Frühjahrskonzert 2022 der Tänzelfest-Knabenkapelle

Von: Ingrid Zasche

Auftakt zum Frühjahrskonzert 2022 der Tänzelfestknabenkapelle im Stadtsaal. © Zasche

Kaufbeuren – Fast so voll wie früher war der Stadtsaal am vergangenen Samstag, als die Tänzelfest-Knabenkapelle (TKK) nach zwei Jahren coronabedingter Pause wieder zu ihrem traditionellen Frühjahrskonzert eingeladen hatte.

Nach diesen Jahren ohne Auftritte und zum Teil eingeschränkter Probenarbeit freuten sich Dirigent Wolfgang „Waggi“ Wagner und seine Musiker ganz besonders, ihr Können wieder unter Beweis stellen zu dürfen. Daher war die Bühne gut gefüllt: Über 60 der aktiven Mitglieder der TKK hatten dort so gerade eben Platz. Irmgard Ernszt, im Tänzelfest-Vorstand seit mehr als 20 Jahren für die Knabenkapelle zuständig, musste ihre Begrüßung der Honoratioren von einem dunklen Eckchen ganz am Rand vornehmen.



Durch den Abend führte amüsant und kenntnisreich Dr. Rochus Höhne, der Tänzelfest-Fans durch seine Festzug-Moderation vor dem Rathaus wohlbekannt sein dürfte. Er blieb jedoch nicht im dunklen Eckchen, sondern eroberte das Dirigenten-Podest, wo er „schon immer mal“ gerne stehen wollte.



Dirigent Wolfgang Wagner hatte ein vielseitiges Programm mit sowohl klassischer, konzertanter Blasmusik als auch verschiedenen modernen Stücken zusammengestellt. Den Auftakt machte der Marsch „Viribus Unitis“, lateinisch für „mit vereinten Kräften“, symbolisch für die gemeinsame Anstrengung zur Überwindung der vergangenen Einschränkungen. Es folgten „Silver Creek Valley“, eine kanadische Impression von Kees Vlak aus der Pionierzeit und die Eröffnungsfanfare der Olympischen Sommerspiele 1984 in Los Angeles von John Williams.

Danach überreichte der Kaufbeurer Bezirksvorsitzende des ASM, Herbert Hofer, zusammen mit Irmgard Ernszt „in einem Ehrungs-Marathon“ die Urkunden und Ehrungen an fünfzehn Mitglieder für zehnjährige Mitgliedschaft sowie an elf Mitglieder für das Bestehen der Bläserprüfung D2 (Silber) und an Benedikt Günther für D3 (Gold). Günther hat diese D3-Prüfung mit der Traumnote 1,0 abgelegt, was Hofer mit der Bemerkung kommentierte „da wer i glei neidisch...“. Benedikts Schwester Lisa Maria Günther hat die Prüfung C3 (Dirigent im Blasorchester) bestanden. Bei den anschließenden Stücken „Joss Fritz – Freiheit den Bauern!“ einer dramatischen Rhapsodie aus der Zeit der Bundschuhkriege von Markus Götz funktionierte das von Moderator Höhne angeregte „Kopfkino“ ebenso gut wie zuvor bei „Silver Creek Valley“ oder danach bei „Lord of the Dance“ von Ronan Hardiman. Man glaubte geradezu, den Schlachtenlärm und den Kanonendonner zu hören. In „Lord of the Dance“ begeisterte Franziska Zajicek, Querflötenlehrerin an der Musikschule; als Gastkünstlerin mit einem langen, schwierigen Flötensolo, bevor das Publikum in die Pause entlassen wurde.



Nach der Pause zeigten Mitglieder des Percussion Ensembles unter Peter Wittmer ihr Können mit „Waves“, „D.L.G.“ und „Level Two” von Tim Pieper. Das war nicht nur sehr anhörbar, sondern mit der Trommelstock-„Akrobatik“ und den Ausflügen auf die Nachbartrommel auch gut anzusehen. Im nächsten Stück „A Triumphant Fanfare“ von Franco Cesarini brillierte die Horngruppe (Lioba Pietsch, Magnus Fürst und Paul Dienel) mit einem bemerkenswerten Solo. Es folgte „The Second Waltz“ von Dimitri Schostakowitsch. So ein Walzer ist halt immer wieder schön – so schön, dass sich selbst im Orchester einige im Dreivierteltakt wiegten „Ausscheider“ aus den Jahren 2019 bis 2021 von Dirigent Wolfgang Wagner zur Erinnerung den traditionellen TKK-Bierkrug. In den Deckel graviert sind Name, Instrument und die Jahre der Zugehörigkeit. Weiter ging’s mit „Queen in Concert“, einem von Jay Bocook arrangierten Medley mit lauter bekannten Melodien. Die nächste Ansage von Höhne erfolgte vom Bühnenhintergrund „weil die Jungs neben mir gleich eine besondere Rolle spielen“: In „Kings of Swing – Solo for Percussion and Band“ von Dick Ravenal sind vor allem Marimbaphon, Glockenspiel und Schlagzeuger zu hören. Der Kreis schloss sich am Ende mit einem weiteren Marsch: „Waidmannsheil“ von August Reckling.



Das Publikum forderte lautstark eine Zugabe. Da Waggi bereits freundlich lächelnd gegangen war, erbarmte sich die Kapelle und spielte ohne Dirigenten. Eine zweite Zugabe spielten sie im Stehen und die dritte und letzte traditionell auf den Stühlen stehend. Zu weiteren Zugaben waren sie nicht einmal durch die standing ovations der begeisterten Kaufbeurer zu bewegen. Aber es steht zu hoffen, dass man sie spätestens zum Tänzelfest wieder hören kann.