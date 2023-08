B12 Hirschzell: Frontalzusammenstoß im Gegenverkehr – mehrere Verletzte

Von: Felix Gattinger

Zwei Kollisionen mit dem Gegenverkehr – warum, ist unklar. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Heute Mittag sind mehrere Menschen unter anderem bei einem Frontalzusammenstoß auf der B12 auf Höhe Hirschzell verletzt worden.

Ein 33-jähriger Autofahrer war dort in Richtung Kempten unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr geriet und dort zunächst in die Seite eines entgegenkommenden Familien-Van, mit einer 38-jährigen Mutter und ihren drei Kindern krachte. Der Van wurde neben die Fahrbahn geschleudert. Die Kinder sind vier, sechs und neun Jahre alt und lieben zum Glück unverletzt. Auch die Mutter erlitt glücklicherweise nur eine leichte Schürfwunde.

Doch damit nicht genug, denn im nächsten Moment knallte der 33-Jährige mit seinem Auto frontal in das nachfolgende Fahrzeug eines 70-jährigen Mannes.

Nach dem Zusammenstoß brachten Rettungskräfte den 70-Jährigen, wie auch den Unfallverursacher, mit leichten Verletzungen zur Abklärung in ein Krankenhaus. Alle beteiligten Fahrzeuge erlitten Totalschaden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach Polizeiangaben insgesamt auf etwa 50.000 Euro.

Im Rahmen des Rettungseinsatzes und der Unfallaufnahme kam es über zwei Stunden hinweg auf der B12 zu leichten Verkehrsbehinderungen.