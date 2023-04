Frühjahrskonzert der Tänzelfest-Knabenkapelle vor vollen Rängen im Stadtsaal Kaufbeuren

Von: Ingrid Zasche

Teilen

Die Tänzelfest-Knabenkapelle sorgte beim Frühjahrskonzert 2023 im Stadtsaal für viel Begeisterung. © Foto: Zasche

Kaufbeuren – Am vergangenen Samstag hatte die Tänzelfest-Knabenkapelle (TKK) zu ihrem traditionellen Frühjahrskonzert eingeladen. Im fast ausverkauften Stadtsaal war im ersten Teil des Konzerts nach langer Zeit wieder einmal eine Gastkapelle zu hören: Unter der musikalischen Gesamtleitung von Wolfgang „Waggi“ Wagner trat ganz in Schwarz das neu formierte Blasorchester der Musikschule Kaufbeuren auf. „Mit denen kann man richtig Musik machen“, freute sich Dirigent Wagner, denn die Mitglieder der neuen Bläsergruppe rekrutieren sich zu einem großen Teil aus ehemaligen und aktuellen TKK-lern, die den Qualitäts-Anspruch ihres Dirigenten natürlich kennen.

Irmgard Ernszt, die im Tänzelfest-Vorstand seit mehr als 20 Jahren für die Knabenkapelle zuständig ist, übergab nach der Begrüßung der Ehrengäste das Mikrofon an Felix Müller, der amüsant und kenntnisreich durch den Abend führte.

Dirigent Wolfgang Wagner hatte ein vielseitiges Programm mit sowohl klassischer, konzertanter Blasmusik als auch verschiedenen modernen Stücken zusammengestellt. Den Auftakt machte der Konzertmarsch „Ins neue Leben“ von Josef Suk, dem Schwiegersohn von Antonin Dvorak. Es folgten „Die schöne Serenade“, eine Polka von Karel Kohout, und der „Marsch der Komödianten“ aus der „Verkauften Braut“ von Bedrich Smetana mit virtuosen Klarinetten-Einsätzen. Danach überreichte der Kaufbeurer Bezirksvorsitzende des Allgäu-Schwäbischen Musikbunds (ASM), Herbert Hofer, zusammen mit Irmgard Ernszt die Urkunden und Ehrungen für zehnjährige Mitgliedschaft sowie für das Bestehen der Bläserprüfungen D2 (Silber) und D3 (Gold) und an Lisa Maria Günther, die die Prüfung als Staatlich anerkannte Dirigentin im Blasorchester bestanden hat.



Gefühlsausdruck

Das anschließende Stück „Rhapsody in Blue“ von George Gershwin wurde in BR-Klassik einmal als „Popmusik, Jazz und klassische Musik in Einem“ bezeichnet. Dabei hat das „Blue“ nichts mit der Farbe Blau zu tun, sondern steht für die „blue Notes“, die für den Blues typischen Intervalle zum Ausdruck von Gefühlen. Klarinettist Julian Grampp lieferte hier einmal mehr ein beeindruckendes Solo ab. Das letzte Stück vor der Pause war „Gibraltar“ von Richard Waterer, der „ein ziemlich hohes Tier in der britischen Marine“ gewesen sein soll. Zu diesem Marsch über die Abenteuer der britischen Flotte auf weiter See mit sicherer Heimkehr funktionierte das von Moderator Müller angeregte „Kopfkino“ ganz ausgezeichnet.



Nach der Pause wurde es wieder bunt auf der Bühne. Dirigent Wagner und etliche Mitglieder des Blasorchesters hatten das Schwarz abgelegt und waren in ihre blau-weiß-roten Uniformen geschlüpft. Zunächst zeigten Mitglieder des Percussion Ensembles unter Peter Wittmer ihre Taktfestigkeit mit drei fulminanten Stücken von Timm Pieper. Danach begrüßte der „Gastgeber“ TKK sein Publikum mit dem Marsch „Stets Treu!“ von Sebastian Sürgers, gefolgt von Klaus Peter Bruchmanns „Belvedere“, laut Rundel-Verlag „gut geeignet als Straßenmarsch“. Hier brillierte als Solist Tobias Schill, der nicht nur ein hervorragender Sportler, sondern auch ein exzellenter Saxofonspieler ist.



Die nächsten beiden Stücke stammen aus bekannten Filmen: „Music from Jurassic Park“ von John Williams und die Titelmelodie aus dem gleichnamigen James-Bond-Film „Skyfall“ – natürlich mit dem „Bond-Akkord“ - von Adele Adkins und Paul Epworth. Der Filmmusik folgte die feierliche Verabschiedung der „Ausscheider“, Jungmusiker, die 25 Jahre alt geworden sind oder Kaufbeuren für Studium oder Beruf verlassen. Zur Erinnerung erhielten sie den traditionellen Bierkrug mit graviertem Deckel – „auch die Mädels, es ist halt eine Knabenkapelle...“. Weiter ging’s mit „Caravan“, von Duke Ellington, worin jedes Register „mal ein bisschen allein performen darf“. So konnten die Ausscheider hören, was die nächste Generation zu bieten hat.



Als letztes Stück wurde der Feuerwehr-Galopp von Ladislav Kubeš gespielt. Und hier war es nicht nur Kopfkino, was sich abspielte, sondern sieben dank bestandener Grundprüfung zukünftige TKK-ler in den Uniformen der Feuerwehr-Tänzelfestgruppe stürmten leibhaftig den Saal und begannen unter Sirenenklang außer mit einer mobilen Feuerspritze auch mit Wasserpistolen zu „löschen“.



Kaufbeuren johlt

Das Publikum forderte von der Kapelle lautstark seine gewohnten Zugaben. Die Kapelle erbarmte sich und spielte, da Waggi bereits freundlich lächelnd gegangen war, ohne Dirigenten, aber zum Schluss traditionell auf den Stühlen stehend. Zu mehr als zwei Zugaben waren sie jedoch nicht einmal durch den johlenden Applaus der begeisterten Kaufbeurer zu bewegen. Aber man kann sie ja spätestens zum Tag der offenen Tür in der Tänzelfest-Kleiderkammer am 7. Mai wieder hören.