, angeführt von Oberbürgermeister Dr. András Nemény, aufs Herzlichste zu dieser Veranstaltung begrüßen, die von einer Blasmusikgruppe der Ludwig-Hahn Sing- und Musikschule begleitet wurde.



„Es gibt in Europa kein größeres Glück, als wenn sich Menschen und Völker in Freundschaft und Zuversicht begegnen“, erklärte Oberbürgermeister Bosse in seiner Festrede. Dabei erinnerte er an die Zeit, in der die Partnerschaft der beiden Städte seinen Anfang nahm. Europa wurde damals (1989), als die ersten Kontakte zwischen den Pfarreien St. Martin und Sancti Martini in Szombathely geknüpft wurden, noch durch einen „Eisernen Vorhang“ in einen östlichen und westlichen Teil getrennt.



Drei Jahre später, am 18. Juli 1992, war es dann so weit: die beiden damaligen Stadtoberhäupter Rudolf Krause und András Wagner besiegelten, verbunden durch die gemeinsame St. Martins-Tradition, den Partnerschaftsvertrag mit dem Ziel, sich aufgeschlossen und verständnisvoll zu begegnen, um eine echte und tiefe Freundschaft zwischen den Menschen entstehen zu lassen. Dadurch sollte auch, wie Kaufbeurens Oberbürgermeister abschließend erklärte, eine Brücke der Verständigung gebaut und der Weg zu einem europäischen Miteinander sowie einem gemeinsamen Frieden gefunden werden. „Wir können stolz darauf sein, dass uns diese Verbundenheit und Freundschaft so trefflich gelungen ist“, so Bosse.



Dr. András Nemény würdigte ebenfalls die intensiven partnerschaftlichen Beziehungen und bezeichnete frei nach Tucholskys Worten „Freundschaft ist wie Heimat“ die Partnerschaft zwischen Kaufbeuren und Szombathely als perfekt zugeschnitten. Aus Verbundenheit mit der Heimat und der gemeinsamen Vergangenheit des Heiligen Martin sei im Laufe der Jahre eine geradezu herzliche Beziehung und Verbundenheit der beiden Städte entstanden. Gottlob habe es vor mehr als 30 Jahren Menschen gegeben, die an echte Freundschaft geglaubt und ein Zeichen für Völkerverständigung gesetzt hätten.



Auf allen Ebenen des Lebens, der Politik, Kirche, Kultur, des Sports und der Freizeit seien mit zahlreichen Kooperationen immer wieder wichtige zwischenmenschliche Beziehungen aufgebaut und gefestigt worden. Abschließend erklärte Szombathelys OB, dass die während den zurückliegenden drei Jahrzehnten entstandene Freundschaft nicht nur ein Geschenk, sondern auch eine gemeinsame Aufgabe sei, die künftig immer wieder aufs Neue belebt werden müsse.



Der ebenfalls anwesende und für die Beziehungen zur ungarischen Gemeinschaft zuständige Konsul Gergely Juhász sprach von einem wichtigen Beitrag, der auch in Zukunft jede nur erdenkliche Unterstützung und Förderung verdiene. Ebenso äußerte sich Ernst Holy, der 1. Vorsitzende des Vereins zur Pflege der Städtepartnerschaften. Er erinnerte daran, dass die Idee für Städtepartnerschaften nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden sei, um die nach zwei entsetzlichen Kriegen in Europa aufgerissenen Wunden zu heilen. Dabei müsse stets der Austausch der einzelnen Bürger im Mittelpunkt stehen. Dieser Austausch und die dadurch entstandenen Freundschaften stünden in Kaufbeuren und Szombathely auf einem gesunden und breiten Fundament, das durch viele ehrenamtliche Akteure, die Vereine und Verbände bis hin zu Schulen und Kirchen getragen werde. Dieses Gemeinsame und Verbindende müsse für ein friedliches Zusammenleben in dieser Welt gepflegt und erhalten werden.



Zum Schluss des Festaktes trugen sich die Gäste ins Goldene Buch der Stadt Kaufbeuren ein, bevor die von den Bläsern gespielten Nationalhymnen von Ungarn und Deutschland das offizielle Programm beendeten.